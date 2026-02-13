【MUCHA】「猫の日」に向けたアートピースコレクション『The Muse of Ilzee』を公開。ミュシャの作品に登場する猫をモチーフにした新作アイテムをラインナップ

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤 広幸)が展開する、芸術家・ミュシャ財団による世界初の公認ブランド「MUCHA(ミュシャ)」は、アルフォンス・ミュシャが1897年に手掛けた傑作挿絵本『トリポリの姫君イルゼ』に登場する猫をモチーフにしたコレクション『The Muse of Ilzee：Mucha Cat Collection』を、2026年2月13日（金）12:00(正午)よりオンラインストアにて予約開始、2026年2月20日（金）よりMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。





コレクション概要



時を超えて愛される「ミュシャの猫」


19世紀末の傑作『トリポリの姫君イルゼ』。その表紙や挿絵に描かれた、しなやかで力強い猫たちのシルエットを現代のデザインへと昇華させました。猫好きの心をくすぐるユニークなポージングと、MUCHAならではの装飾美が融合した、全6種のラインナップをお届けします。



・アイテムラインアップ

カラフルなバッグチャームやヘアアクセサリーなど、19世紀末パリの空気感を纏った美しくも気高い猫たちの意匠が揃う最新作








コードMIXチャーム イルゼキャッツ　\5,720


color : SAX／GRN



「トリポリの姫君イルゼ」から、挿絵に描かれた猫がユニークなシーリングスタンプチャームが新登場。スポーティなパラコードのタッセルがアクセントです。








ブレスキー チャーム　\8,470


color : GLD



MUCHAのアイコンであるフレグランスボトルにラッキーチャームをミックスさせたブレス・キーチャーム。バッグチャームとして、またお好みでブレスレットとしてもお楽しみいただけます。























チャーム イルゼキャッツ　\5,940


color : OWHT／NVY／YEL[店舗限定]／PNK[ONLINE限定]



昨年大人気だった、「トリポリの姫君イルゼ」から、毛を逆立てたポーズが可愛い猫のデザインを施したバッグチャーム。昨年に引き続き登場したオフホワイトに加え、ミッドナイトをイメージしたネイビー、アートのカラーをそのまま表現したイエロー（店舗限定）、そしてフェミニンさを演出するピンク（ONLINE限定）の新色２色が加わり４色展開で再登場です。









ヘアクリップL イルゼキャッツ　\7,370


color : RED／BLK



「トリポリの姫君イルゼ」から挿絵に描かれた猫をモチーフにシーリングスタンプ風のブローチを施したアセチ素材のヘアクリップ。ユニークな猫のシーリングスタンプがアクセントです。






バレッタM イルゼキャッツ　\8,360


color : WHT／BLK



「トリポリの姫君イルゼ」から挿絵に描かれた猫をモチーフにスタイリングを選ばないシンプルなメタルヘアバレッタ。ミュシャの描いた象徴的なフォントが際立つエナメル風メタルが遊び心と洗練された女性らしさを演出します。









ミニバック イルゼキャッツ　\14,960


color : IVR／BLK



「トリポリの姫君イルゼ」から、挿絵に描かれた猫とミュシャが描いたスタンプデザインが目を惹くミニバックは大人のカジュアルスタイルに。高い収納力を備えたミニバッグは、スマートフォンや財布、ポーチが無理なく収まり、ちょっとしたおでかけに最適のサイズ感です。









マルシェトート イルゼキャッツ　\7,920


color :WHT


「トリポリの姫君イルゼ」から、挿絵にえがかれた猫がアクセントのユニークなマルシェバック。


イルゼキャッツの装飾的な刺繍が持ち手にまで入った、愛らしいデザインが魅力です。























サイドヘアクリップ イルゼキャッツ　\7,920


color : RED／BLK／OWHT[ONLINE限定]／PNK[ONLINE限定]



「トリポリの姫君イルゼ」から、挿絵に描かれた毛を逆立てたポーズが可愛い猫のデザインを施しました。ユニークな猫のアイコンがアクセントのサイドヘアクリップとヘアピンの3点セット。スタイリングに合わせて重ねづけや単品使いで自由にお楽しみいただけます。猫好きの方のギフトにも最適です。



※すべて税込み表記



・販売について



先行予約：2026年2月13日(金) 12:00(正午)～


発売日：2026年2月20日(金)


※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。



・MUCHA(ミュシャ)について



ー　蘇る情景を身に纏う。ー



ふと、すれ違いざまに感じた香水の薫りで昔の恋人がよみがえる。


帰り道に漂う金木犀の匂いで幼いころの情景が思い浮かぶ。



こうした特定の香りやデザインによって記憶や情景が


呼び起こされる「プルースト現象」のように、


感覚による記憶は一層豊かに心へ刻まれるようです。



ブランド「MUCHA」ではアールヌーヴォー様式を代表する芸術家・ミュシャによる


作品の数々からインスパイアされた香りやアートピースを通して


忘れられない記憶や大切に心へ留めておきたい時間を一層印象的なものへ導きます。



・アルフォンス・ミュシャ(1860-1939年)について


1860年、チェコの南モラヴィア地方に生まれ、アールヌーヴォーの頂点を極めた芸術家です。パリに出て1894年にサラ・ベルナールのためのポスター「ジスモンダ」で一躍有名に。その後、演劇、美術展、商品広告のポスターや、装飾パネル、リトグラフ等の作品を発表、その独自の作風はグラフィックアートの分野を超えて宝飾品、家具、彫刻においても芸術性を高く評価されました。晩年は、祖国のため「スラブ叙事詩」シリーズに精魂を傾け、フランスをはじめとするヨーロッパ、彼が一時期を過ごしたアメリカ、そして日本でも多くの人に愛され続けています。


本リリース内容ご掲載に関してのお願い



本プレスリリースにて使用している画像を転載いただく場合は、下記クレジットの表記をお願いいたします。


(C) Mucha Trust 2026


