【2026年3月1日（日）開催！】日本最大級のスタートアップ拠点「STATION Ai」にまるごと高専・愛知・福岡・滋賀の新設高専関係者が大集結！「KOSENJIN SUMMIT 2026」分科会４

■ KOSENJIN SUMMIT（高専人サミット）とは

「KOSENJIN SUMMIT」は、一般財団法人高専人会が主催する、全国の高専生、卒業生（OB/OG）、教職員、および高専に関わるすべての人々が一堂に会する日本最大級の交流・総会イベントです。 本イベントは、技術者教育の枠を超えて多方面で活躍する「高専人（こうせんじん）」の優れた取り組みにスポットライトを当て、世代を超えたネットワークを強化することで、社会全体にポジティブな影響を与えることを目的としています。

イベント詳細：https://event.kosenjin.org/

今回、3回目となるサミットを名古屋「STATION Ai」で開催するにあたり、特定のテーマについてより深く学び、刺激し合う場として複数の「分科会」を実施いたします。その中でも、注目を浴びる「新設高専」の関係者が一堂に会し、新たな高専の形について話し合うセッションが本分科会となります。

■ 分科会４：概要

タイトル： 「高専新設」が切り拓く未来

日時： 2026年3月1日（日） 15:00~16:00

会場： STATION Ai（名古屋） ステージB

内容：

2023年、19年ぶりの新設として大きな話題を呼んだ「神山まるごと高専」。その誕生を皮切りに、今、福岡・愛知・滋賀と全国各地で自治体による高専設立の動きが加速している。なぜ今、再び高専が求められているのか。本分科会では、各都市で新設準備に奔走する関係者が集結。既存の枠組みにとらわれない新しい教育モデルのあり方、地域産業との共創、そして高専教育が持つ未踏の可能性について語り合う。

テーマ：

高専新規設立・地域活性化のハブとしての高専・次世代エンジニア育成の可能性

■ 登壇者プロフィール

【モデレーター】

岡田 隆太朗岡田 隆太朗

一般社団法人日本ディープラーニング協会

専務理事

1974年生東京都出身。慶應義塾大学在学中に起業。事業売却後事業会社を連続設立し、2012年 株式会社ABEJAを共同創業。2017年、ディープラーニングの産業活用促進を目的に一般社団法人日本ディープラーニング協会を設立し事務局長に就任。2018年より同理事兼任（現専務理事）。2025年6月に一般社団法人AIロボット協会を設立し事務局長に就任。2021年より一般財団法人高専人会事務局。

一般社団法人日本ディープラーニング協会 公式HP： https://www.jdla.org/



【パネリスト】

五十棲 浩二五十棲 浩二

神山まるごと高専

校長

2001年経済産業省入省。経済産業省のほか内閣府・環境省で勤務。経済産業省を退職し、母校である私立聖光学院中学校・高等学校（神奈川）で校長補佐・教員として約7年間務める。慶應義塾大学特任講師等を経て、2022年7月より民間人採用として経済産業省に復帰（教育産業室長）。大学時代からアウトドア活動を楽しみ、国内外での登山経験のほか、カナダ・ユーコン川をカヤックで2週間単独で下った経験も持つ。米国ジョージタウン大学MBA。

木村 清和木村 清和

滋賀県立大学高専開設準備局

特任教授

1989年 山梨大学工学部土木工学科卒業

1994年 金沢大学大学院自然科学研究科修了

群馬工業高等専門学校土木工学科教員に採用

主事、学科長、スタートアップ教育基盤整備事業リーダー等を経験し、建設工学だけでなく

アントレプレナーシップ教育に関する科目を担当

2025年 滋賀県立大学高専開設準備局準備教員として建設コースを担当

大坪 弘明大坪 弘明

福岡市教育委員会

指導部課長（高等教育検討担当）

1979年、福岡市生まれ。同志社大学経済学部卒業。

2004年、福岡市役所入庁。こども未来局保育所整備課、教育委員会

学校計画課、財政局財政調整課係長などを経験。

2023年度から教育委員会高校教育課長として市立高校のあり方検討を担当し、2025年度より高等教育検討担当課長として、福岡市立高専の設置に向けた検討を進めている。

渡邉 太一渡邉 太一

愛知県県民文化局

学事振興課長

1993年、愛知県庁に入庁。

近年は、NPOの活動支援や青少年の健全育成などに従事。

2025年度より県民文化局学事振興課長として、愛知県公立大学法人の運営支援を行うほか、

愛知県立高専の設置準備を進めている。

■ KOSENJIN SUMMIT開催概要

イベント名： KOSENJIN SUMMIT 2026

開催日： 2026年3月1日（日）

会場： STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目）

対象： 高専生、高専OBOG、高専教員及び関係者の皆様

定員： 1,000人予定

主催：一般財団法人高専人会

公式サイト： https://event.kosenjin.org/

申し込み：https://kosenjin-summit2026.peatix.com/

【一般社団法人高専人会について】

一般財団法人高専人会は、高専出身者同士が連携し、経験や知識の共有を通じて相互成長を促進することで、高専出身者の社会への貢献を強化してまいります。

ご興味をお持ちの方や関係者の皆様、ご協賛をご検討いただけます方は、一般財団法人高専人会公式ウェブサイトをご覧いただくか、以下の連絡先へお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人高専人会ウェブサイト：https://kosenjin.org/

事務局（担当：木村）：info@mail.kosenjin.org

寄付・協賛（担当：山下）：donation@mail.kosenjin.org

広報（担当：日高）：press@mail.kosenjin.org