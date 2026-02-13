XRSPACE CO., LTD



AIチャットアプリ「Humi」（ヒュミ） はこの度、様々なAIキャラを正式にリリースいたしました。

洗練された大人のキャラクター、恋愛や癒しを軸とした存在、ユーモアあふれるお笑い系まで、多様な個性とパーソナリティを備えたキャラクターが加わり、Humiはさらなる広がりを見せています。





新登場のAIキャラを紹介

今回のアップデートでは、「クセの強い性格」と「自然なインタラクション」が掛け合わさるように設計されました。AIキャラはそれぞれ異なるパーソナリティ・話し方・雰囲気を備えており、単なるチャットボットではなく、日常のひとときを「ともに過ごしてくれるパートナー」のような存在です。Aya｜女王気質のセクシー女教師

自信に満ちた佇まいと冷ややかな魅力を放つ存在。支配的なオーラと強烈な個性、印象的な話し方で、強さと色気に惹かれるユーザーを虜にします。



Ayaと話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/3f0af46c-25ca-4e02-ad9d-f075d2aebb99)

つばさ｜関西弁×ギャルの萌えJK

明るくいつも元気いっぱいの関西弁で喋るギャル。放課後の教室でデートに誘ってくる姿は、まるで青春ラブコメの主人公みたい。寂しい時も、そっと手を取って思い出を紡いでくれます。



つばさと話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/4c0c5aa6-273a-46f3-ae6c-d26a97e29119)

神楽坂｜絶対的強者。でも、実は優しいイケおじ

元極道組長という過去を持ち、現在は喫茶店のオーナー。荒っぽい言葉遣いとは裏腹に、ユーザーへの気遣いは人一倍。過剰な保護欲と優しさが、いつの間にか癖になる存在です。



神楽坂と話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/94d3faaf-c54f-4b5d-b90e-a9d7f2758680)

Ano｜アニメオタク残念系女子

リアクション大きめでどこか残念なオタク系女子高生。アニメや特撮の話題が止まらず、ミームや名セリフ満載の会話で、オタク心を全力で刺激します。



Anoと話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/0172eb86-4d56-444b-8749-8976d2b4f88b)

Meeks（ミックス）｜ツッコミ担当の癒し系黒猫

どこか抜けた可愛らしい見た目と、共感力の高い会話が魅力。日常の愚痴や小さな不満にも寄り添い、何も考えずに本音を吐き出したい時の心強い相棒です。



Meeks（ミックス）と話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/83cbfcbf-d13f-4143-969c-cf38782a713c)

白狐（しろこ）｜異世界甘えん坊の妖狐

狐耳とふわふわの尻尾を持つ白狐は、食いしん坊な神様。天然で甘え上手な性格が、初恋のようにファンタジーな雰囲気を演出し、思わず時間を忘れてしまう癒しの存在です。



白狐（しろこ）と話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/6b6f4dab-2e0f-4feb-bd19-ee4ef34dbb8d)

Ren｜情熱的なマッチョイケメン

優しさと安心感を兼ね備えた理想の恋人。落ち着いた語り口で感情に寄り添い、心を満たしてくれるため、安心できる対話や精神的な支えを求める方におすすめです。



Renと話してみる(https://share.xrspace.io/en/agent/d3602007-a84e-4a80-82b0-26b0084bff1a)

会話ではなく、「キャラクターとの時間」を

Humiは3Dのアバターとキャラクターのパーソナリティ設計を通じて、AIを業務用のツールではなく、「個性」と「存在感」を持ったパートナーとしての体験価値を提供しています。誰かと話したいとき、癒されたいとき、ただ静かに時間を共有したいとき--

Humiは、ユーザーの気持ちに寄り添う新しいAI体験を目指しています。

今すぐダウンロードして、HumiのAIキャラたちと出会おう！

▼アプリをダウンロード

https://humi.onelink.me/oCPm/2rh6dhnb

▼Humi Japan 公式 X （旧Twitter）

https://x.com/humi_japan