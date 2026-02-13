「東方Project」の「チャイナドレス風衣装」をテーマにしたオリジナルグッズが登場！
株式会社トキオ・ゲッツ
株式会社トキオ・ゲッツより、「チャイナドレス風衣装」をテーマにした「東方Project」博麗霊夢・霧雨魔理沙の新規描き下ろしイラストの新商品が登場します。
定番の缶バッジやアクリルスタンドをはじめ、コレクションしたくなるアクリルカードを販売いたします。
予約販売期間は【2026年2月13日（金）12：00～2026年3月6日（金）12：00】まで。
詳しくはブランド公式サイト「ゲツオシマート」(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。
■取り扱い商品■
●キャラディショナルトイ 東方Project 缶バッジ（博麗霊夢／霧雨魔理沙）
各550円（税込）
●キャラディショナルトイ 東方Project スクエア缶バッジ（博麗霊夢／霧雨魔理沙）
各660円（税込）
●キャラディショナルトイ 東方Project トレーディングアクリルカード（全6種）
バラ各770円（税込）／全6種セット4,620円（税込）
●キャラディショナルトイ 東方Project アクリルスタンド（博麗霊夢／霧雨魔理沙）
各1,760円（税込）
■予約販売期間■
2026年2月13日（金）12：00～2026年3月6日（金）12：00
公式サイト他にて受注
■関連リンク■
【ゲツオシマート 公式サイト】
https://gets-oshi.com/
(C)上海アリス幻樂団
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/