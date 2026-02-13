「LEVECHYファンド21号」の償還及び配当を実施｜不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

株式会社LEVECHY

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」を展開する株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司）は、2026年2月13日（金）に「LEVECHY」の第21号ファンドである「LEVECHYファンド21号」の償還及び配当が完了したことをお知らせいたします。

「LEVECHYファンド21号」は、12ヶ月の運用期間を想定しておりましたが、早期の売却が実現し、実際の運用期間は247日となりました。

また、本ファンドへ投資いただいた優先投資家の皆様へは当初の予定通り8％（実績分配率・税引前）の配当を実施いたしました。

今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

LEVECHYファンド21号について

・物件：宮古島レジデンス 1棟

・募集総額：4億110万円

・応募総額：6億2,296万円

・予定分配率（年率）：8%

・実績分配率（年率）：8％

・予定運用期間：12ヶ月

・実際の運用期間：247日

ファンド詳細ページ :https://levechy.com/fund/25/detail

LEVECHYについて

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY」は、会員登録・投資申込から配当金受け取りまでオンラインで完結する不動産クラウドファンディングサービスです。予算に合わせた投資ができ、今まで不動産投資のプロしか扱うことができなかったスキームで、多種多様な物件へ1口1万円から投資が可能です。

LEVECHYサービスの汎用図

LEVECHY公式サイト：https://levechy.com/

株式会社LEVECHYについて

株式会社LEVECHYは、2012年に創業し、オフィスリーシングから事業をスタートしました。

2020年より「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトに、リノベーションブランドとして「JP-BASE」を展開しております。

2023年6月、一般的な不動産投資における「初期投資額の大きさ」や「賃貸管理の手間」等を解消し1口1万円から資産形成を行うことができる、不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」をリリースしました。本事業は、不動産特定共同事業法に基づき3.4号事業者として運営しています。「LEVECHY（レベチー）」は、会員登録から投資申込、分配金の受取りまでをオンラインで完結でき、不動産への投資機会を提供するサービスです。

不動産投資を身近な選択肢として提供し、資産形成の選択肢の拡充を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

HP： https://levechy.jp/