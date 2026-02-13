「“本物の日本”で空港滞在を変える」日本文化体験オールインクルーシブ・プランを羽田空港直結ホテルで発売！発売記念先取り20％OFFプロモーションもスタート【ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港】

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小森智之、以下「当社」）は、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」内「住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港（以下「当ホテル」）」にて、日本に来たら楽しみたいJAPANエッセンスを詰め込んだ“オールインクルーシブプラン”を2026年2月13日（金）に発売、4月1日（水）にサービス開始いたします。また、この発売を記念して3月31日（火）までのご予約で20％OFFになるプロモーションも開催いたします。

日本の空の玄関口である「羽田空港」に位置する当ホテルは、訪日旅行のハブとも言える羽田において「空港＝通過点」という常識を再定義し、短い旅程で日本を心行くまで楽しめなかった方やタイムパフォーマンスを重視したい方に向け、入国してすぐ・出国の直前まで「日本」を余すことなく楽しめる宿泊体験を提供することにより、密度の高い高付加価値観光を実現します。

日本文化体験オールインクルーシブ・プランをイメージしたキービジュアル「日本文化体験オールインクルーシブ・プラン」とは

「オールインクルーシブ」とは、宿泊代金に食事やアルコールなどの飲料、体験アクティビティなどがすべて含まれている宿泊形態で、昨今旅行業界で需要が年々高まっているトレンドです。ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港が提案するプランは、ご到着からご出発まで、フライト前後の限られた時間を、世界に誇る日本の魅力に囲まれた「忘れがたいひと時」に変え、時短で本物を求めたい方のためのラグジュアリーなプランです。食事コンテンツや着物着付け体験などは、「住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン」の中にある各店舗と提携し、本プランで宿泊することで羽田エアポートガーデン全体をも楽しむことが出来ます。

本プランに含まれる内容

・ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港 エグゼクティブクラス以上の客室での滞在

・羽田空港第3ターミナル到着ロビー内 専用カウンターでのお出迎え

・羽田エアポートガーデン空港接続口からホテル入口までの「人力車」によるお送り

・ホテルラウンジのフリードリンク

・ホテルレストラン「イル・リストランテ トーキョー」でのお食事

・和牛、寿司、生ビールや日本酒が楽しめるお食事

・羽田空港から湧き出る天然温泉・サウナ・3種の岩盤浴体験

・「ELLE SPA」でのアロマトリートメント

・着物着付け体験

・外出時のハイヤーサービス

そのほかフィットネスジムやミニバーなど、ホテルが通常提供しているサービスもご利用いただけます。

※オールインクルーシブプランに含まれる内容のご利用制限はそれぞれ設定されていますので、詳細は宿泊プランの内容をご確認いただくか、宿泊施設にお問い合わせください。現時点で具体的なメニュー内容やご提供方法が未確定のものもございます。ご了承ください。

羽田エアポートガーデン空港接続口からホテルエントランスまで、浅草を中心に人力車事業を手掛ける「東京力車」がお客様をお運びします。（イメージ）ホテルレストランや羽田エアポートガーデン内提携レストランでの日本を代表するお食事は、本プランの中に含まれています。（イメージ）ホテルラウンジでのドリンクサービス（イメージ）ホテル内スパ「ELLE SPA」でのアロマトリートメント（イメージ）お出かけに便利なハイヤーサービス（イメージ）天然温泉 泉天空の湯 羽田空港 露天風呂（イメージ）天然温泉 泉天空の湯 羽田空港 岩盤浴（イメージ）生ビールなどのドリンクも本プランに含まれています。（イメージ）ホテル内レストラン「イル・リストランテ トーキョー」空港でのお迎えやご滞在時のサポートをいたします。（イメージ）客室内ミニバーをご自由にお楽しみいただけます。（イメージ）

体験していただきたいこれらのコンテンツを手間なく楽しめる日本文化体験オールインクルーシブ・プランは、訪日外国人観光客はもとより日本人の方にも、一度立ち止まって「誇れる日本を再発見する」機会としてご提案いたします。

予約方法・発売記念プロモーションについて

ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港公式ウェブサイトや各旅行予約サイトで販売いたします。

発売日：2026年2月13日（金）～

宿泊期間：2026年4月1日（水）～

発売記念先取り20％OFFプロモーション

プランの発売を記念して、公式ウェブサイトで2026年2月13日（金）～2026年3月31日（火）までのご予約は、下記クーポンコードを入力すると予約金額が20％OFFとなります。

