韓国発アパレルブランド「Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）」、2026 Spring Collectionをローンチ。アンバサダーGISELLE（ジゼル）の新キービジュアルとともに春新作を展開
鮮やかな色彩とY2Kムードをポップに昇華させた、Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）とGISELLE（ジゼル）による2026年スプリングコレクション「Bloom into GISELLE」。 韓国トレンドのエッジと自由奔放な感性が融合し、身に纏うだけでポジティブなエネルギーに包まれるラインナップです。
「Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）」ブランドについて
トレンドとカルチャーを愛するみんなのためのカジュアルブランド
Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）
「おどけた・ユーモラスな」という意味を持つ"Wacky"と、架空の人物"WiLLy"を組み合わせた造語で、直訳すると「おどけ者のウィリー」を意味する韓国発のアパレルブランドです。
また、別の意味として「完成を盛り上げる熱狂的な観客」を意味する"Whacky Willies"というニュアンスを含んでいます。
最高の観客でありたいと願うWacky WiLLyは、アートやトレンディカルチャーを愛するすべての人々をアーティストと考えています。
すべてのアーティストに楽しいインスピレーションを届け、彼らのライフスタイルを応援する存在でありたいと考えています。
Wacky WiLLy X GISELLE Bloom into GISELLEについて
2026 Spring Collection Wacky WiLLy X GISELLE Bloom into GISELLEは、ブランドのアイデンティティである「自由奔放さ」を最大限に表現しました。全体を通して、視線を集める鮮やかなビビッドカラーと、心が弾むようなポップなデザインが特徴です。
今季は特に、再燃する「Y2Kムード」をWacky WiLLy流に解釈。レトロで懐かしい要素に、韓国ファッションならではの洗練されたエッジをミックスさせました。単なるストリートウェアにとどまらない、フォトジェニックで遊び心のあるラインナップは、身に纏うだけでポジティブなエネルギーを感じられる仕上がりとなっています。
アイテム紹介
Women's Cropped Leather Jacket /
Women's Big Lily Graphic Short Sleeve Knit
Women's Cropped Leather Jacketの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/collections/new/products/womens-cropped-leather-jacket)
Women's Big Lily Graphic Short Sleeve Knitの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/collections/new/products/womens-big-lily-graphic-short-sleeve-knit)
Women Round Neck Cable Cardigan
Women Round Neck Cable Cardiganの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/collections/new/products/womens-cable-round-neck-cardigan)
Women's Collar Half Button-Up Sweatshirt
Women's Collar Half Button-Up Sweatshirtの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/products/womens-collar-half-button-up-man-to-man)
Women's Big Lily Logo Denim Washing Overfit Hoodie Zip-Up/
Women's Big Lily Logo Denim Washing Semi Wide Sweatpants
Women's Big Lily Logo Denim Washing Overfit Hoodie Zip-Upの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/products/womens-big-lily-denim-wash-overfit-hooded-zip-up)
Women's Big Lily Logo Denim Washing Semi Wide Sweatpantsの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/products/womens-big-lily-denim-wash-semi-wide-sweatpants)
Women Semi-Wide Denim Pants
Women Semi-Wide Denim Pantsの商品詳細ページに移動(https://wackywilly.jp/products/26ss-womens-semi-wide-denim-pants)
公式オンラインストア限定イベント
UP TO 40% Kiki & Lily's Select
- 2月6日より、2025年秋冬アイテムが最大40%OFFとなる「Kiki & Lily's Select」を開催。
- 2月6日～13日の期間中は、新規会員特典を通常の1,000ptから2,000ptへ増額。
ブランド公式サイト/SNSの概要
日本公式オンラインサイト｜https://wackywilly.jp/
公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/wackywilly_japan/
公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@857rggsv
株式会社MXN JAPAN 会社概要
会社名｜株式会社MXN JAPAN
所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F
代表者｜代表取締役 崔 瀚友
会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/