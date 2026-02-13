「東方Project」の「チャイナドレス風衣装」をテーマにしたオリジナルグッズが登場！

株式会社トキオ・ゲッツより、「チャイナドレス風衣装」をテーマにした「東方Project」博麗霊夢・霧雨魔理沙の新規描き下ろしイラストの新商品が登場します。




定番の缶バッジやアクリルスタンドをはじめ、コレクションしたくなるアクリルカードを販売いたします。


予約販売期間は【2026年2月13日（金）12：00～2026年3月6日（金）12：00】まで。


詳しくはブランド公式サイト「ゲツオシマート」(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。






■取り扱い商品■


●キャラディショナルトイ　東方Project　缶バッジ（博麗霊夢／霧雨魔理沙）


各550円（税込）





●キャラディショナルトイ　東方Project　スクエア缶バッジ（博麗霊夢／霧雨魔理沙）


各660円（税込）





●キャラディショナルトイ　東方Project　トレーディングアクリルカード（全6種）


バラ各770円（税込）／全6種セット4,620円（税込）





●キャラディショナルトイ　東方Project　アクリルスタンド（博麗霊夢／霧雨魔理沙）


各1,760円（税込）






■予約販売期間■


2026年2月13日（金）12：00～2026年3月6日（金）12：00


公式サイト他にて受注




(C)上海アリス幻樂団




