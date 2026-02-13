【待望の続刊！】ミルキーの箱で展開図…!?　有名企業5社と豪華コラボ！　人気商品の写真で『たし算・ひき算』『図形』が学べるドリル2冊が登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年2月13日（金）に『人気メニュードリル マクドナルド・サーティワン アイスクリーム・スシロー たし算・ひき算』『人気メニュードリル ヤマザキパン・サーティワン アイスクリーム・不二家 図形』を発売いたしました。

■既刊が発売後、即重版！『人気メニュードリル』シリーズに続刊登場

年度末から新学期へと移り変わる春休みは、保護者の学習意識が最も高まる季節。子どもの予習・復習需要が一気に動き出し、参考書・学習ドリルが最も注目を集める時期です。

そんな春休みにおすすめなのが『人気メニュードリル』シリーズ。誰もが知る有名企業とコラボし、人気商品の写真で楽しく学べる、小学生向けのドリルシリーズです。

2025年3月に『スシロー・サーティワン アイスクリーム・はなまるうどん ひらがな・カタカナ(https://hon.gakken.jp/book/1130606400)』『ピザーラ・サーティワン アイスクリーム・不二家 はじめての分数(https://hon.gakken.jp/book/1130606500)』の2冊を発売し、『分数』は発売後約2週間、『ひらがな・カタカナ』も発売後約2カ月で早くも重版がかかりました。

そのご好評を受けて、新たに『たし算・ひき算』『図形』がシリーズに仲間入りしました。

■本書の特長

◎人気メニューの写真が豊富で、楽しく続けられる

『たし算・ひき算』では、おすしやアイスクリーム、ハンバーガーの写真で、数のしくみやたし算、ひき算の計算を学習します。『図形』では、パンやおにぎり、お菓子の箱、アイスクリームの写真で四角形、三角形、箱、球など、平面と立体の基本的な形について学びます。豊富な写真で、バラエティ豊かな問題が掲載されています。

▲『たし算・ひき算』の紙面イメージ

◎実在するもので学ぶから、ドリルでの学びが実生活で生きる

このドリルは、実生活に即した問題が多いことも特長です。たとえば、四角い食パンを2つにカットするとき、1つの角（かど）と反対側にある角を結ぶ対角線で切れば、食パンは2つの三角形になります。角から少しずらして、辺と辺を結ぶ斜めの線で切ると、今度は2つの台形になります。また、普段捨てる時に何気なくつぶしているお菓子の箱は、広げると展開図になります。

このように、紙の中での学習で終わらせず、学んだことが、普段の生活でも意識できるような問題をたくさん掲載しています。

▲『図形』の紙面イメージ

◎たべものシールでメニュー表を完成させる、ごほうび要素も

ドリルの巻末には「メニュー表」がついています。学習を進めながら、付属の「たべものシール」を貼って、「メニュー表」を少しずつ完成させる、お楽しみ要素です。「たべものシール」も子どもたちに大人気のメニューが盛りだくさん。メニュー表の完成を目指して、子どもが自ら学習を進めたくなり、楽しく最後まで取り組むことができます。

■お使いいただいた方からの感想はこちら

▲30枚のシールを貼ると、豪華なメニュー表が完成

『人気メニュードリル』シリーズのモニターキャンペーンにご参加いただいた皆様から、感想が届いています。ここでは一部抜粋してご紹介いたします。

●（『図形』について）子どもたちの大好きなお菓子やパンで算数が学べて、楽しく理解を深めてくれます！

●「図形ってむずかしい…」ってなりがちな小学生にぴったりなドリル

●写真が多くてイメージしやすい

●（『はじめての分数』について）このドリルのおかげで、分数の苦手意識を取り除けて、分数嫌いにならずに勉強できました

●大好きなお店のメニューが載ったこれは食いつきが違いました。メニュー表を完成させるために 一生懸命取り組んでくれて、それに加えて楽しそう！

■シリーズ誕生のきっかけ

シリーズ誕生のきっかけは「分数」です。概念を理解するのが難しく、つまずきやすい単元のひとつである分数。ですが、子どもたちが楽しそうにピザやホールケーキを切っている姿を見て、「これってものすごく分数だ……！」と思ったことがきっかけでした。

通常、ドリルはイラストを用いて説明するものが多いですが、「写真で説明した方が、普段の生活でこの知識をどう生かせばよいのかわかりやすいのでは？」「1冊全部がリアルな写真でできていたら、ビジュアル的にもおもしろそう！」と考え、人気メニュードリルシリーズが誕生しました。

「勉強と思うと身構えてしまうけれど、実は日常で無意識に使っているかもしれない」「ドリルで学んだことが、どう実生活で生きるのかイメージしやすいものを作りたい」という思いで制作しています。

［商品概要］

■『人気メニュードリル マクドナルド・サーティワン アイスクリーム・スシロー たし算・ひき算』

協力：日本マクドナルド株式会社、B-R サーティワン アイスクリーム株式会社、株式会社あきんどスシロー

定価：1,100円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：B5判／64ページ

ISBN：978-4-05-306285-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130628500

■『人気メニュードリル ヤマザキパン・サーティワン アイスクリーム・不二家 図形』

協力：山崎製パン株式会社、B-R サーティワン アイスクリーム株式会社、株式会社不二家

定価：1,100円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：B5判／64ページ

ISBN：978-4-05-306284-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130628400

