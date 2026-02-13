2026年2月14日、15日開催「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」が早くもBlu-ray化決定！6月26日（金）発売！

株式会社マーベラス

『キミとアイドルプリキュア♪』のメイン声優5名とオープニング主題歌歌手3名が勢ぞろい！ここだけのショーやトークが盛りだくさん！

Blu-rayジャケット

『キミとアイドルプリキュア♪』を応援してくれたキミへ、感謝の気持ちを込めてお届けする一大イベント「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」がBlu-rayになって登場！

感謝祭オリジナルショーや朗読劇は必見。メイン声優によるトークコーナーや生アフレコなど見どころ満載です。

キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろしイベントキービジュアル使用＜アクリルブロック＞付版は初回生産数量限定！初回生産限定なので予約はお早めに！

●2月14日、15日開催「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」会場予約特典はこちら！会場予約特典：2L判ブロマイド

2月14日、15日開催「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」の会場でBlu-rayを予約すると、キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろしイベントキービジュアルを使用した「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」告知B1ポスターと2L判ブロマイドがその場でもらえる特典を実施！

会場内レコード販売ブースにぜひお立ち寄りください！

●出演者

松岡美里（キュアアイドル／咲良うた役）／高橋ミナミ（キュアウインク／蒼風なな役）／高森奈津美（キュアキュンキュン／紫雨こころ役）／南條愛乃（キュアズキューン／プリルン役）／花井美春（キュアキッス／メロロン役）

石井あみ（オープニング主題歌歌手）／熊田茜音（オープニング主題歌歌手）／吉武千颯（オープニング主題歌歌手）

●本編収録内容

・感謝祭オリジナルショー

・オープニング主題歌歌手3名が贈るライブ

・キャスト5名によるトークコーナー

・キャスト5名による生アフレコ

・キャスト5名がお届けするオリジナル朗読劇

～2月15日プレミアム公演を収録～

●映像特典

・ファミリー公演の一部

・プレミアム公演の一部（2月14日収録）

●封入特典

＜アクリルブロック＞付版（初回生産数量限定）：オリジナルアクリルブロック

透明アクリル15mm厚・W138mm×H122mm×D15mm（ラウンドタイプ）



＜アクリルブロック＞付版・通常版共通：ブックレット

●商品情報

発売日：2026年6月26日（金）

商品情報：

価格・品番：

Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 15,000円（税込価格16,500円）MJHX-02074

Blu-ray通常版 8,800円（税込価格9,680円）MJHX-02075



発売元：キミとアイドルプリキュア♪感謝祭映像製作委員会・株式会社マーベラス

販売元：株式会社マーベラス

●店舗別特典品目解禁！

※デザインは後日お知らせ！

●Amazon.co.jp

〇【Amazon.co.jp限定】3層アクリルボード（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典

Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 18,900円（税込価格20,790円）

Blu-ray通常版 12,700円（税込価格13,970円）

〇アクリルキーホルダー（絵柄：ティザービジュアル） ※全形態対象特典

●ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ

〇【ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定】WスェードB2タペストリー（絵柄：ティザービジュアル）※全形態対象特典

Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 18,000円（税込価格19,800円）

Blu-ray通常版 11,800円（税込価格12,980円）

〇B2タペストリー+A6アクリルパネル(素材:キービジュアル) ※＜アクリルブロック＞付版のみ

〇B2タペストリー(素材:キービジュアル) ※通常版のみ

●amiami(オンラインショップ)

〇ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典

●セブンネットショッピング

〇合皮パスケース（絵柄：ロゴ）※全形態対象特典

●楽天ブックス

〇メタルアートボード（A5サイズ）（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典

Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 18,000円（税込価格19,800円）

Blu-ray通常版 11,800円（税込価格12,980円）

〇缶ミラー（5種セット）（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典

●イベント概要

【日程】2026年2月14日(土)、15日(日)

【会場】Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）



(ハート)配信チケット好評発売中！

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563765



『キミとアイドルプリキュア♪感謝祭』公式HP

https://precure-kanshasai.com/



『キミとアイドルプリキュア♪感謝祭』公式X

https://twitter.com/precure_kansha



プリキュア音楽＆映像商品公式X

https://twitter.com/precure_marv



