「いわて・三陸 15年目の希望たち」岩手県が東日本大震災津波の記憶と教訓を未来に伝えるポスター・動画を制作

岩手県

2011年3月11日に発生した東日本大震災津波から、間もなく15年を迎えます。

岩手県は、震災の記憶と教訓の伝承や復興への継続的な支援につなげるため、復興の歩みや復興のその先にある未来を発信するポスター（4種類）と動画（4種類）を制作しました。

テーマは「いわて・三陸 15年目の希望たち」。



「水産業の希望たち（宮古）」編

宮古市重茂地区の漁家で生まれ育った後山響輝(うしろやまひびき)さん。宮古水産高校で養殖や水産加工技術を学び、憧れの父と共に漁師として生きていくことを決意する。

「地域防災の希望たち（釜石）」編

東日本大震災津波時の避難行動が全国の防災教育の手本として注目された釜石東中学校。2025年に自主防災組織を立ち上げ、避難所運営や防災訓練に取り組む。

「郷土芸能の希望たち（大槌）」編

郷土芸能の担い手を増やす取組をしている大槌高校の佐々木光里(ささきひかり)さん。伝統を未来につなぐため、若者向け体験イベントの開催に挑戦する。

「復興支援の希望たち（盛岡）」編

盛岡市を中心に能登半島地震や大船渡市林野火災の被災者支援を行う学生団体ＦＣＡＩ(エフシーアイ)。岩手から全国へ、岩手で育った学生たちが支援のバトンをつないでいく。

ポスターは、2月20日(金)から3月19日(木)にかけて、県内外の自治体や企業など（36団体・140箇所※1月30日現在）で開催される「岩手県復興ポスター展」で掲出するほか、３月上旬から中旬にかけて都営地下鉄で中吊り広告及び駅貼りポスター広告を掲出します。

＜詳細は、以下サイトからご覧になれます＞

http://www.iwatekara.jp/