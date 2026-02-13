＜SNIDEL(スナイデル)＞「New York Botanical Garden」と初のコラボレーション！＜2月18日(水)発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸）が運営するレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」は、2月13日(金)12:00(正午)に、植物学研究所として知られている 「The New York Botanical Garden」と初のコラボレーションアイテムをSNIDELオフィシャルオンラインサイトおよび、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開、2月18日(水)より全国発売開始いたします。（■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/ ■USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/ ■MASH STOREアプリ）

New York Botanical Garden

■LOOK

世界的な植物学研究所、The New York Botanical GardenとSNIDELの初コラボレーションによるキャミロングワンピースは、美しい艶と落ち感のある軽やかなサテン生地を使用し、胸元のドレープでドレッシーな印象に仕上げています。

高めのウエスト切り替えと背面のゴムシャーリングにより、フィット感のある美しいシルエットを実現。後ろウエストの細リボンや調整可能な肩紐がアクセントとなり、背中のファスナーでスムーズに着脱可能です。

■【New York Botanical Garden】キャミワンピース

カラー：IVR/LAV/NVY

サイズ：0/1

価格：\20,900

ボタニカルアートを組み合わせた、オリジナルプリントを使用したスカート。

コルセットライクなウエスト切り替えとマキシ丈のボリューム感、ハリのあるタフタ素材を採用することで、裾の切り替えが美しいフレアシルエットを演出。

■【New York Botanical Garden】ギャザーフレアマキスカート

カラー：WHT/NVY/MIX

サイズ：0/1

価格：\20,900

オリジナル刺繍をバックスタイルやフードにあしらった、華やかな印象のエンブロイダリーフーディー。フロントの胸元に「NYBG」ロゴを配し、さりげないアクセントを添えました。

繊細なボタニカルモチーフにSNIDELのエンブレムを織り交ぜ、カラーごとに異なる刺繍デザインを楽しめるのも魅力。ゆったりとしたシルエットで、リラックスして着用できる一枚です。

■【New York Botanical Garden】エンプロイダリーフーディー

カラー：WHT/GRY/LPNK

サイズ：F

価格：\16,500

厳選したボタニカルアートと春らしいフルーツを組み合わせた、大人のフラワー総柄ナップサック。

滑らかで程よく肉厚なナイロン生地を使用し、同シーズンのワンピースやブラウスと同柄で展開しています。

「PETALS And LIGHT」のグラフィックをあしらい、肩紐にはフェイクレザーを使用することで上品な印象に。

内側にはポケットを備え、収納力も抜群です。

■【New York Botanical Garden】ナップサック

カラー：YEL/PNK

サイズ：F

価格：\5,720

春らしいフルーツを組み合わせた総柄プリントのリボンブラウス。

落ち感のあるオーガンシフォン生地を使用し、襟ぐりにはリボンギャザーフリルをあしらって華やかな印象に。

胸元と裾のドロストリボンにより、襟ぐりの開き具合やバルーンシルエットへの調整が可能です。

■【New York Botanical Garden】2WAYギャザーブラウス

カラー：WHT/LPNK/MIX

サイズ：F

価格：\16,500

オリジナルプリントをあしらったトートバッグは、同シーズンに展開しているギャザープリーツワンピースやブラウスと同柄で展開。

内側にはカード類などを収納できるポケット付きで、使い勝手の良いアイテムです。

■【New York Botanical Garden】トートバッグ

カラー：YEL/PNK

サイズ：F

価格：\4,950

SNIDELで人気のオフショルダー型プリーツワンピースをベースに、生地には横筋のある表面感が特徴の柔らかなオーガンシフォンを使用。

ハートネックの襟ぐりには華やかなフリルをあしらい、デコルテラインを美しく演出します。

細やかなプリーツを施したスカートと、ウエストのゴムシャーリングがメリハリのあるシルエットを演出し、スタイルアップ効果も。

素材にはリサイクルポリエステルを使用しています。

■【New York Botanical Garden】ギャザープリーツワンピース

カラー：MNT/YEL/PNK

サイズ：0/1

価格：\29,700

厳選したボタニカルアートを組み合わせたオリジナルプリントのミニワンピース。

上品な肩見せデザインと、存在感のある前後着用のボウタイが顔まわりを華やかに演出します。

落ち感のある素材に大人っぽいプリントを施すことで、ミニ丈ながら甘くなりすぎず、洗練された印象に仕上げました。

■【New York Botanical Garden】2wayミニワンピース

カラー：WHT/YEL/NVY

サイズ：0/1

価格：\22,990

（全て税込価格表記）

■公開日

2月13日(金)12:00(正午)

・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ

■販売について

発売日：2月18日(水)より順次発売

・SNIDEL全国店舗（ http://snidel.com/Page/shoplist.aspx ）

・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )

・MASH STOREアプリ

■New York Botanical Garden について

ニューヨーク植物園（NYBG）は1891年以来、人と植物と地球をつなぐ中心的な存在であり続けています。NYBGはニューヨークの文化的基盤に根ざしており、ニューヨークで最も緑豊かな地区であるプロンクスの中心にあります。

このコレクションは植物の研究と保全、園芸、教育におけるニューヨーク植物園の活動を支えています。更に詳しくはnybg.orgへ

TM & (C) 2026 The New York Botanical Garden

■青島心プロフィール

1999年5月19日生まれ。静岡県出身。幼少のころより少林寺拳法を習い黒帯取得。

2015年「ピチレモン」専属モデルでデビュー。

2017年ドラマ「絶狼 」で初ヒロインを務める。

その後も2022～23年「仮面ライダーギーツ」ツムリ役（ヒロイン）や、数々のドラマ、映画、CMに出演。

2025年TBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ」では劇中ドラマ「フォーエバーラブは東京で」でヒロインを演じ話題となる。

今後、2月12日スタート、MBSドラマ特区「救い、巣喰われ」凜役、

4月KANSAI COLLECTION、GIRLS AWARD、GW公開映画、2027年公開映画の出演が控えている。

■SNIDEL（スナイデル）について

2005年4月9日にデビュー。

“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。

お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。

現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）

■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/

■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/