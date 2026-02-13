NMB48安部若菜さん・町田そのこさん・ドンデコルテ渡辺銀次さんから推薦コメント到着！　小説『けんちゃん』が話題沸騰

株式会社扶桑社

扶桑社より発売中の、「障害」や「ふつう」を静かに問い直す小説『けんちゃん』（著：こだま）に、各界の著名人や全国の書店員から反響が寄せられています。 今回新たに、小説家としても活躍するNMB48・安部若菜さん、本屋大賞受賞作家・町田そのこさん、そして昨年のM-1グランプリで準優勝を果たし注目を集めるお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次さんから推薦コメントが到着しました。 それにあわせて書店向けのPOPを新たに制作したほか、公式サイトも公開しています。

障害がある高校生けんちゃんに「会えてよかった！」の声、続々。

『けんちゃん』NMB48の安部若菜さん、小説家の町田そのこさん、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次さんより推薦コメントが到着！NMB48 阿部若菜さん

一歩踏み出すことって、

意外と簡単。

けんちゃんの飾らない姿に

温かい勇気をもらいました。

けんちゃんと同じ空を

見上げてみたいです。

(C)干川修小説家 町田そのこさん

雪解けのような物語だ。

いくつもの光が、

芽吹きの力になる。

ひとを大切にするより

自分を大切にする方が難しい。

そんなあなたに読んでもらいたい。

ドンデコルテ 渡辺銀次さん

私だらけでした。

お笑い芸人には珍しいようですが、

私はＴＰＯによって一人称を変えます。

俺、僕、私、わたくし。

俺も僕も私もわたくしも、

この本の中に登場します。

おそらくあなたも出演しています。

書店員さん感想コメントも続々！ 一部ご紹介します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/26633/table/1583_1_076957f768fa1ec02816817c375f14bc.jpg?v=202602131251 ]

※特設サイトより一部抜粋

『けんちゃん』内容紹介

障害を抱える青年けんちゃん、18歳。けんちゃんと出会って、みんな変わった――。

特別支援学校高等部に通うダウン症のけんちゃん（18歳）。言葉をスムーズに発することができず、不可解な言動も多い。癇癪を起しては「気持ちを落ち着かせる部屋」に閉じこもる彼に、どの職員も手を焼いている。

そんな彼と出会った人々――特別支援学校の寄宿舎で臨時職員として働く多田野唯子、校内イベントを取材する地方紙記者・水上悠介、学校の生徒たちが立ち寄るコンビニの店員・七尾光、同じ支援学校に通うことになった女子生徒・若山葉月――それぞれの視点でけんちゃんとの交流を描いた連作小説です（全5編）。

『夫のちんぽが入らない』で衝撃デビューを果たした著者渾身、9年ぶりの初小説！

◆作品概要

タイトル：けんちゃん

著 者：こだま

仕 様：四六変判

定 価：1,650円（税込)

発 売：2026年1月20 日

発 行 元：株式会社扶桑社

