医師監修のもと企画した『お医者さんの お尻に優しいクッション 慈楽』新発売
株式会社アルファックス
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、医師監修のもと企画した「お医者さんの お尻に優しいクッション 慈楽(じらく)」の発売を開始致しました。
圧力がかかりやすい座骨、仙骨部の負担が軽減
医療法人嘉健会 思温病院 理事長 狹間研至 監修
臀裂(お尻の割れ目)の形状に合わせた楕円穴設計で解剖学的にも理にかなったクッションです。
“しっかり層”で底付き感を軽減、“Wもっちり層で”優しい座り心地を目指しました。
座面はもっちりとした柔らかさのエラストマーファイバー(4cm)、底部分はしっかりとした硬さのポリエチレンファイバー(4cm)で体圧分散に優れ、どなたでもご使用いただけます。
中材には体圧分散・通気性に優れたファイバー素材
あらゆるシーンでご使用いただけます。
外カバーは取り外して洗えます。
中材も洗えて清潔です。
【商品名】お医者さんの お尻に優しいクッション 慈楽(じらく)
【販売価格】5,500円(税込)
【商品サイズ】縦38・奥行38・高さ9(cm) 商品重量:750g
【材質】
中材:ポリエチレン、ポリエステル系熱可塑性エラストマー
外カバー:ポリエステル100％
内カバー:ポリエステル95％、ポリウレタン5％
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation