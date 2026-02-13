＜いま蘇る日活のミューズ　奇跡の清純派スター・芦川いづみ＞シリーズBlu-ray＆DVDが5月13日(水)より発売決定！

株式会社ハピネット『真白き富士の嶺』より

★日活黄金期を代表する“清純派スター”芦川いづみ

1955年に日活映画初出演後、1968年に芸能界を引退するまで102本もの日活映画に出演した日活映画のミューズ・芦川いづみ。文芸からミステリ、アクションまであらゆるジャンルの映画でその清純なたたずまいをスクリーンに焼き付け、今なお多くのファンを魅了している。デビュー70周年を記念した2023年の上映会やDVD発売によって若い世代にも“再発見”が進んでおり、今なおファンを増やし続けている芦川いづみの出演作の中から特に人気の高い作品をセレクション！

★奇跡の清純派女優・芦川いづみとは

芦川いづみ（1935年生）は、1953年に松竹でデビュー後、1955年に川島雄三監督の推薦で日活へ移籍。その川島雄三監督の傑作『幕末太陽傳』（1957）をはじめ計102本もの日活映画に出演し、日活黄金期を代表する女優として知られる。『乳母車』（1956）で石原裕次郎と初共演してから裕次郎映画のヒロイン役を数多く務めたほか、『美しい庵主さん』（1958）では坊主頭の尼僧、『硝子のジョニー 野獣のように見えて』（1962）では体当たりの演技を見せるなど幅広い役を演じる。1968年に俳優・藤竜也と結婚し芸能界を完全引退。清純なたたずまい、そして引退後は公の場にほとんど姿を現さなかったことから“幻の女優”としてその神秘性がファンの心を引き寄せ続けている。

★今なおファンを増やし続ける奇跡の女優・芦川いづみ旋風は止まらない！

今なお熱狂的なファンを持ち、DVDや名画座特集での注目度も高い芦川いづみ。神保町シアターでは過去5回にわたって特集上映を行いすべて大好評を博し、2026年5月には第6弾の特集上映が決まっている。YouTubeチャンネル「日活フィルム・アーカイブ」では芦川出演映画の予告篇のうち原版が残るものを2月からすべて配信するなど、芦川いづみの再評価・活性化ムーブメントは2026年も止まらない！

2026年5月13日（水）発売 作品情報・商品情報

真白き富士の嶺

もっと生きたい！ 命の限りあの人を愛したい！

吉永・浜田・芦川が涙と感動で太宰文学に取り組む一大ロマン！

【ストーリー】

闘病中の病院から一時的に退院した梓とその姉・梢は、東京から逗子に引っ越してきた。父・修平の頭には、退院間際に院長から言われた「できるだけ患者をいたわってやってください」という言葉が重くのしかかる。ある日、梓は庭の水まきをしている最中、誤って外を歩いていた高校生に頭から水を浴びせてしまう。恐る恐る垣根の上から顔を出して詫びた梓は、振り向いた高校生の美しさに胸をドキリとさせる。その高校生は逗子高校在学のヨット部員・富田一夫だった…。

【キャスト】

吉永小百合 浜田光夫 芦川いづみ 宮口精二 岡村文子 小高雄二 進千賀子

【スタッフ】

監督：森永健次郎 原作：太宰治 脚本：須藤勝人 撮影：松橋梅夫 照明：森年男 録音：福島信雅

美術：西亥一郎 編集：丹治睦夫 音楽：渡辺宙明 助監督：坂口喜久男

(C)1963 日活株式会社

青春怪談

芦川いづみの記念すべき日活入社第1作目

青春とは怪談である！

巨匠・市川崑監督が描く恋と欲望の圧巻群像劇！

【ストーリー】

男勝りなバレリーナの千春と金融業を営む慎一との関係は、幼馴染ということもあり、恋愛よりも男同士の友情に近いものだった。いずれは結婚するつもりだった2人の前にトミという女が現れ、慎一を誘惑しバーを一緒に開いてしまう。慎一のことが気になる千春はバレエにも身が入らず、バレエ団の主宰者・芦野女史に手厳しく批判されてしまう。さらに、千春をお姉さまと呼び異常な愛情を傾ける後輩の「シンデ」こと新子から慎一とトミの近況を聞かされ、ますます深く思い悩むようになる…。

