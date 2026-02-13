とらのあな公式VTuber「山吹ここな」、本日2026年2月13日デビュー！
株式会社虎の穴（本社：東京都千代田区 代表取締役：吉田博高、以下とらのあな）のオリジナル公式VTuber「山吹ここな（やまぶき ここな）」が、本日2026年2月13日（金）よりついにデビューすることをお知らせいたします。併せて「山吹ここな」のプロフィールや初配信情報、歌ってみた動画情報に関してもお知らせいたします。
(C)とらのあな
マンガ・アニメグッズ・同人誌等の委託流通事業を行うとらのあなのオリジナル公式VTuber「山吹ここな」が本日2月13日(金)よりデビューします！
すでに公式YouTubeチャンネルでティザー動画を公開中＆公式X(旧Twitter)アカウントも稼働を開始しており、初配信は来週2月20日（金）20時を予定。その後20時30分より歌ってみた動画も公開予定です。
今後はXやYouTube等の配信プラットフォームを中心に、”とらのあな公式VTuber”として精力的に活動を行ってまいります。ぜひ、応援をよろしくお願いします！
山吹ここな デビューティザー動画はこちら
https://youtu.be/Bcg5sMn2-oc(https://youtu.be/Bcg5sMn2-oc)
■プロフィール
山吹ここな -Yamabuki Cocona-
インフォページ https://www.toranoana.jp/yamabuki-cocona/(https://www.toranoana.jp/yamabuki-cocona/)
(C)とらのあな
明るく天心爛漫な虎のギャル。
好奇心旺盛でさまざまなことに興味を持ちがち。
人間とおしゃべりと歌が大好き。
尻尾は自称本物。
誕生日：10月7日
年齢：推定22歳
身長：157cm
好きなもの：エビチリ
嫌いなもの：辛いもの
山吹ここな公式X
https://x.com/Cocona_Tora
山吹ここな公式YouTubeチャンネル
http://www.youtube.com/@CoconaTora
とらのあな公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@Toranoana_official
※イラスト：ASG(https://x.com/_AliceCoco)、 ロゴデザイン：ツキマチ(https://x.com/tukimati01)
■初配信スケジュールについて
本日デビューした「山吹ここな」の初配信スケジュールは以下のとおりです。
◎山吹ここなチャンネル(https://www.youtube.com/@CoconaTora)
▼初配信
2026年2月20日(金) 20：00
▼歌ってみた
2026年2月20日(金) 20：30
◎とらのあな_Official(https://www.youtube.com/@Toranoana_official)
▼番組名「ここなのサブカル研究所」
2026年2月27日(金) 夜
※配信スケジュールは変更となる場合がございます。
■本件VTuberに関するお問い合わせについて
お問い合わせフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeum-z9G-Zu5QqPgFeKI2I-YvsSfuCs3MmwAz-SouU8egRDzQ/viewform?usp=publish-editor
■コピーライト表記
(C)とらのあな