NMB48安部若菜さん・町田そのこさん・ドンデコルテ渡辺銀次さんから推薦コメント到着！　小説『けんちゃん』が話題沸騰

写真拡大 (全5枚)

株式会社扶桑社

扶桑社より発売中の、「障害」や「ふつう」を静かに問い直す小説『けんちゃん』（著：こだま）に、各界の著名人や全国の書店員から反響が寄せられています。 今回新たに、小説家としても活躍するNMB48・安部若菜さん、本屋大賞受賞作家・町田そのこさん、そして昨年のM-1グランプリで準優勝を果たし注目を集めるお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次さんから推薦コメントが到着しました。 それにあわせて書店向けのPOPを新たに制作したほか、公式サイトも公開しています。




『けんちゃん』

障害がある高校生けんちゃんに「会えてよかった！」の声、続々。


NMB48の安部若菜さん、小説家の町田そのこさん、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次さんより推薦コメントが到着！



NMB48 阿部若菜さん

一歩踏み出すことって、


意外と簡単。


けんちゃんの飾らない姿に


温かい勇気をもらいました。


けんちゃんと同じ空を


見上げてみたいです。






(C)干川修
小説家 町田そのこさん

雪解けのような物語だ。


いくつもの光が、


芽吹きの力になる。



ひとを大切にするより


自分を大切にする方が難しい。


そんなあなたに読んでもらいたい。






ドンデコルテ 渡辺銀次さん

私だらけでした。


お笑い芸人には珍しいようですが、


私はＴＰＯによって一人称を変えます。


俺、僕、私、わたくし。


俺も僕も私もわたくしも、


この本の中に登場します。


おそらくあなたも出演しています。






書店員さん感想コメントも続々！　一部ご紹介します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26633/table/1583_1_076957f768fa1ec02816817c375f14bc.jpg?v=202602131251 ]

※特設サイトhttps://www.kenchanhapepsigadaisuki.com/より一部抜粋




『けんちゃん』内容紹介


障害を抱える青年けんちゃん、18歳。けんちゃんと出会って、みんな変わった――。

特別支援学校高等部に通うダウン症のけんちゃん（18歳）。言葉をスムーズに発することができず、不可解な言動も多い。癇癪を起しては「気持ちを落ち着かせる部屋」に閉じこもる彼に、どの職員も手を焼いている。


そんな彼と出会った人々――特別支援学校の寄宿舎で臨時職員として働く多田野唯子、校内イベントを取材する地方紙記者・水上悠介、学校の生徒たちが立ち寄るコンビニの店員・七尾光、同じ支援学校に通うことになった女子生徒・若山葉月――それぞれの視点でけんちゃんとの交流を描いた連作小説です（全5編）。


『夫のちんぽが入らない』で衝撃デビューを果たした著者渾身、9年ぶりの初小説！


◆作品概要


タイトル：けんちゃん


著　　者：こだま


仕　　様：四六変判


定　　価：1,650円（税込)


発　　売：2026年1月20 日


発 行 元：株式会社扶桑社



Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4594101798



楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18445793


◆著者取材、本書に関するお問い合わせ


株式会社扶桑社 宣伝PR宛


senden@fusosha.co.jp