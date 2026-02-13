【ゲスト発表】『名古屋キャンピングカーフェア 2026 SPRING』特設ステージに杉浦太陽、ボイメン辻本達規ら豪華ゲストが出演！

テレビ愛知株式会社

名古屋キャンピングカーフェア実行委員会(テレビ愛知、テレビ愛知企画)は、

2026年2月21日(土) ・22日(日)の 2 日間、キャンピングカーの展示やアウトドアの遊びを体験できるイベント『名古屋キャンピングカーフェア 2026 SPRING』を、Aichi Sky ExpoホールDにて開催いたします。 (特別協賛：一般社団法人日本 RV 協会)

アウトドアやキャンピングカーに熱い思いを持った豪華ゲストが登場するステージを発表いたします。

会場を盛り上げるトークショー出演者決定！

【2月21日（土）】

イベント初日2月21日（土）には、杉浦太陽さんトークショーと、「さばいどる」 かほなんさんトークショーを実施します。

■杉浦太陽 ＜ステージ：15時00分～＞

1981年生まれ。料理、野菜、釣りなど食全般から子育てまで。子ども5人のパパとして家庭を大事に、タレント、俳優業などマルチに活躍中。愛用のキャンピングカーは、「CREA（クレア）シリーズ（ナッツRV製）」。

子育て世代ならではのキャンピングカーの魅力や、移動中の車内での過ごし方、パパ目線でのアウトドアの極意を語り尽くします！

■かほなん ＜ステージ：14時00分～＞

夢は無人島生活。『サバイバル ×アイドル=さばいどる』として活躍する現役アイドル。キャンプ、釣り、登山、車中泊旅が好きで、ヘビを食べたり狩猟も行うサバイバー。

防災士でもあり、経験を活かした防災テクニックトークは必見です!

【2月22日（日）】

続く2日目の2月22日（日）には、「BOYS AND MEN」辻本達規さん、

「アウトドア系Youtuber」ちぬ子さんが登場予定です。

■辻本達規 ＜ステージ：15時00分～＞

名古屋発のエンターテインメント集団「BOYS AND MEN」のメンバー。岐阜県出身。キャンプとサウナを愛する。

多忙なスケジュールの合間を縫ってアウトドアに飛び出す辻本さんが “整いキャンプ”の極意を伝授。

日々を忙しく過ごす現代人の心に響くトークショー？！

■ちぬ子 ＜ステージ：14時00分～＞

伊勢志摩に移住した、釣りと車中泊を愛する人気YouTuber。愛車のクルマ、キャンピングカー、バイクを駆使してアウトドアを楽しむ。会場では、釣った魚をその場で調理する「車中泊×釣り」の至福のひとときや、女性ならではの視点からキャンピングカーライフの魅力を語ります。

その他のステージ予定＆お楽しみコンテンツ

ステージではトークショー以外にも、ご家族やペット連れで楽しめる企画をご用意しています。

「わんわんトレーニング」： プロから学べるワンちゃんのしつけ教室。土・日、13時15分から実施。

「お楽しみプレゼント抽選会」： 豪華賞品が当たる、毎回大盛り上がりのイベント。土・日15時30分から実施。



また、お子様向けの体験コンテンツや、全国のグルメが味わえるキッチンカーエリアなどのお楽しみコンテンツも充実。一日中楽しめるイベントとなっています。

ステージスケジュールはこちら！

《名古屋キャンピングカーフェア 2026 SPRINGとは》

『名古屋キャンピングカーフェア2026 SPRING』では、定番から最新モデルまで多種多様なキャンピングカーやキャンピングトレーラーが一堂に会します。

展示数は東海地区最大級を誇り、その多くの車両に実際に乗り込むことができるのが特徴です。

内部の機能やデザインを間近で見て・触れて・話して・知ることができる、キャンピングカーに興味をお持ちの方々におススメのイベントです。また車両以外にも、ペットとのおでかけやアウトドアにまつわる用品の販売も行われます。

《開催概要》

◇開催日時 ： 2026年2月21日（土）・22日（日） 10:00～17:00

◇開催場所 ： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Dホール

◇主催 ： 名古屋キャンピングカーフェア実行委員会（テレビ愛知・テレビ愛知企画）

◇後援 ： ZIP-FM、FM-AICHI

◇特別協賛 ： 一般社団法人 日本RV協会

◇公式HP ： https://tv-aichi.co.jp/camping/

※詳細情報は順次公式HPで公開予定。

《チケット概要》

◇前売り券

・大人（中学生以上） 900円（税込）※小学生以下入場無料。

・大人＋ペット（1頭） 1,200円（税込）

・大人＋ペット（2頭以上） 1,500円（税込）

・販売期間：12/22 (月） 午前10:00 ～ 2月22日（日）16：00まで

◇会場当日券

・大人（中学生以上） 1,100円（税込）※小学生以下入場無料。

・ペット（1頭） 300円（税込）

・ペット（2頭以上） 600円（税込）

※前売券は各プレイガイドで、期間中の2月22日（日）16:00まで購入可能です。

※会場入り口では会場当日券が購入可能です。

※会場当日券購入は現金のみの対応となります。

※ペットの同伴入場は可能ですが、前売券または会場入り口で販売される有料チケットが必要です。

※ペットは必ずリードを着用させるかケージをご使用ください。

※会場入り口で購入可能です。

※会場当日券購入は現金のみの対応となります。

◇前売券 お求め先

＜WEBチケット販売＞

ＪＲＶＡチケットセンター(https://jrva-event.tstar.jp/cart/performances/355443)/ローチケ(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=741387)/チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/nagoya-camping/)/イープラス・スマチケ(https://eplus.jp/campingcar-ngo/)

＜店頭チケット販売＞

セブン‐イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：995-835）

ローソン、ミニストップ店内Loppi（Lコード：43707）

ファミリーマート店内マルチコピー機

中日新聞販売店

◇注意事項

・お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。

・ペットは必ずリードを着用させるかケージをご使用ください。/(https://tv-aichi.co.jp/camping/)