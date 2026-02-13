Acer、ノートPC 2026年新モデル 大画面・薄型軽量「Swift Air 16」とモバイル「Aspire Lite 14」を発売

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、薄型軽量ノートパソコンブランド「Swift（スイフト）」より、AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサーを搭載し、16型の大画面ながら重量約990gを実現した「Swift Air 16（SFA16-61M-F73Z）」を発売いたします。あわせて「Aspire（アスパイア）」ブランドより、インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 115U を搭載した14型モバイルノートパソコン「Aspire Lite 14（AL14-53P-H56）」を発売いたします。

両製品は、Acer公式オンラインストアおよびAcerダイレクト各店、ならびにAmazonにて販売いたします。発売日は、Swift Air 16が2026年2月13日、Aspire Lite 14が2026年2月16日を予定しています。

「Swift Air 16（SFA16-61M-F73Z）」

Swift Air 16は、16型の大画面を備えながら重量約990g、最薄部約15.9mmのスリム設計を実現した16型AI PCです。筐体にはマグネシウム・アルミニウム合金を採用し、軽量性と耐久性、上質な質感を両立。約13時間のバッテリー駆動により、外出先でもビジネスや学習、クリエイティブ用途など幅広いシーンで活用できます。

AMD Ryzen(TM) AI 7 350 プロセッサー（8コア）を搭載し、32GBメモリーと1TB SSDの組み合わせにより、マルチタスクや大容量データ処理を快適にサポートします。最大50TOPSのAI処理性能を備え、Copilot+ PCに準拠（※1）。内蔵のAMD Radeon(TM) 860M グラフィックスにより、映像編集やビジュアル制作、エンターテインメント用途まで幅広く対応します。

ディスプレイはWUXGA（1920×1200）の16:10比率を採用し、縦方向の表示領域を広く確保。IPSパネルによる広視野角と、非光沢（ノングレア）仕様により、映像視聴や長時間作業でも快適に使用できます。

また、CPU、GPU、メモリなどの構成を自動検出し、推奨設定やAIアプリを提示する「Acer Intelligence Space（※2）」に対応。オンライン会議向けには、スライドカバー付きフルHD IR Webカメラ（Windows Hello対応）とWindows Studio Effectsを搭載し、背景ぼかし、視線補正、自動フレーミングなどの機能をNPU活用で効率的に処理します。2基の内蔵マイクにより、クリアな音声通話もサポートします。

通信はWi-Fi 6EおよびBluetooth(R) 5.4に対応。インターフェースはUSB 3.2 Gen 1 Type-C×2（最大5Gbps、USB PD／映像出力対応）、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1（最大5Gbps）、HDMI出力×1、ヘッドセット／スピーカージャック×1を備え、周辺機器接続や外部ディスプレイ出力など幅広い用途に対応します。

（※1）Copilot+ PCの機能・提供状況は、OS／アプリケーションの対応状況や地域、提供時期により異なる場合があります。

（※2）Acer Intelligence Spaceの利用には、インテル(R) Core(TM) i5 または AMD Ryzen(TM) 7000シリーズプロセッサー、16GB以上のシステムメモリ、GeForce RTX(TM) 3060／Intel(R) Arc(TM) A380／AMD Radeon(TM) RX 7000シリーズ相当以上のグラフィックス、11GB以上のストレージ空き容量が必要です。ご利用にはAcerのWebサイトからのダウンロードが必要です。

「Aspire Lite 14（AL14-53P-H56）」

Acer Aspire Lite 14は、インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 115Uを搭載し、インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジーおよびインテル(R) AI Boostにより、マルチタスクやAI処理を快適にサポートします。14インチディスプレイに16GBメモリーと512GB SSDを搭載し、日常利用からビジネス用途までスムーズな操作性を実現。約1.28kgの軽量ボディに加え、180°ヒンジを採用し、画面共有や共同作業にも配慮しています。

ディスプレイは14インチWUXGA（1920×1200）の16:10比率を採用し、一般的な16:9に比べて縦方向の表示領域を広く確保しました。資料作成やWeb閲覧などで一覧性が高まり、作業効率の向上に寄与します。さらに120Hzの高リフレッシュレートに対応し、スクロールや画面切り替え、動画視聴などを滑らかに表示します。

インターフェースはUSB 3.2 Type-C×2、USB 3.2 Type-A×2、USB 2.0×1、HDMI出力×1、ヘッドセット／スピーカージャック×1、microSDカードリーダーを備え、周辺機器や外部ディスプレイなど幅広い接続に対応します。

Web会議向けには、スライドカバー付きフルHDカメラ（約207万画素）を搭載し、プライバシーに配慮。インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠に加え、デュアルスピーカーとデュアルマイクにより、クリアな音声コミュニケーションをサポートします。

通信はWi-Fi 6（IEEE 802.11ax）およびBluetooth(R) 5.1に対応し、オンライン会議や動画視聴、ワイヤレス周辺機器との接続を安定して行えます。

また、CPU、GPU、メモリなどの構成を自動検出し、推奨設定やAIアプリケーションを提示する「Acer Intelligence Space＊」に対応し、利用環境に応じたPC活用を支援します。

＊Acer Intelligence Spaceの利用には、インテル(R) Core(TM) i5 または AMD Ryzen(TM) 7000シリーズプロセッサー、16GB以上のシステムメモリ、GeForce RTX(TM) 3060／Intel(R) Arc(TM) A380／AMD Radeon(TM) RX 7000シリーズ相当以上のグラフィックス、11GB以上のストレージ空き容量が必要です。ご利用にはAcerのWebサイトからのダウンロードが必要です。機能および対応状況は、モデルや地域、ソフトウェアのバージョンにより異なる場合があります。

製品公式ページ

Swift Air 16: https://www.acer.com/jp-ja/laptops/swift/swift-air-16

Aspire Lite： https://www.acer.com/jp-ja/laptops/aspire/aspire-lite

プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260213

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://www.acer.com/

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/

Gaming公式Instagram：https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel

＜報道機関からのお問合せ先＞

日本エイサー 広報事務局（ペリタス内） 担当：グレイ純子、アーチャーみ香

TEL：050-3138-5655、090-1203-2551 / e-mail：ajc_pr@acer-info.jp

(C) 2024 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 20264 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.