クーポンコード：G8LT（ｼ゛ｰ・ﾊﾁ・ｴﾙ・ﾃｨ）

※本コードは、上記予約URLでご予約時に入力することでご使用いただけます。

※他のクーポンとの併用はできません。

※クーポンは1ユーザーにあたり1回のみご使用いただけます。

本物の日本を、羽田空港で。

我が国の訪日外客数は年間4,200万人を突破し過去最多（2025年計、日本政府観光局発表）となり、旅行消費額も過去最高を記録する中、「モノからコトへ」と高付加価値化のニーズが高まっています。

私たち日本人が「いつでも体験できる」と思って素通りしてきた人力車やKIMONO、そしてWAGYUやSUSHIなど海外でも通じる単語となった日本食。しかし今、世界が日本に求めているのはまさにそのシンボリックな日本体験です。空港での待ち時間を、こうした日本に出会える特別な時間に変えたいという想いで、本企画は立ち上がりました。

日本の空の玄関口である「羽田空港」に位置する当ホテルは、訪日旅行のハブとも言える羽田において「空港＝通過点」という常識を捨て、入国してすぐ、出国の直前まで日本文化を余すことなく楽しめる体験を提供することでより密度の高い高付加価値観光を私たちにしかできない形で実現します。

住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港 について

日本最大のエアポートホテル「住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア／グランド 羽田空港」の一角を担う「プレミア」ブランドは、住友不動産の最上級ホテルブランドで、羽田を訪れる世界各国のラグジュアリー層に上質なおもてなしときめ細やかなサービスを提供します。

全室リバービューの景観を臨む全160室の客室では24時間のルームサービスやコンシェルジュサービスをお楽しみいただけます。館内には、レストラン、フィットネスルームはもとより最上階の天然温泉施設の利用もでき、品格漂う空間にフルサービスホテルならではの快適性でおもてなしいたします。

■住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

対象客室：フォンテーヌスイート 173平米フォンテーヌスイート／リビングルームフォンテーヌスイート／ベッドルームフォンテーヌスイート／バスルーム

ホテルの一室であることを忘れさせる心地よく広がる空間。

江戸琳派を現代によみがえらせたような華麗な迎賓の空間に身を委ねて至福のひとときをお過ごしいただけます。大きな窓からは旅情をそそる空港と美しく聳える富士山の景観。寝室には優しい眠りに誘う2つのキングサイズベッド。心ゆくまでメイクアップができるダブルシンクのパウダールーム。リビングにはIHヒーターを備えております。開放的なビューバスが癒しの時間をさらに上質なものに。それぞれの空間で、自宅のように滞在できます。

対象客室：プレミアスイート 97平米プレミアスイート／リビングルームプレミアスイート／ベッドルームプレミアスイート／バスルーム

大型のソファセットを備えたリビングルームとベッドルームを扉で完全に仕切ることができるスイートタイプ。トイレ、シャワールームが独立し、2ボウルシンクの洗面台がお出かけ前の時間を快適に。

長さ2mの特注バスタブに浸かりながら景色を眺められるビューバスが、心も体もリラックスできるバスタイムを提供いたします。

対象客室：エグゼクティブキング 53平米エグゼクティブキング／ベッドルームエグゼクティブキング／バスルーム

シモンズ社製特注のベッドと、東京23区をイメ―ジした絨毯や夜景の壁紙が印象的な、TOKYOをコンセプトにしたお部屋です。洗面台、トイレ、シャワールームが独立し、バスタブに浸かりながらくつろぎの時間をお過ごしください。

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。全1,691室のエアポートホテルをはじめ、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えています。

2023年1月の全面開業から3年を迎え、24時間機能する施設としての役割強化をはじめ、玄関口ならではの“交差点性”と、等身大の日本らしさの深化を目指し、施設価値のさらなる向上を目的としたリニューアルを実施しています。

■羽田エアポートガーデンの“進化”（リニューアル）に関するプレスリリース

■ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

羽田エアポートガーデン 全景補足

・本リリースに使用している写真・画像はイメージです。

・「日本最大のエアポートホテル」とは、日本国内のエアポートホテルとして、同一建物内にある客室数は日本最大であることを表現しています。（2024年11月 株式会社JTB総合研究所調べ）

・「天然温泉」とは、泉天空の湯 羽田空港で提供する自家源泉・加温・循環ろ過の含よう素-ナトリウム塩化物強温泉（高張性・弱アルカリ性）を指します。

・掲載されている内容は発表日時点のものであり、内容は予告なく変更となる場合がございます。

