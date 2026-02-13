ニコニコ生放送で、「勇者ヨシヒコと魔王の城」の全話無料生放送が決定！2/20(金)19時より順次放送。この他「孤独のグルメ」「推しが上司になりまして」等 ドラマ作品をプレミアム会員見放題で配信
ニコニコでは、ドラマ・映画作品を配信中です。
2026年2月20日（金）19:00～ は、 6日間連続でドラマ「勇者ヨシヒコと魔王の城」の全話無料生放送を実施します。
2月20日（金）19:00～「勇者ヨシヒコと魔王の城」ニコニコ生放送にて配信
＜放送スケジュール＞
- 2026年2月20日（金）19:00～ 「勇者ヨシヒコと魔王の城」 1～2話
- 2026年2月21日（土）19:00～ 「勇者ヨシヒコと魔王の城」 3～4話
- 2026年2月22日（日）19:00～ 「勇者ヨシヒコと魔王の城」 5～6話
- 2026年2月23日（月・祝）19:00～ 「勇者ヨシヒコと魔王の城」 7～8話
- 2026年2月24日（火）19:00～ 「勇者ヨシヒコと魔王の城」 9～10話
- 2026年2月25日（水）19:00～ 「勇者ヨシヒコと魔王の城」 11～12話
視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349783287
本放送は、どなたでも無料で視聴可能です。
※放送終了後に、見逃し視聴をするには事前予約が必要です。
「勇者ヨシヒコと魔王の城」「孤独のグルメ Season10」「サ道」「天 天和通りの快男児」「チェイサーゲーム」「推しが上司になりまして」「ナナとカオル」など、ドラマ・映画11作品がニコニコプレミアム会員見放題
また、ニコニコプレミアム会員見放題にて、ドラマ・映画作品を配信中です。2026年2月より4作品を追加し、合計11作品を配信します。
▼ニコニコプレミアム会員 見放題作品一覧
- 2026年2月13日（金）12:00～追加
- - 勇者ヨシヒコと魔王の城
- - 推しが上司になりまして
- 2026年2月16日（月）12:00～追加
- - チェイサーゲーム
- - ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～
- 配信中作品
- - 映画「ナナとカオル」「ナナとカオル 第2章」
- - 黒弁護士の痴情 世界でいちばん重い純愛
- - 孤独のグルメ Season10
- - サ道
- - 天 天和通りの快男児
- - きょうの猫村さん
- - 玉川区役所 OF THE DEAD
ドラマ作品の第１話はどなたでも無料で視聴可能です。第２話以降はニコニコプレミアム会員限定です。（※映画「ナナとカオル」「ナナとカオル 第2章」のみ無料配信はありません。）
ニコニコエンタメチャンネル ドラマ配信情報：https://site.nicovideo.jp/entertainment-ch/
「勇者ヨシヒコと魔王の城」ニコニコプレミアム会員見放題
勇者ヨシヒコと魔王の城
・動画：2026年2月13日（金）12:00配信開始
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so18986443
・生放送：2026年2月20日（金）～2月25日（水）各日19:00～※全話無料配信
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349783287
「推しが上司になりまして」ニコニコプレミアム会員見放題
推しが上司になりまして
・動画：2026年2月13日（金）12:00配信開始
第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so43332623
・生放送：2026年2月22日（日）20:00～
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349788825
「チェイサーゲーム」ニコニコプレミアム会員見放題
チェイサーゲーム
・動画：2026年2月16日（月）12:00配信開始
・生放送：2026年2月20日（金）20:00～
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349788779
「ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～」ニコニコプレミアム会員見放題
ディアマイベイビー～私があなたを支配するまで～
・動画：2026年2月16日（月）12:00配信開始
・生放送：2026年2月21日（土）20:00～
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349788806
【本リリースに関連するクレジット・権利表記】
(C)「勇者ヨシヒコと魔王の城」製作委員会
(C)２０２２久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京
(C)「推しが上司になりまして」製作委員会
(C) 「チェイサーゲーム」製作委員会
(C)「ディアマイベイビー」製作委員会
