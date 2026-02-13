名古屋市×名古屋ダイヤモンドドルフィンズ×IGアリーナが連携『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』を通じたスポーツ×エンタメ×観光の新たな回遊体験を創出

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社名古屋ダイヤモンドドルフィンズ×ドラゴンクエストウォーク コラボイベント開催

このたび、名古屋ダイヤモンドドルフィンズと名古屋市観光文化交流局観光交流部観光推進課、IGアリーナを運営する株式会社愛知国際アリーナは、2026年4月18日（土）・19日（日）に開催されるリアルウォーキングイベント『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』 において、主催者である株式会社スクウェア・エニックスと連携し、名城エリア回遊施策を実施いたします。





本取り組みは、2025年9月に名古屋市が策定した「名城エリアにぎわい共創基本構想(https://www.city.nagoya.jp/shisei/keikaku/1010542/1040456.html)」に基づくもので、官民連携では初の試みとなります。名古屋城・名城公園・IGアリーナを舞台に、スポーツ、エンターテインメント、観光を融合させた回遊体験を提供します。

同イベントに合わせ、4月18日（土）.19日（日）りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン 第33節 滋賀レイクス戦において『ドラゴンクエストウォーク コラボ試合』の開催も決定しております。

名城エリアにぎわい共創基本構想

名城エリアが誇る名古屋城築城からの歴史的ストーリー等を踏まえた新たな魅力創出や魅力資源の面的な活用により、名古屋第一級の歴史・観光・文化・スポーツの拠点機能の形成を目指すため、名古屋城一般公開・名城公園開園100周年となる2031年を目途とした、多様な活動主体が一丸となって戦略的に取り組む上での指針となるものです。

本構想は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズやIGアリーナなど、名城エリアで活動する民間事業者等が参画するエリアミーティングを立ち上げ、公民連携を図りながら策定されました。

※2025年9月30日名古屋市発表「名城エリアにぎわい共創基本構想」の策定

（https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/3002430/3002649.html (https://www.city.nagoya.jp/houdou/pressr7/3002430/3002649.html)）

第六回『ドラゴンクエストウォーク』リアルウォーキングイベント

『ドラゴンクエストウォーキング ＜中部＞』について

『ドラゴンクエストウォーキング＜中部＞』は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク（以下、DQウォーク）』と連動したウォーキングイベントで、名古屋城・名城公園・IGアリーナを舞台に、全6か所のスポットを巡るとゲーム内の特別称号が得られるものです。

今回は＜ロトシリーズ＞をテーマに、＜ロトシリーズ＞をモチーフとしたスポットが登場する他、同日にIGアリーナで開催される名古屋ダイヤモンドドルフィンズのホームゲームは、「DQウォーク コラボ試合」となります。

「ドラゴンクエストウォーク」コラボ試合概要

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ×ドラゴンクエストウォーク コラボ試合

コラボ試合では、一部の演出・映像が「DQウォーク」仕様となるほか、会場内外では「スラミチ」のフォトスポットやコラボ記念ユニフォーム展示、各種サイネージ等での演出などをお楽しみ頂けます。



コラボグッズ販売も予定しているほか、試合を観戦された方全員に観戦記念特典として「DQウォーク」ゲーム内アイテムのプレゼントもございます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/29_1_ec42e395ea493a72349bd40a44f99413.jpg?v=202602131251 ]＜参加方法＞

BリーグチケットまたはIGアリーナチケットから対象日の観戦チケットをご購入ください。

※「DQウォーキング＜中部＞」のイベント参加パスをご購入のお客さまにはお得な観戦チケットのご案内もございます

1．コラボ記念ユニフォーム

コラボ試合特設サイトはこちら :https://sqex.to/YmtdW

コラボ試合開催を記念して、「DQウォーク」コラボ記念ユニフォーム2種類が登場し、ドルフィンズ公式オンラインショップにて受注販売を予定しております。

コラボ記念ユニフォーム（BLUE ver.）コラボ記念ユニフォーム（RED ver.）＜販売について＞

2026年2月16日（月）よりドルフィンズ公式オンラインショップにて受注販売を開始予定。

2月23日（月・祝）までのご購入で試合当日に着用できるスケジュールで配送いたします。

その他詳細はドルフィンズ公式サイトにてご案内いたします。

2．ドルフィンズ×ドラゴンクエストウォーク コラボグッズ

コラボ試合開催を記念して、「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と「ドラゴンクエストウォーク」のコラボグッズを販売いたします。

コラボ試合用のキャラクターとして登場する「スラミチ（バスケットボールバージョン）」と「DDスライム（ダイヤモンドドルフィンズスライム）」がデザインされたグッズにご注目ください。

スラミチ（バスケットボールバージョン）DDスライム（ダイヤモンドドルフィンズスライム）＜グッズラインナップ＞コラボグッズラインナップ

※ラインナップ、デザインは予告なく変更となる可能性がございます

＜コラボグッズ販売期間＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/29_2_10f3a2f76adac621c1cf9da139106c64.jpg?v=202602131251 ]

※期間中でも在庫がなくなり次第、販売終了となります

※4月18日.19日の会場販売にて完売となった商品はオンラインショップでの販売は実施いたしませんので予めご了承ください

※オンラインショップの販売開始日時は変更となる場合がございます

3．コラボ試合来場記念特典

公式オンラインショップはこちら :https://www.bleague-shop.jp/dd/

名古屋ダイヤモンドドルフィンズコラボユニフォームを「DQウォーク」内で装備できる【「DQウォーク」ゲーム内アイテム「DDコラボユニ(RED ver.)」】をコラボ試合来場者全員にプレゼントいたします。

※「DQウォーク」ゲーム内アイテム 「DDコラボユニ(RED ver.)」は、ドルフィンズホームゲーム入場時にお配りする「プレゼントのじゅもん」の書かれた用紙から獲得できます

※ゲーム内アイテム 「DDコラボユニ(RED ver.)」のデザインは後日「DQウォーク」公式サイトにて発表予定です

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX