ゲームスタジオ(株)ジーンが若手クリエイターチャレンジプロジェクト「じ～んず」を立ち上げ、「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」に初出展

株式会社ジーン

株式会社ジーン(所在地： 本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役：里見陽祐：以下「当社」)は、この度、若手（若手と言い張ればベテランも参加可）クリエイターチャレンジプロジェクト「じ～んず」を立ち上げます。



本プロジェクトでは、社内クリエイターからの自発的な取り組みをきっかけとし、


「くり返し楽しめるプリミティブなコンテンツ開発」をコンセプトに、クリエイターが主体的に企画・開発に取り組む意欲を後押しし、実験的にゲーム開発できる育成環境を整えます。プロジェクトロゴには、何色になるか分からない面白さを追求する実験的なイメージと、楽しく育てるという意味を込めています。






また、プロジェクト立ち上げに伴い2026年3月20日(金)・21日(土)に東京都杉並区高円寺で開催される「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」に初出展することをお知らせいたします。


本出展では、プロジェクトメンバーが制作したインディーゲームおよびアナログゲーム（いまのところ非売品）を展示します。会場では試遊展示のほか、個人、団体がユルくてアツいオリジナル戦車プログラミングバトル大会を開催いたします。



■出展概要


・イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026(https://indiegamessummit.tokyo/)


・開催日程　：2026年3月20日(金)・21日(土)


・開催地　　：東京都杉並区高円寺


・メイン会場：IMAGINUS（イマジナス）


・出展社　　：株式会社ジーン（初出展）


・展示内容　：試遊展示あり


　　　　　　　※出展内容は予告なく変更となる場合があります。


・「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」とは：


　　インディーゲームを中心としたさまざまなクリエイターの才能が一堂に会し、


　　頂きを目指す”きっかけの場”となることを理念に、2023年から開催されて


　　いるインディーゲームイベントです。



■出展タイトル
[TIGS プログラミングバトル スーパータンクウォーズ(https://www.xeen.co.jp/works/ownbrand/000938.html)]


　ジャンル　 　 ： AIプログラミング対戦ゲーム


　ゲーム概要 　 ：「見た目も挙動も思いのまま。君のコードが、鉄の塊に『命』を宿す！」


　　　　　　　　　昨年『SANUKI X GAME(https://www.sanukixgame.com/)※ 』で熱狂を生んだ


　　　　　 　　　「スーパータンクウォーズ」が、パワーアップしてTIGSに電撃参戦！


　　　　　　　 　 ※SANUKI X GAMEとは：香川県高松市で開催される地域密着型ゲームイベント　


　ゲーム大会概要：詳細は後日発表します！発表まで楽しみにお待ちください。



※「開発中の画像です」

[BESTACK（べスタック）(https://www.xeen.co.jp/works/ownbrand/000937.html)]


　ジャンル　：アブストラクトゲーム　


　ゲーム概要：シンプルながらも深い新感覚の立体版マルバツゲームです。


　　　　　　　勝利の運命を左右する機能「Bestack!」を使い、勝利のラインを導き出そう！



※「開発中の画像です」

[ぶちトイ◒リフレクト(https://www.xeen.co.jp/works/ownbrand/000936.html)]


　ジャンル　：パリィシューティング


　ゲーム概要：弾をハジいて敵を倒せ！爽快パリィシューティング！



※「開発中の画像です」

[ダイスアウト(https://www.xeen.co.jp/works/ownbrand/000935.html)]


　ジャンル　：アナログゲーム（アブストラクトゲーム）　


　ゲーム概要：ダイスアウトはシンプルなルールで奥深い心理戦が楽しめる2人対戦のボードゲーム
　　　　　　　です。動くたびに目が変わるダイスで、攻めるか、待つか、相手の手を読んで盤面を


　　　　　　　コントロールしましょう。　　　　　　



※「開発中の画像です」


■会社概要


商号　　： 株式会社ジーン


代表者　： 代表取締役 里見陽祐


所在地　： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目3-9-12空研ビル


設立　　： 2006年7月


事業内容：・業務用および家庭用コンピュータゲームソフトウェアの企画・開発


　　　　　・インターネット技術を活用したコンテンツおよびシステムの企画・開発


　　　　　・3D コンピュータグラフィックスの制作


　　　　　・グラフィックデザインの企画および制作


　　　　　・スマートフォンアプリケーション及びソーシャルアプリケーションの制作


資本金　： 1,000万円


コーポレートサイト： https://www.xeen.co.jp/


ブログ　：https://www.xeen.co.jp/news/


公式Ｘ　：https://x.com/xeenjp


採用X　 ：https://x.com/xeen_recruit


Youtube：https://www.youtube.com/user/xeenjp


