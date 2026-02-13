登別マリンパークニクス、2026年広報大使にタイトル未定 多田萌加さんが就任！

○実施概要

株式会社ノヴェロ

登別マリンパークニクスは、昨年35周年を迎えました。これからも皆様に愛される水族館を目指すべく新たな取り組みのひとつとして、北海道で最も人気のあるアイドルグループ「タイトル未定」の

メンバー、多田萌加さんに広報大使に就任いただく運びとなりました。記者会見では、広報大使任命証授与にくわえ、登別マリンパークニクスと多田萌加さん、さらにはタイトル未定グループ全体も巻き込んだ広報事業。そして、登別マリンパークニクスが次の時代へと歩みを進める様々な事業を発信します。

○就任式の見どころ

左 登別マリンパークニクス ニクス城 右 タイトル未定 多田萌加さん

１. 多田萌加さんが、2026年広報大使に就任

就任証ならびに、年間パスポートが授与されます。

２. 多田萌加さんによる記念スピーチ

広報大使として、登別マリンパークニクスへの想いを自身の言葉で発信します。

３. 2026年 登別マリンパークニクスの注目トピックス初公開！

新公式キャラクターのお披露目、広報CM展開に関する最新情報を発信します。

○実施会場について

ホテルモントレ エーデルホフ札幌就任式を行うワグナー会場＜企画詳細＞

▪️名 称 ： 登別マリンパークニクス 広報大使就任記者会見

▪️日 程 ： 2026年 2月27日（金曜日）

▪️受 付 時 間 ： 13：50～14：10

▪️記 者 会 見 ： 14：10～14：45

▪️会 場 ： ホテルモントレエーデルホフ 札幌 12F ワグナー 会場

▪️内 容 ： 登別マリンパークニクス広報大使就任に伴う記者会見

登別マリンパークニクス新公式キャラクター、CMについてお知らせ

※メディア向けの記者会見のため、一般の方の入場はご遠慮願います。ご了承ください。

○登別マリンパークニクスについて

登別マリンパークニクスのシンボル ニクス城小さなマイワシが1万匹もの大群でうねりを作り出す イワシの銀河水槽アザラシが宙を舞う！大人気のアザラシのリングプール

登別マリンパークニクスは、北海道登別市に位置する、北欧の城をモチーフにした水族館型テーマパークです。「ニクス城」を中心に、海の世界を物語性豊かに演出した展示やショーを通じて、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。

館内では、イルカやアシカによる迫力あるパフォーマンスをはじめ、ペンギンのパレード、幻想的な水中トンネル「アクアトンネル」など、五感で楽しめる体験型コンテンツを多数展開。

生きものとの距離の近さや、非日常感あふれる空間演出が特徴です。

登別マリンパークニクス公式HP :https://nixe-aqua.com/登別マリンパークニクス公式HPはこちら登別マリンパークニクスからのお知らせ :https://nixe-aqua.com/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E6%9C%AA%E5%AE%9A-%E5%A4%9A%E7%94%B0%E8%90%8C%E5%8A%A0%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%80%E5%BA%83%E5%A0%B1%E5%A4%A7%E4%BD%BF%E5%B0%B1%E4%BB%BB%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%AE/登別マリンパークニクスからのお知らせはこちらから

○タイトル未定 多田萌加さんについて

流暢なMCや、しなやかなパフォーマンスから「アナウンサー？」とライブ中に時より声があがることもある。コマーシャルやHTB「イチオシ」NHK北海道「北海道道」などのレギュラー番組を務め、北海道のお茶の間で抜群の知名度を誇りアイドルとタレントの二刀流の活躍をみせる。1人旅やスポーツ観戦など多趣味な一面も持ち新体制デビューの際はうまくパフォーマンスができず泣き崩れ、アイドルに対する真摯な姿勢がファンからの共感を呼んでいる。

タイトル未定 公式HP :https://miteititle.com/タイトル未定 公式HPはこちらタイトル未定 公式Youtube :https://www.youtube.com/@MiteiTitleタイトル未定 公式Youtubeはこちら株式会社ノヴェロ

ノヴェロは1968年(昭和43年)に誕生した北海道の企業です。

全道に5つの拠点を設け、それぞれの地域で、私たちの理念である

「地域のトータルコミュニケーターをめざして」活動しています。

現在、私たちが取引していただいているクライアント数は5,000社以上。

私たちはその数を誇るべき信頼の証と考えています。



度重なる自然災害やこれまでに経験したことのない感染症の蔓延など社会経済が大きな変化を迎えている今、私たちはこれまでの信頼関係をベースに、こうした社会環境の変化に対応した柔軟な発想と行動力で皆様のお役に立っていきたいと考えております。

北海道生まれの企業として北海道のあらゆる魅力を耕していく。

私たちはそんな企業としてありたいと考えています。

＜お問い合わせはこちら＞

登別マリンパークニクス 広報大使就任記者会見 運営事務局

株式会社ノヴェロ TEL 011-281-6631（平日 10:00～17:00）

E-MAIL：taisei.kikyo@novello.co.jp（事務局：桔梗）