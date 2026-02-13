2026年2月14日、15日開催「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」が早くもBlu-ray化決定！6月26日（金）発売！
『キミとアイドルプリキュア♪』のメイン声優5名とオープニング主題歌歌手3名が勢ぞろい！ここだけのショーやトークが盛りだくさん！
Blu-rayジャケット
『キミとアイドルプリキュア♪』を応援してくれたキミへ、感謝の気持ちを込めてお届けする一大イベント「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」がBlu-rayになって登場！
感謝祭オリジナルショーや朗読劇は必見。メイン声優によるトークコーナーや生アフレコなど見どころ満載です。
キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろしイベントキービジュアル使用＜アクリルブロック＞付版は初回生産数量限定！初回生産限定なので予約はお早めに！
●2月14日、15日開催「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」会場予約特典はこちら！
会場予約特典：2L判ブロマイド
2月14日、15日開催「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」の会場でBlu-rayを予約すると、キャラクターデザイン・杉本海帆描き下ろしイベントキービジュアルを使用した「キミとアイドルプリキュア♪感謝祭」告知B1ポスターと2L判ブロマイドがその場でもらえる特典を実施！
会場内レコード販売ブースにぜひお立ち寄りください！
●出演者
松岡美里（キュアアイドル／咲良うた役）／高橋ミナミ（キュアウインク／蒼風なな役）／高森奈津美（キュアキュンキュン／紫雨こころ役）／南條愛乃（キュアズキューン／プリルン役）／花井美春（キュアキッス／メロロン役）
石井あみ（オープニング主題歌歌手）／熊田茜音（オープニング主題歌歌手）／吉武千颯（オープニング主題歌歌手）
●本編収録内容
・感謝祭オリジナルショー
・オープニング主題歌歌手3名が贈るライブ
・キャスト5名によるトークコーナー
・キャスト5名による生アフレコ
・キャスト5名がお届けするオリジナル朗読劇
～2月15日プレミアム公演を収録～
●映像特典
・ファミリー公演の一部
・プレミアム公演の一部（2月14日収録）
●封入特典
＜アクリルブロック＞付版（初回生産数量限定）：オリジナルアクリルブロック
透明アクリル15mm厚・W138mm×H122mm×D15mm（ラウンドタイプ）
＜アクリルブロック＞付版・通常版共通：ブックレット
●商品情報
発売日：2026年6月26日（金）
商品情報：
価格・品番：
Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 15,000円（税込価格16,500円）MJHX-02074
Blu-ray通常版 8,800円（税込価格9,680円）MJHX-02075
発売元：キミとアイドルプリキュア♪感謝祭映像製作委員会・株式会社マーベラス
販売元：株式会社マーベラス
●店舗別特典品目解禁！
※デザインは後日お知らせ！
●Amazon.co.jp
〇【Amazon.co.jp限定】3層アクリルボード（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典
Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 18,900円（税込価格20,790円）
Blu-ray通常版 12,700円（税込価格13,970円）
〇アクリルキーホルダー（絵柄：ティザービジュアル） ※全形態対象特典
●ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ
〇【ビックカメラ・コジマ、ソフマップ・アニメガ限定】WスェードB2タペストリー（絵柄：ティザービジュアル）※全形態対象特典
Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 18,000円（税込価格19,800円）
Blu-ray通常版 11,800円（税込価格12,980円）
〇B2タペストリー+A6アクリルパネル(素材:キービジュアル) ※＜アクリルブロック＞付版のみ
〇B2タペストリー(素材:キービジュアル) ※通常版のみ
●amiami(オンラインショップ)
〇ミニアクリルキャラクタープレート(A6サイズ)（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典
●セブンネットショッピング
〇合皮パスケース（絵柄：ロゴ）※全形態対象特典
●楽天ブックス
〇メタルアートボード（A5サイズ）（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典
Blu-ray＜アクリルブロック＞付版 18,000円（税込価格19,800円）
Blu-ray通常版 11,800円（税込価格12,980円）
〇缶ミラー（5種セット）（絵柄：キービジュアル）※全形態対象特典
●イベント概要
【日程】2026年2月14日(土)、15日(日)
【会場】Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）
(ハート)配信チケット好評発売中！
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563765
『キミとアイドルプリキュア♪感謝祭』公式HP
https://precure-kanshasai.com/
『キミとアイドルプリキュア♪感謝祭』公式X
https://twitter.com/precure_kansha
プリキュア音楽＆映像商品公式X
https://twitter.com/precure_marv
(C)ABC-A・東映アニメーション