【キャスト】

山村聰 北原三枝 轟夕起子 三橋達也 山根寿子 瑳峨三智子 芦川いづみ

【スタッフ】

監督：市川崑 原作：獅子文六 脚本：和田夏十 撮影：峰重義 照明：藤林甲 録音：神谷正和

美術：中村公彦 編集：辻井正則 音楽：黛敏郎 助監督：山崎徳次郎

(C)1955 日活株式会社

乳母車

平和な家庭に突然襲い掛かる”愛の波紋”！

石原裕次郎×芦川いづみの初共演で贈る新しい「家族」の物語！

【ストーリー】

波風ひとつない平穏な家庭で過ごしてきた女子大生・ゆみ子は、ある日友人から「人生の真実に対面する勇気はあるかい？」と問いかけられる。その「真実」とは、父に若い愛人がいるということだった。しかも、２人の間には子供までいるという。ショックを受けたゆみ子は母に相談するも、母は父に愛人がいることも、その名前や住所までも知っていた。ゆみ子がその愛人・とも子の家を訪れると、とも子は留守で、代わりに智子の弟・宗雄と出会う…。

【キャスト】

芦川いづみ 石原裕次郎 新珠三千代 山根寿子 宇野重吉 中原早苗

【スタッフ】

監督：田坂具隆 原作：石坂洋次郎 脚本：澤村勉 撮影：伊佐山三郎 照明：高橋勇

録音：八木多木之助 美術：木村威夫 編集：辻井正則 音楽：齋藤一郎 助監督：牛原陽一

(C)1955 日活株式会社

堂堂たる人生

大胆不敵に堂々と！ 人生の荒波を突き破れ！

石原裕次郎×芦川いづみの血潮がたぎる痛快娯楽大作！

【ストーリー】

浅草。バスガイドが観光案内をしていると、たまたま走ってきた玩具の車につまずいて転倒してしまう。そのバスガイドの友人で下町娘のいさみが怒りだすと、玩具の車を開発・試験していた老田玩具の中部周平と同僚の小助がいさめる。その夜、周平はふらりと入った寿司屋で、昼間揉めたいさみと再会。実はいさみは老田玩具への入社を望んでいたが、会社は倒産の危機にあった。そんな中、周平と小助は興和玩具から二百万円を借りるため、大阪本社へ向かうよう命じられる。金策が成功したら自分も雇ってほしいと考えたいさみも同じ汽車に乗り込み、そこで思わぬ妙案を思いつき…。

【キャスト】

石原裕次郎 芦川いづみ 長門裕之 中原早苗 宇野重吉

【スタッフ】

監督：牛原陽一 原作：源氏鶏太 脚本：池田一朗 撮影：高村倉太郎 照明：藤林甲

録音：福島信雅 美術：坂口武玄 編集：辻井正則 音楽：小杉太一郎 助監督：斎藤和三郎

(C)1961 日活株式会社

硫黄島

骨までしゃぶり、血をすすって生き抜く敗残の孤島！

戦争の黒い爪跡にえぐられた現代の苦悩と悲劇を描破する異色戦争大作。

【ストーリー】

戦後6年、人々の脳裏には生々しい戦争の悲惨な爪跡がまだ残っていた。東亜新聞の新米記者・武村は、行きつけの飲み屋で片桐正俊という男から、硫黄島で6人の兵が飢えと死の恐怖の中で生き延びた壮絶な体験を聞く。近々硫黄島に行くという片桐。武村が記事化を決めた矢先、片桐は硫黄島に行けないと連絡を寄こし、話は中断。数ヶ月後、彼が硫黄島で死亡したという記事を目にした武村は、片桐が本当に伝えたかった真実を探る決意を固め…。

【キャスト】

大坂志郎 芦川いづみ 小高雄二 佐野浅夫 渡辺美佐子 小沢栄太郎

【スタッフ】

監督：宇野重吉 原作：菊村到 脚本：八住利雄 撮影：井上莞 照明：安藤真之助 録音：古山恒夫

美術：木村威夫 編集：近藤光雄 音楽：斎藤一郎 助監督：武田一成

(C)1959 日活株式会社

春の夜の出来事

ほのぼのとしたユーモアとほろ苦きペーソス！

人生の機微を描いた、皮肉と哀歓あふれる人情喜劇！

【ストーリー】

数々の会社を営む大内財閥の会長・大内郷太郎は傘下のくるみ製菓の懸賞に偽名で応募して当選し、その茶目っ気から、汚い格好で執事の吉岡とともに赤倉観光ホテル招待旅行に赴く。ホテル側は先に到着したもう1人の当選者で無職の青年・二宮真一をお忍びで訪れた郷太郎と勘違いしてしまう。郷太郎はその身なりから適当に扱われるが、2人は意気投合するのだった。

