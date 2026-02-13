『大滝詠一ナイアガラ50周年スペシャル～劇場初公開！激レア上映＆トークショー～開催決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

3月21日のナイアガラ・デイに『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』 、渡辺満里奈『Ring‐a‐Bell 30th Anniversary Deluxe Edition』 がリリースされます。また同時に1976年に発売されたスタジオアルバム 『Niagara Triangle Vol.1』 のプロモーションとして制作され、永年行方知らずであったスタジオライブ映像『Fussa 45 Studio Live 1976』が初公開されます。大滝詠一の他、ＹＭＯ結成前の坂本龍一、伊藤銀次、村松邦男、駒沢裕城、寺尾次郎、上原裕といった豪華メンバーの貴重なライブ映像で、この度、映画館にて5.1ch仕様を初公開いたします。合わせて1996年4月10日に音楽関係者向けに大滝詠一自身が講演した未公開映像「大滝詠一セミナー」の上映と、生前のインタビューで構成された「幸せな結末 大滝詠一ができるまで」を上梓された萩原健太、能地祐子という長年に渡って交流がありナイアガラの制作現場にも立ち合われた両氏によるスペシャルトークショーを開催いたします。

イベント概要

【日 時】

2026年3月 27日（金）18：30開場／19:00開始 ※上映後、トークショー （終了22:00予定）

【会 場】

池袋ＨＵＭＡＸシネマズ シネマ２（208席）

【内 容】

劇場初公開！激レア映像 スタジオライブ 「Fussa 45 Studio Live 1976」 「大滝詠一セミナー」上映

【トークショーゲスト】

萩原健太（音楽評論家）、能地祐子（音楽評論家）※激レア上映後、21時頃開催

萩原健太（はぎわら・けんた）音楽評論家

1956年、埼玉県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、早川書房編集部勤務を経てフリーに。TBS系『三宅裕司のいかすバンド天国』（89～90年）やテレビ朝日系『タモリ倶楽部』内「空耳アワード」（93年～）の審査員なども担当。音楽評論の傍ら、音楽プロデュース、コンサート演出、作曲・編曲等も手がける。主なプロデュース作品は米米CLUB『Go Funk』、山崎まさよし『HOME』、憂歌団『知ってるかい!?』、鈴木雅之『Funky Flag』など。主な著書に『グレイト・ソングライター・ファイル～職業作曲家の黄金時代』（リットー・ミュージック）、『70年代 シティ・ポップ・クロニクル』（エレキングブックス）、『ボブ・ディランは何を歌ってきたのか』（エレキングブックス）、『ザ・ビーチ・ボーイズ・ディスク・ガイド』（ミュージック・マガジン）、『ポップス・イン・ジャパン』（新潮文庫）、『はっぴいえんど伝説』文庫版（シンコー・ミュージック）などがある。

能地祐子（のうじ・ゆうこ）音楽評論家

1964年、東京生まれ。洋楽からJ-POP、歌謡曲・アイドルポップスまで多岐にわたるジャンルの評論、紹介記事を音楽専門誌や新聞等に執筆。旧譜再発企画・解説なども数多く手がける。米国音楽を中心とした音楽鑑賞愛好家コミュニティ“Country-Rockin' Trust”を主宰、定期的にトーク・ライヴを開催中。専門は主にポップ／ロック系だが、21世紀のボーダーレスな音楽シーンにおけるクラシック音楽のリサーチがライフワーク。2017年には米国の最新クラシック事情をまとめた著書『アメクラ！アメリカン・クラシックのススメ』（DU BOOKS）を上梓した。

【料 金】

3,500円

【入場者プレゼント】

特製マグネットシート&Fussa 45 Studio Live 1976パンフレット付き

チケット販売日時

2026年2月20日(金) 正午12時～

※オンラインチケット、池袋HUMAXシネマズ劇場窓口にて販売開始。

オンラインチケットはこちらから :https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-03-27

＜書籍販売情報＞幸せな結末 大滝詠一ができるまで（文藝春秋） 萩原健太：著

2026年3月12日発売

定価：1,925円（税込）本体1,750円＋税10％ 四六版：並製 288ページ

＜大滝詠一関連作品 リリース情報＞NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition

2026年3月21日発売

□完全生産限定盤ボックスセット

NIAGARA TRIANGLE Vol.1 VOX

CD3枚＋ブルーレイ1枚＋豪華ブックレット＋3方背ボックス仕様＋復刻B2サイズポスター

SRCL-13550～13553 19,000円（税込み）

□完全生産限定盤アナログレコード

※重量盤1枚組/2026年最新リマスター音源使用 SRJL-1178 4,400円（税込み）

□通常盤CD SRCL-13554～13555 4,200円（税込み） CD+DVDの2枚組

『Ring-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition / 渡辺満里奈』（大瀧詠一プロデュースアルバム）

2026年3月21日発売

□完全生産限定盤アナログレコード SRJL-1188 4.950円（税込み）

□通常盤CD SRCL-13588～13589 3,960円（税込み）

大滝詠一

1973年のはっぴいえんど解散後、自身のレーベル“Niagara”を1975年に創設。シュガー・ベイブ等のプロデュースワークに加え、自身も多彩な作品を発表し続け、現在のジャパニーズ・ポップスの礎を築く。1981年発表の歴史的名盤『A LONG VACATION』は累計出荷300万枚を記録。世界的なシティポップ・ムーブメントを代表する作品として海外からの評価も非常に高い。2025年「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」を迎え、MAJの「最優秀国内リバイバル楽曲賞」を受賞するなど、現代でも日本の音楽シーンに多大な影響を与え続けている。

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/