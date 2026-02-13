「BanG Dream! 」プロジェクトのライブ5作品がdアニメストアで独占見放題配信決定！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級※1の7,200作品以上のアニメが見放題※2の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）は、 「BanG Dream! 」プロジェクトのリアルバンドによるライブ5作品を、2026年2月14日（土）0時より独占で見放題配信いたします。

Poppin'Party、Roselia、Morfonica、RAISE A SUILENの4バンドによる単独公演「BanG Dream! 10th☆LIVE」DAY1～DAY4と、6バンドが集まった合同ライブ「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」は、すべて見放題配信では初配信となります。

圧巻のパフォーマンスをぜひ何度でもお楽しみください。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点、一部個別課金あり

BanG Dream! 10th☆LIVE DAY1 : Roselia「Sonnenschein」

BanG Dream! 10th☆LIVE DAY2 : Morfonica「Reverberation」

BanG Dream! 10th☆LIVE DAY3 : Poppin'Party「Hoppin'☆Poppin'☆Dreamin'!!」

BanG Dream! 10th☆LIVE DAY4 : RAISE A SUILEN「SOUL ROAR」

BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022

▼dアニメストアでは「BanG Dream!」関連作品を見放題配信中

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CO/CO00001057

(C)BanG Dream! Project

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※AppStore、GooglePlayでのご契約は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