【キャスト】

若原雅夫、三島耕、伊藤雄之助、芦川いづみ、宮城千賀子

【スタッフ】

監督：西河克己 原作：尾崎浩 脚本：河夢吉（西河克己）、中平康 撮影：姫田真佐久

照明：岩木保夫 録音：橋本文雄 美術：西亥一郎 編集：中村正 音楽：黛敏郎

助監督：舛田利雄

(C)1955 日活株式会社

青い街の狼

謎を残す空中大爆発！ 刻一刻と迫る爆破の影！

二谷・芦川ら豪華出演陣で贈る

暗黒街の牙城へ挑む怒涛のアクション巨編！

【ストーリー】

羽田を飛び立った巨大旅客機。その中で乗客の男が富士山にカメラを向けた瞬間、突如爆発し海へと墜落した。その後の警察の捜査で、機内に爆弾が仕掛けられていたことに加え、乗客の中にアメリカ麻薬組織の大幹部チャーリー・根本が偽名で乗っていた事実が判明する。爆発の直前に写真を撮ろうとしていたのは他でもない彼自身だった。チャーリーは10億円相当の麻薬を日本に持ち込んでいたが、流通前に口封じされたのだ。大量の麻薬が闇に出回るのを阻むため、麻薬Gメンが特別潜行命令を受ける…。

【キャスト】

二谷英明 芦川いづみ 藤村有弘 楠侑子 垂水悟郎 高品格 二本柳寛

【スタッフ】

監督：古川卓己 原作：山村正夫 脚本：小川英 撮影：伊佐山三郎 照明：高島正博

録音：沼倉範夫 美術：小池一美 編集：辻井正則 音楽：佐藤勝 助監督：橋本裕

(C)1962 日活株式会社

2026年8月5日（水）発売 作品情報・商品情報

美しい庵主さん

木魚で踊るロカビリー！

尼僧・芦川いづみが小林旭、浅丘ルリ子と繰り広げる尼寺青春記！

【ストーリー】

古びた山奥の尼寺・明秀庵に、庵主の姪である悦子が彼氏の昭夫を連れて訪れてきた。昭夫は、バイト先のバーのマダムと浮気し、頭を冷やすために悦子に連れてこられたのだ。尼寺を「美しい尼さんが沢山いる場所」だと考えていた昭夫は、年配の女性しかいない明秀庵にがっかりする。だが、お風呂の世話をしてくれた若い尼さん・昌妙尼に出会い、その美しさにショックを受ける。日々昌妙尼と接する昭夫は、やがて昌妙尼が灰色の青春の中でいかに清くまじめに生き抜こうとしているかを知る…。

【キャスト】

芦川いづみ 小林旭 浅丘ルリ子 東山千栄子 七尾伶子 高橋とよ

【スタッフ】

監督：西河克己 原作：有吉佐和子 脚本：窪田篤人、西河克己 撮影：姫田真佐久 照明：河野愛三 録音：八木多木之助 美術：小池一美 編集：鈴木晄 音楽：池田正義 助監督：山内亮一

(C)1958 日活株式会社

いのちの朝

純白のキャンバスにこめる父と娘の祈り！

清純・芦川いづみが贈る愛と感動の文芸ドラマ！

【ストーリー】

画家・小次郎は、芸術至上主義を貫くあまり一向に売れる気配のない画家だった。その娘・冬子は、保険会社で働きながらそんな父を支える一方、「もっと素晴らしい絵を描いてくれたら」と内心で願っていた。そんなある日、かつての愛弟子・河辺の活躍を聞いた小次郎は大いに意欲を刺激され、冬子が結婚するまでに100号の大キャンバスへ冬子の肖像を描くことにチャレンジする。だが、冬子や友人、家族らの応援にも関わらず、小次郎の筆は進まなかった…。

【キャスト】

芦川いづみ 宇野重吉 清水将夫 小園蓉子 高野由美 佐野浅夫 内藤武敏

【スタッフ】

監督：阿部豊 原作：武者小路実篤 脚本：須藤勝人 撮影：峰重義 照明：三尾三郎

録音：福島信雅 美術：横尾嘉良 編集：井上親弥 音楽：斎藤高順 助監督：宮野高

(C)1961 日活株式会社

完全な遊戯

ここが”遊戯の終わり”

芦川いづみ、小林旭、葉山良二ら日活スター総出演で贈る無軌道な青春の終着点！

【ストーリー】

若いエネルギーと時間を持て余していた大学生の大木、秋谷、沖津、戸田は、競輪のノミ屋に裏工作を行って大金を得ることを考える。工作はうまくいき34万円もの大金をせしめたが、ノミ屋を仕切るヤクザの鉄太郎はその額を払えない。業を煮やした大木たちは鉄太郎の妹のデパートガール・京子を誘拐し「金さえ払ってくれたら返す」と鉄太郎に連絡する。だが、すでに京子は大学生たちに手籠めにされており…。

