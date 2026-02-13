【JAF東京】ペーパードライバー卒業の第一歩！初心者向け運転講習会を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）東京支部（支部長 加藤和夫）は、3月7日（土）に初心者向けの運転講習会「ドライバーズセミナー クルマの操作編」を開催します。

本企画は、従来の講習では十分にカバーできなかった「運転初心者ならではの不安」に焦点を当てた運転講習会です。運転の基礎知識・技能をお伝えすることで、より多くの方が安全に運転を楽しめる環境づくりを目指します。

ペーパードライバーの２人に１人は「運転したい」と思っている

講習内容一例：幅寄せ練習

運転免許を持っていても日常的には運転をしない「ペーパードライバー」。運転をしない理由は、生活環境や不安感など人によってさまざまですが、三井住友海上火災保険が過去に実施した調査では、ペーパードライバーの2人に1人が、「ペーパードライバーから卒業したい（運転したい）」と回答しており、意欲はあるものの運転に踏み出せない人が一定数いることが明らかになっています。※

（※出典：三井住友海上火災保険株式会社「ペーパードライバーに関する実態調査」2023年）

本講習は、「クルマで出かけたいけれど、運転が怖い」「クルマの操作に自信がない」と感じている、運転初心者の方を対象にした講習会です。

クルマに搭載されている警告灯の種類やスイッチの機能、さらに日常の運転で役立つ幅寄せのコツなどを、インストラクターが丁寧に解説します。

講習会概要

講習内容一例：警告灯の種類・見方講習内容一例：発煙筒の使い方実演