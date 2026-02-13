「Cedars Hotel」　2026年2月15日に新規開業

株式会社リゾート・ジャパン

株式会社リゾート・ジャパン（本社：長野県白馬村）は、長野県北安曇郡小谷村・栂池エリアにて、新築ホテル「Cedars Hotel（シーダーズホテル）」を2026年2月15日（日）にグランドオープンいたします。

シーダーズホテルは、栂池高原スキー場ゴンドラリフトへ徒歩1分と、スキーイン・スキーアウトが可能な立地に位置する、新築の宿泊施設です。同エリアにおいて久しぶりとなる新たなホテルとして誕生し、自然環境と建築デザインが調和した滞在体験を提供します。さらに、スペシャルティコーヒーブランド「Allpress Espresso」とのコラボレーションによるカフェを併設し、2026年2月中旬よりオープンを予定しています。詳細は近日中に公開を予定しております。現在、公式サイトにて宿泊予約の受付を開始しております。

代表取締役 佐々木誠互・支配人 福島翔からのコメント

株式会社リゾート・ジャパン 代表取締役 佐々木 誠互

栂池という素晴らしいフィールドに、Cedarsを開業できることを心から嬉しく思います。

スキー場へ直結する素晴らしい立地にありながら、一歩室内に入れば、北アルプスの山並みを一望しながら周囲の視線を気にせず静かに過ごせる。そんな、利便性とプライベートな時間が共存する場所を目指しました。

建物内部は、杉の木目を写し取ったコンクリートの表情にアクセントの焼杉を組み合わせ、素材の陰影を活かした、落ち着きと重厚感のある仕上げとしています。

この機能と意匠が一体となった空間で、ゆとりある時間を味わっていただければ幸いです。

シーダーズホテル 支配人 福島 翔

Cedars では、旅先でありながらも、まるで暮らすように過ごしていただける事を大切にしております。

全16室すべてにキッチンと洗濯機を備え、短期のご滞在はもちろん、長期滞在、ワーケーションでも快適にお過ごしいただける環境を整えました。

白馬バレー、そして栂池高原の壮大な自然の中で、美しい四季をゆっくりとお楽しみいただければ幸いです。

オフセット構造が生み出す、独立性と光の表情

シーダーズホテルの建築における最大の特徴は、宗本晋作建築設計事務所の宗本晋作氏による設計のもと、建物の構成をあえてずらして配置した「オフセット構造」にあります。

この立体的な構成により、隣接する客室同士の視線や気配を最小限に抑え、集合型ホテルでありながら、まるで戸建てのような独立性と高いプライベート感を実現しています。

また、客室ごとに異なる方向へ視界が開かれることで、美しい山々の稜線や空の表情を多角的に捉えることができ、滞在する時間帯や天候によって異なる景色を楽しむことができます。

さらに、建物の凹凸が自然光を受け止めることで、外観や館内空間には豊かな「陰影」が生まれます。

時間とともに移ろう光と影のコントラストは、シーダーズホテルの空間に奥行きと表情をもたらします。この「光と影」「陰影」という要素は、館内に採用された杉の木目を写し取ったコンクリート壁や、焼杉の素材表現にも共通しており、自然の中に佇む建築として、静かで印象的な表情を形づくっています。

ホテル名「Cedars」に込めた想いと、地域資源を活かした空間づくり

ホテル名「Cedars（シーダーズ）」は、日本語で「杉」を意味します。長野の自然と深く結びついた杉を象徴として、シーダーズホテルでは建築や内装において杉材を積極的に取り入れ、地域性を感じられる空間づくりを行っています。館内では、地域で生じた間伐材や未利用材としての杉を再活用し、日本の伝統建築で古くから用いられてきた「焼杉」加工を施しています。

焼杉は、耐久性を高めると同時に、素材そのものが持つ表情や温かみを引き出す、日本独自の技法です。この焼杉材は、フロントデスクや本棚、エレベーターホールの一部など、人の手に触れる場所を中心に使用されており、ゲストが自然と杉の質感や温もりを感じられるよう配慮されています。

また、館内の一部には、杉板の木目を型として写し取ったコンクリート壁を採用。木の柔らかさとコンクリートの無機質さが共存することで、クールでありながらも、長野のダイナミックな自然を想起させるユニークな空間表現を実現しています。

杉の表情を映す家具と、暮らすように滞在できる客室設計

シーダーズホテルでは、建築や内装素材だけでなく、館内に配置する家具やインテリアのカラーセレクトにおいても、杉の木が持つ色合いや質感をモチーフとしています。明るさやトーンの異なる色彩を取り入れることで、滞在する季節や時間帯によって空間の印象が自然に変化し、日本の風土や美意識をさりげなく感じられる構成としています。また、全客室にキッチンと洗濯機を完備しており、短期滞在はもちろん、長期滞在やワーケーションにも対応し、まるでその土地で暮らすように過ごす滞在体験を提供します。

国内外から支持される「栂池高原スキー場」の魅力

シーダーズホテルが隣接する栂池高原スキー場は、白馬エリア最大級のゲレンデ規模を誇り、初心者から上級者まで幅広いレベルのスキーヤー・スノーボーダーが楽しめるリゾートとして知られています。ワイドで滑りやすいコース設計と良質な雪質により、国内外から高い評価を受けており、ファミリー層から本格志向のウィンタースポーツ愛好者まで、それぞれのニーズに合わせた滑走体験が可能です。シーダーズホテルは、栂池高原スキー場のゴンドラリフトへスキーイン・スキーアウトが可能な立地にあり、ゲレンデの魅力を最大限に享受できる滞在拠点となります。

Allpress Espressoとコラボレーションしたカフェを併設

館内には、スペシャルティコーヒーブランド「Allpress Espresso」とコラボレーションしたカフェを併設し、2026年2月中旬よりオープン予定です。宿泊者はもちろん、地域の方や来訪者にも開かれた空間として、滞在に上質なひとときを添えます。

株式会社リゾート・ジャパンにとって3件目のホテル

本ホテルを運営する株式会社リゾート・ジャパンは、2017年前に開業した「Nomad（ノマド）」、約1年前に既存ホテルをリノベーションしてオープンした「Blue Star Hotel（ブルースターホテル）」に続き、「Cedars Hotel（シーダーズホテル）」で3件目のホテル運営となります。これまでの運営実績を活かし、地域に根ざした宿泊体験の創出を目指します。

ホテル概要

ホテル名：Cedars Hotel（シーダーズホテル）

開業日：2026年2月15日（日）

所在地：長野県北安曇郡小谷村千国乙12840-1

客室数：16室

客室タイプ：スタジオタイプ／1ベッドルームタイプ／2ベッドルームタイプ

特徴：スキーイン・スキーアウト対応

客室設備：全室キッチン・洗濯機完備

併設施設：Allpress Espresso コラボレーションカフェ（2026年2月中旬オープン予定）

公式ウェブサイト：https://cedars-hotel.com/en

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リゾート・ジャパン

広報担当：菅原 まゆら

メール：info@cedars-hotel.com

電話：080-8062-0869