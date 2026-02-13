「2月13日はNISAの日 投資信託で長期投資！ エッセイ・コンクール」優秀作品決定のお知らせ【一般個人部門】【実務者部門】

株式会社想研

株式会社想研（本社：東京都、代表取締役:斎藤順子)が運営するWebメディア『Finasee』および会員制Webメディア『finasee Pro』では、2月13日の「NISAの日」を記念して開催した「投資信託で長期投資！ エッセイ・コンクール」において、一般個人部門および実務者部門の優秀作品を決定いたしました。

一般個人部門：一般の方対象実務者部門：投資信託の販売に携わるアドバイザーの方対象



本コンクールは、2月13日「NISAの日」（NPO法人DC・iDeCo協会により日本記念日協会に登録）を記念し、NISA（少額投資非課税制度）のさらなる普及と長期投資の重要性を広く社会に発信することを目的に、株式会社想研が主催し、NPO法人DC・iDeCo協会の協力のもとキャピタル・インターナショナル株式会社の特別協賛を得て実施したものです。

一般個人部門では「投資信託を通じて叶える長期投資への思い」に関するエッセイを、実務者部門では金融機関における投資信託販売担当者の方々から「長期保有」に関するアドバイスの好事例や顧客との関わりを通じた学び・気づきをつづったエピソードを募集いたしました。2026年1月4日までの募集期間中に、両部門合わせて多くのご応募をいただき、厳正な審査の結果、以下の通り受賞作品が選出されました。

【一般個人部門 受賞作品】

■最優秀賞(賞金30万円)

作品名:『母から受け継いだ資産 ～江戸っ子気質の娘からの手紙～』

作者名: かっつえさん

受賞理由：浪費家から投資家へ成長した著者の15年超の実体験を通じ、投資信託による長期運用の有効性を示した本作品。リーマンショック等を乗り越える中で「動じない心構え」が自然に身につくプロセスは長期投資の本質を見事に表現。若い世代への「NISA早期開始」という呼びかけはNISA制度発展への願いを映し出し、投資信託が多くの人々の生活を豊かにする可能性を見事に示した点が高く評価されました。

【実務者部門 受賞作品】

■最優秀賞(賞金30万円)

作品名:『春を目指す羅針盤』

作者名: 氷見の寒ブリさん

受賞理由：投資への根強い警戒心を持つ顧客の心理を丁寧に読み取り、「知識という地図から導きの羅針盤へ」と発想を転換させた実体験を描いた本作品。ゴールベースアプローチにより顧客に目的地を示し、市場変動への適切な心構えと継続的な軌道修正、そして伴走者としての支援の重要性を実践に基づいて示唆。販売現場からの深い学びが、投資信託の長期保有がもたらす価値提供における実務者の役割を明確に示していることが高く評価されました。

■受賞作品

一般個人部門を株式会社想研が運営するWebメディア『Finasee』https://media.finasee.jp/(https://media.finasee.jp/%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%80%81) にて

実務者部門を会員制Webメディア『finasee Pro』https://media.finasee.jp/list/members(https://media.finasee.jp/list/members%E3%81%AB%E3%81%A6) にて

本日より順次掲載いたします。

【協賛にあたり】

キャピタル・インターナショナル株式会社からのメッセージ

「このたび『2月13日はNISAの日 投資信託で長期投資！エッセイ・コンクール』に協賛いたしましたことを心より光栄に存じます。今回、応募者の皆様から寄せられた多様な視点や経験は、次世代の投資家に勇気を与え、長期・積立投資の実践を後押しするものです。私たちは、長期にわたり継続して投資することの重要性を広く伝え、健全な資産形成文化の醸成に貢献したいと考えています。キャピタル・グループは『投資の成功で人々の人生をより豊かにする』というミッションを掲げ、今後も長期投資の推進と投資家の皆様の資産形成の実現に努めてまいります。」

【実施体制】

主催 ：株式会社想研

（Webメディア『Finasee』、会員制Webメディア『finaseePro』運営)

協力 ：NPO法人DC・iDeCo協会

審査員 ：一般社団法人 投資信託協会 会長 松下 浩一氏

国際社会経済研究所 理事長 藤沢久美氏

キャピタル・インターナショナル株式会社 代表取締役社長 小泉徹也氏

株式会社想研 Finasee編集部

特別協賛：キャピタル・インターナショナル株式会社

■Webメディア『Finasee（フィナシー）』について

『Finasee』(https://media.finasee.jp/)は株式会社想研が運営する、豊かな暮らしを目指す大人のための金融・資産運用Web

メディアです。NISAやiDeCo、投資信託、年金など個人の資産形成に役立つ情報を幅広く発信してい

ます。

■Webメディア『finasee Pro（フィナシープロ）』について

『finasee Pro』(https://media.finasee.jp/list/members)は株式会社想研が運営する金融機関にお勤めの方を対象とした会員制Webメディア

です。閲覧にあたっては別途、会員登録が必要となります。

【本企画に関するお問い合わせ先】

株式会社想研 エッセイ・コンクール運営事務局(https://www-r.finance-form.jp/?id=T3dUveYB)