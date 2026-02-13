とらのあな公式VTuber「山吹ここな」、本日2026年2月13日デビュー！

株式会社虎の穴

株式会社虎の穴（本社：東京都千代田区 代表取締役：吉田博高、以下とらのあな）のオリジナル公式VTuber「山吹ここな（やまぶき ここな）」が、本日2026年2月13日（金）よりついにデビューすることをお知らせいたします。併せて「山吹ここな」のプロフィールや初配信情報、歌ってみた動画情報に関してもお知らせいたします。

マンガ・アニメグッズ・同人誌等の委託流通事業を行うとらのあなのオリジナル公式VTuber「山吹ここな」が本日2月13日(金)よりデビューします！

すでに公式YouTubeチャンネルでティザー動画を公開中＆公式X(旧Twitter)アカウントも稼働を開始しており、初配信は来週2月20日（金）20時を予定。その後20時30分より歌ってみた動画も公開予定です。

今後はXやYouTube等の配信プラットフォームを中心に、”とらのあな公式VTuber”として精力的に活動を行ってまいります。ぜひ、応援をよろしくお願いします！

山吹ここな デビューティザー動画はこちら

https://youtu.be/Bcg5sMn2-oc(https://youtu.be/Bcg5sMn2-oc)

■プロフィール

山吹ここな -Yamabuki Cocona-

インフォページ https://www.toranoana.jp/yamabuki-cocona/(https://www.toranoana.jp/yamabuki-cocona/)(C)とらのあな

明るく天心爛漫な虎のギャル。

好奇心旺盛でさまざまなことに興味を持ちがち。

人間とおしゃべりと歌が大好き。

尻尾は自称本物。

誕生日：10月7日

年齢：推定22歳

身長：157cm

好きなもの：エビチリ

嫌いなもの：辛いもの

山吹ここな公式X

https://x.com/Cocona_Tora

山吹ここな公式YouTubeチャンネル

http://www.youtube.com/@CoconaTora

とらのあな公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Toranoana_official

※イラスト：ASG(https://x.com/_AliceCoco)、 ロゴデザイン：ツキマチ(https://x.com/tukimati01)

■初配信スケジュールについて

本日デビューした「山吹ここな」の初配信スケジュールは以下のとおりです。

◎山吹ここなチャンネル(https://www.youtube.com/@CoconaTora)

▼初配信

2026年2月20日(金) 20：00

▼歌ってみた

2026年2月20日(金) 20：30

◎とらのあな_Official(https://www.youtube.com/@Toranoana_official)

▼番組名「ここなのサブカル研究所」

2026年2月27日(金) 夜

※配信スケジュールは変更となる場合がございます。

■本件VTuberに関するお問い合わせについて

お問い合わせフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeum-z9G-Zu5QqPgFeKI2I-YvsSfuCs3MmwAz-SouU8egRDzQ/viewform?usp=publish-editor

■コピーライト表記

(C)とらのあな