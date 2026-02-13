DJ Ryow a.k.a. Smooth Current、新作をTribeよりリリース

株式会社STARBASE『Trust』アートワーク

Nujabesが主宰したレーベル・Hydeout Productionsの創設期を、レジデントDJとして支えたDJ Ryow a.k.a. Smooth Currentの最新作がHydeout Productions のサブレーベル「Tribe」よりリリースされる。

「Trust」には、アニメ『サムライチャンプルー』最終話のエンディングテーマ「san francisco」で知られるMIDICRONICAが参加。抑制の効いたビートと奥行きのある音像の上で、静かな緊張感と確かな存在感を備えたラップが、淡々と、しかし深く刻まれていく。

本作に収録された楽曲はいずれも、異なる物語性を内包しながら、ビートと音の流れによって情景を描き出す構成となっている。Kose Norikoのサンプルソースを起点とし、Sonart（ソナート）で培われた感覚を背景に持ちながらも、よりビート主導のアプローチを明確に提示。音の展開や余白によって、リスナーの内側に物語が立ち上がっていく。

HIP HOPの文脈を強く内包しつつも、特定のジャンルに回収されることのない、Tribeならではの静かな強度を提示する一作だ。

アナログ盤には「Trust (feat. MIDICRONICA)」「Sacred Tears」の2曲を収録。

デジタル配信には、「Trust (feat. MIDICRONICA)」「Sacred Tears」の2曲に「Trust (Instrumental)」を加えた全3曲が収録される。



●作品情報●

【タイトル】Trust

【アーティスト】DJ Ryow a.k.a. Smooth Current

【レーベル】Tribe

【形態】アナログレコード（7inch）／デジタル配信

【発売日】

デジタル配信：2026年2月13日（金）

アナログレコード（7inch）：2026年3月10日（火）

【トラックリスト】

1. Trust (feat. MIDICRONICA)

2. Sacred Tears

3. Trust (Instrumental) ※デジタル配信のみ収録

【配信サービス】https://lnk.to/DJRyow_Trust

●DJ Ryow a.k.a. Smooth Current

国内外で豊富な経験を持つDJ／トラックメイカー。

Hydeout Productions初期創設期のメンバーとして、Nujabesとツアーや作品を共有し、中でも共作『Hydeout Sound Lab』『Nujabes Tribute Mix』など数多くのレーベルオフィシャルミックス音源を発表。現在もTribute Tourを支えるオリジナルメンバーとして活動中。

トラックメイカーとしても長年多岐に渡り活動、自身のアルバムや国内外アーティストへの多数楽曲提供や、ボストンのInsight、Shin-Skiと国境を超えたユニット「ShinSight Trio」として3作のアルバムをリリースし、テイチクレコードからメジャーデビュー。

中国・台湾・韓国・シンガポールのチャート上位を記録し、Soft Lipaとの共演や中国「ICS」特番出演など、グローバルな展開が話題となる。ツアーや楽曲での共作を経て、Nujabesの代表曲「Reflection Eternal」にサンプルソースとして楽曲提供したピアノ奏者・巨勢典子とユニット「Sonart（ソナート）」を2025年に結成、活動を開始。avex主催 「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」や、Casio「Shock The World in Shanghai」出演、ビームス×日本盛「にほんしゅき」プロジェクト、パイオニア「Steez」への楽曲提供など、多方面で活躍。

ジャンルを越えた選曲と“確かな耳”で、多くのファンを魅了している。



-SNS-

Instagram: https://www.instagram.com/smoothcurrent/

YouTube: https://www.youtube.com/@djryowa.k.a.smoothcurrent6028

X: https://x.com/smoothcurrent01

●MIDICRONICA

全メンバーが“3桁の数字”を名乗り、イラストレーターSteroidが描くキャラクターをオルターエゴとする、メディアミックス型HIPHOPユニット。

唯一無二のスタイルと音楽性は、音楽界のレジェンド・NUJABESにも高く評価され、代表曲「san francisco」はアニメ『SAMURAI CHAMPLOO』のファイナルエンディングテーマとして起用。2022年には呂布カルマとのコラボ作品「13utterfly」を7インチアナログでリリース。翌2023年にはHMVより、「san francisco / 13utterfly（熊井吾郎remix）」を両A面の7インチとして発表し、国内外から予約が殺到。即完売となり、追加プレスを含め1,300枚を売り上げるという、7インチとしては異例のヒットを記録した。近年では国内屈指のフィンガードラマーKo-neyとのコラボEP『Laughing Gate』のリリースや、Nenashiとしても活躍するシンガー・Hiro-a-keyとの楽曲「イツモソバニ」のアナログ盤発売など、多彩なアーティストとの共演を通じて、ジャンルに縛られない自由な表現でシーンの“余白”を自在に遊んでいる。



-SNS-

YouTube: https://www.youtube.com/@midicronicatv

X: https://x.com/midicronicanews