【キャスト】

小林旭、芦川いづみ、葉山良二、白木マリ、岡田真澄、武藤章生、柳瀬志郎

【スタッフ】

監督：舛田利雄 原作：石原慎太郎 脚本：白坂依志夫 撮影：横山実 照明：高島正博

録音：神谷正和 美術：坂口武玄 編集：辻井正則 音楽：真鍋理一郎、河辺公一 助監督：河辺和夫

(C)1958 日活株式会社

喜劇 大風呂敷

愛しの芦川いづみチャンと四国を手に入れろ！？

藤田まこと主演、ドリフターズや五代目三遊亭円楽ら東西喜劇人が放つ超大型喜劇！

【ストーリー】

ベトナム戦争の戦場にひょっこり姿を現した日本人・馬六。いままで終戦を知らず方々をさまよっていたという馬六は、ドサクサに紛れて輸送船に乗り込み日本に向かう。故郷・淡路島に帰った馬六は、フィアンセだったはずの秋代が、造り酒屋の主人でありながら「四国独立運動」を繰り広げる健吉と結婚していたことを知りビックリ。馬六は、秋代を取り戻すために、大金持ちになって四国を買い占めようと奮闘を始める…。

【キャスト】

藤田まこと 芦川いづみ 田中邦衛 左とん平 木の実ナナ 加藤茶 三遊亭円楽

【スタッフ】

監督：中平康 脚本：才賀明 撮影：高村倉太郎 照明：河野愛三 録音：片桐登司美

美術：坂口武玄 編集：辻井正則 音楽：山本直純 助監督：飯塚二郎

(C)1967 日活株式会社

最後の戦斗機

かえらぬ空の墓地に向かう戦士たち―。

葉山良二、芦川いづみ主演で贈る一大スペクタクルの反戦ロマン。

【ストーリー】

終戦間近。第203海軍航空隊基地所属の白井中尉は特攻隊として出撃するが、機器の故障で生還する。東京から白井を追って基地まで来た恋人の則子は白井が出撃したその日に自殺していた。新任司令の関根少佐は、白井の名誉のため再々出撃を命じるが、白井は犬死にを望まず拒み続けるのだった…。

【キャスト】

葉山良二 芦川いづみ 大坂志郎 牧真介 河野弘 弘松三郎 北林谷栄

【スタッフ】

監督：野口博志 原作：谷本敏雄 脚本：川瀬治、佐治乾、大塚道夫 撮影：永塚一栄照明：河野愛三 録音：高橋三郎 美術：松山崇 編集：辻井正則 音楽：牧野由多可

助監督：鈴木康久

(C)1956 日活株式会社

死の十字路

2つの死体、死者と同じ顔の探偵、完全犯罪――。

江戸川乱歩を原作に三國連太郎、新珠三千代、芦川いづみら出演の一大サスペンス！

【ストーリー】

伊勢商事社長の伊勢は、秘書で愛人の晴美と彼女のアパートで密会中、妻の友子に見つかり、誤って殺してしまう。一方、商業デザイナーの幸彦は、恋人のラジオタレント・芳江との結婚を許さない兄・良介と酒場で揉み合いになり、良介は頭を強打してフラフラと表に出ていく。そこへ、友子の死体をトランクに乗せた伊勢の車が通りかかる…。

【キャスト】

三國連太郎、新珠三千代、大坂志郎、芦川いづみ、三島耕

【スタッフ】

監督：井上梅次 原作：江戸川乱歩 脚本：渡辺剣次 撮影：伊藤武夫 照明：吉田協佐

録音：福島信雅 美術：中村公彦 編集：鈴木晄 音楽：佐藤勝 助監督：中島義次

(C)1956 日活株式会社

喧嘩太郎

男は度胸だ！喧嘩で来い！

サラリーマン・石原裕次郎と婦警・芦川いづみが社会の不正に喧嘩で挑む社会派アクション！

【ストーリー】

“喧嘩太郎”の異名を持つほどの喧嘩好きで「弱きを助け強きをくじく」をモットーとする熱血漢・宇野太郎は第百商事に勤めたばかりのサラリーマン。ある日、ボクシングの試合を見に行った太郎は、そこで喧嘩の仲裁に入って場外乱闘を繰り広げ、警察に留置されて婦警・雪江の取り調べを受けてしまう。翌日、会社の上司に呼び出された太郎は、上司から「昨日助けた女性に近づくように」と業務命令を受ける…。

【キャスト】

石原裕次郎 芦川いづみ 白木マリ 中原早苗 二谷英明 三津田健

【スタッフ】

監督：舛田利雄 原作：源氏鶏太 脚本：松浦健郎 撮影：山崎善弘 照明：藤林甲 録音：神谷正和

美術：坂口武玄 編集：辻井正則 音楽：真鍋理一郎 助監督：河辺和夫

(C)1960 日活株式会社

Blu-ray・DVD情報

【価格】

Blu-ray：5,500円(税込)

DVD ：4,400円(税込)

【特典】

●映像特典：各ディスクに予告編・ギャラリーを収録

●特製アウターケース、ピクチャーディスク

※デザイン・特典及び仕様はすべて予定です。発売時には予告無く変更になっていることがあります。また特典と仕様は各作品ごとに異なります。ご了承ください。

発売元：日活株式会社

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング