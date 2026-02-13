『保冷マイボトルポーチ（APQ-350/500）』『マイボトルポーチ（APO-600/750/1000）』2月21日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年2月21日（土）、『保冷マイボトルポーチ（APQ-350/500）』、『マイボトルポーチ（APO-600/750/1000）』を新発売します。

１. 肩から下げて持ち運べる！保冷バッグとしても使える水筒カバーが新登場 『保冷マイボトルポーチ（APQ-350/500）』

本製品は、水筒の持ち運びに便利で、保冷バッグとしても使用できる水筒カバーです。ポーチに入れたまま飲める仕様のため、ボトルを取り出す手間がないことが特長です。サイズは〈約0.35Lのボトル用〉と〈約0.5～0.75Lのボトル用〉の2種。カラーはお子さまに人気のミントやパープルに、大人も持ちやすいブラックを加えた全3色を展開します。季節やシーンを問わず、家族でお使いいただけます。

◆開発背景

「ケータイマグを肩から下げて持ち運べるポーチがほしい」というお客さまのお声を受けて2019年に発売した『マイボトルポーチ（APGシリーズ）』は、お子さまだけでなく大人の方にもご好評いただいております。今回のリニューアルでは、ストラップを引くだけで水筒をスムーズに取り出して飲める仕様にリニューアルしました。さらに、ポーチをフックに掛けられるループを搭載し、より快適に日常使いいただける仕様です。

＜製品特長＞

＜製品ラインアップ＞

『保冷マイボトルポーチ（APQ-350/500）』約0.35L用

APQ-350

左から BK：ブラック、MNT：ミント、PL：パープル

約0.50～0.75L用

APQ-500

左から BK：ブラック、MNT：ミント、PL：パープル

『保冷マイボトルポーチ（APQ-350/500）』 仕様一覧（＊）本体にシリコーンゴムのソコカバーが付属した製品はソコカバーをはずしてご使用ください。

２. 水筒本体を傷から守るポーチから、大容量サイズが新登場 『マイボトルポーチ（APO-600/750/1000）』

本製品は、水筒を傷から守り、持ち運びを便利にするポーチです。これまで0.5Lサイズのみの展開でしたが、新たに0.6L・0.75L・1.0Lの3サイズを追加しました。フタのないシンプルな構造や、ボトルの傷付きを防ぐ丈夫な底面が特長で、お子さまのいるご家庭を中心に高い支持をいただいています。カラーはグレーとライトブルーの2色で、家族のお出かけやスポーツなど、幅広いシーンで活躍します。

◆開発背景

今回『マイボトルポーチ（APO-600/750/1000）』に大容量サイズが加わる背景には、昨今の猛暑を受けて水分補給への意識が高まり、当社のボトルでも大容量タイプの需要が増えていることがあります。こうした状況を踏まえ、これまで0.5Lサイズのみだったラインアップに、0.6L・0.75L・1.0Lの3サイズを新たに展開することとしました。

＜製品特長＞

＜製品ラインアップ＞『マイボトルポーチ（APO-600/750/1000）』0.6L用

APO-600

左から GY：グレー、LB：ライトブルー

0.75L用

APO-750

左から GY：グレー、LB：ライトブルー

1.0L用

APO-1000

左から GY：グレー、LB：ライトブルー

『マイボトルポーチ（APO-600/750/1000）』 仕様一覧

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。