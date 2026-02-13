「ラブレ乳酸菌入りシリーズ」新発売！

カネカ食品株式会社

カネカ食品株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：福崎 太、以下「カネカ食品」)は、季節感と地域性を活かした「ラブレ乳酸菌入りシリーズ」の新商品「山形ももグミ」と「岡山シャインマスカットゼリー」を3月に発売いたします。どちらもラブレ乳酸菌入りで、おいしさと健康を両立した商品です。

山形ももグミ

岡山シャインマスカットゼリー

発売背景

近年、グミ市場は成長傾向にあり、2024年に過去最高の1,137億円（インテージ標準小売店パネルデータ（SRI+含む））となりました。また、食品分野では健康志向が高まりを見せています。こうした背景を踏まえ、当社は“旬の果実”と“乳酸菌”を組み合わせた「ラブレ乳酸菌入りシリーズ」の新商品を開発しました。

商品特徴

・山形ももグミ ラブレ乳酸菌入り

地域農産物のフルーツ王国・山形県で育まれた甘みあふれる白桃ピューレを使用したグミを、JAさくらんぼひがしねと共同開発しました。ラブレ乳酸菌を24億個配合し、間食に「おいしさ」と「健康」をプラスしたグミです。

・岡山シャインマスカットゼリー ラブレ乳酸菌入り

岡山県産シャインマスカットピューレを使用し、上品な甘みと爽やかな風味が特長です。ラブレ乳酸菌入りで、デザート感覚で気軽に乳酸菌を摂取できます。また、CIデキストラン配合で、お口にやさしいからだ想いのゼリーです。

商品概要

商品に関するお問い合わせ先

カネカ食品株式会社 お客様相談室

TEL：0120-97-1207（土日祝日指定休日を除く 10:00～17:00）