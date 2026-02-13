とらのあな公式VTuber「山吹ここな」、本日2026年2月13日デビュー！

株式会社虎の穴

　株式会社虎の穴（本社：東京都千代田区　代表取締役：吉田博高、以下とらのあな）のオリジナル公式VTuber「山吹ここな（やまぶき ここな）」が、本日2026年2月13日（金）よりついにデビューすることをお知らせいたします。併せて「山吹ここな」のプロフィールや初配信情報、歌ってみた動画情報に関してもお知らせいたします。



　マンガ・アニメグッズ・同人誌等の委託流通事業を行うとらのあなのオリジナル公式VTuber「山吹ここな」が本日2月13日(金)よりデビューします！


　すでに公式YouTubeチャンネルでティザー動画を公開中＆公式X(旧Twitter)アカウントも稼働を開始しており、初配信は来週2月20日（金）20時を予定。その後20時30分より歌ってみた動画も公開予定です。


　今後はXやYouTube等の配信プラットフォームを中心に、”とらのあな公式VTuber”として精力的に活動を行ってまいります。ぜひ、応援をよろしくお願いします！



山吹ここな デビューティザー動画はこちら


https://youtu.be/Bcg5sMn2-oc(https://youtu.be/Bcg5sMn2-oc)





■プロフィール


山吹ここな -Yamabuki Cocona-


インフォページ　https://www.toranoana.jp/yamabuki-cocona/(https://www.toranoana.jp/yamabuki-cocona/)



明るく天心爛漫な虎のギャル。


好奇心旺盛でさまざまなことに興味を持ちがち。


人間とおしゃべりと歌が大好き。


尻尾は自称本物。



誕生日：10月7日


年齢：推定22歳


身長：157cm


好きなもの：エビチリ


嫌いなもの：辛いもの




山吹ここな公式X


https://x.com/Cocona_Tora


山吹ここな公式YouTubeチャンネル


http://www.youtube.com/@CoconaTora


とらのあな公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@Toranoana_official





※イラスト：ASG(https://x.com/_AliceCoco)、　ロゴデザイン：ツキマチ(https://x.com/tukimati01)





■初配信スケジュールについて


本日デビューした「山吹ここな」の初配信スケジュールは以下のとおりです。


◎山吹ここなチャンネル(https://www.youtube.com/@CoconaTora)


▼初配信


2026年2月20日(金) 20：00


▼歌ってみた


2026年2月20日(金) 20：30



◎とらのあな_Official(https://www.youtube.com/@Toranoana_official)


▼番組名「ここなのサブカル研究所」


2026年2月27日(金) 夜


※配信スケジュールは変更となる場合がございます。









■本件VTuberに関するお問い合わせについて


お問い合わせフォーム


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeum-z9G-Zu5QqPgFeKI2I-YvsSfuCs3MmwAz-SouU8egRDzQ/viewform?usp=publish-editor





■コピーライト表記


(C)とらのあな