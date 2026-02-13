4月10日（金）、『中山咲月ファースト写真集　変化』発売！【発売記念イベントも開催】

株式会社玄光社

俳優・モデル・声優など幅広く活躍する中山咲月のファースト写真集『中山咲月ファースト写真集 変化』（撮影：岡本武志）が、4月10日（金）、株式会社玄光社（本社：東京都千代田区）から発売となる。

『中山咲月ファースト写真集 変化』2026年4月10日発売

本書は、自身もカメラが好きで、よくポートレート撮影をするという中山咲月にとって、念願だった初めての紙の写真集。

撮影シーンは、中山咲月が「やりたい放題やらせてもらった」と語る通り、シックなダークトーンのスーツでバスタブに沈むシュールなカットや、ロングジャケットを羽織り晩秋の森を彷徨う姿、モッズコートにニット帽という“逃亡者”のイメージで燃え盛る炎と臨場感あふれる競演、アラン・ドロンの映画『ゾロ』から着想を得た優雅なビクトリア調のフリルシャツと巨大な黒マント……など、衣装もシーンも実に多彩で印象的。

写真集のタイトルである「変化」は中山自身が名付けたもの。「年齢を重ねることで、どんどん自分を好きになることができた」と言う中山の、内に秘めた“強さ”や 揺るぎない“自信”が、写真集の1カット、1カットに凝縮されている。この写真集は、大きな変化を遂げ、そしてさらにとどまるところを知らず、新たな地平に歩み出す中山咲月の“大事なマイルストーンとなる一冊”と言える。

写真集の発売に伴い、4月11日（土）に東京・渋谷のHMV&BOOKS SHIBUYA、4月12日（日）に紀伊國屋書店グランフロント大阪店で、本人出演による発売記念イベントを開催。また、アニメイト、7net、HMVの各法人で購入した読者には、法人別特典も用意されている。

これら発売記念イベントや法人別特典などの詳しい情報は、公式Xアカウント（@sn_henka）で随時公開。さらに、同アカウントでは写真集の先行カットやオフショットなども発信していく予定だ。

〈本人コメント〉

この度、写真集を発売させていただくことになりました。

関わっていただいたプロのみなさんに背中を預けて、自分らしく、かなり自由に撮影させていただきました。

SNS等でいつでも簡単に写真が見られる時代になりましたが、写真集でしか表現できないレアな自分がこの本には収められていると思います。

一つ一つの場面毎に少しずつ意味を込めたので、見ていただけるみなさん、それぞれの解釈で楽しんでいただけたら嬉しいです。

この写真集が、ようやくスタートラインに立てた自分のこれからを応援していただける“きっかけ”になれば幸いです。

〈プロフィール〉

1998年9月17日生まれ。東京都出身。2011年にモデルとして活動開始。

2018年にドラマ「中学聖日記」で俳優デビュー。

その後、「仮面ライダーゼロワン」、「映画 刀剣乱舞-黎明-」、「演劇『ライチ☆光クラブ』2025」、「チェリまほ The Musical」等に出演。

また、声優として映画「KING OF PRISM-Your Endless Call み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ 」（神無月アヰ 役）に出演するなど、多方面で活動している。

〈特典・イベント内容〉

● 店舗別特典

アニメイト：57mm缶バッジ

セブンネットショッピング：複製サイン入りチェキ風カード

HMV&BOOKS Online：限定ブロマイド

● 発売記念イベント

発売を記念してお渡し会を開催いたします。

【東京会場】

日程：2026年4月11日（土）

会場：HMV&BOOKS SHIBUYA（東京都渋谷区神南１丁目２１－３ 渋谷モディ ５Ｆ）

イベント詳細：https://www.hmv.co.jp/store/event/54823/

【大阪会場】

日程：2026年4月12日（日）

会場：紀伊國屋書店グランフロント大阪店（大阪府大阪市北区大深町４－２０ グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館 6F）

イベント詳細：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1769327989/

【特典内容】

1冊券：サイン本＋複製手書きメッセージつきポストカード（各会場ver）を中山さんからお渡し

2冊券：上記+ポストカードにその場でサイン入れ

3冊券：上記+2ショットチェキ撮影（各会場ごとに用意されたポーズ2種から選択）

5冊券：上記+オフショットチェキ

※サイン本1冊以外の写真集はスタッフよりお渡し

● 電子版発売記念オンラインイベント

さらに、電子版の同時発売を記念して、オンラインサイン会を開催いたします。

日程：2026年4月18日（土）

イベント詳細：https://ec.ebookstore.sony.jp/ec/features/ieozpra6vz/

【特典内容】

ブロンズ：デジタル写真集＋ブロマイド3枚(1枚にサイン&ニックネーム付き)

シルバー：デジタル写真集＋ブロマイド3枚(1枚にサイン&ニックネーム付き)＋ソロチェキ（サインなし）

ゴールド：デジタル写真集＋ブロマイド3枚(1枚にサイン&ニックネーム付き)＋ソロチェキ（サインあり）＋αでお名前呼びお礼ビデオメッセージ＋アクキー

【本書概要】

タイトル：中山咲月ファースト写真集 変化

発売日：2026年4月10日（金）

判型：A4判／96ページ

ISBN： 978-4-7683-3140-8

出版社：株式会社玄光社

価格：3,300円（税込）

Amazon： https://amzn.to/4kydqkO

【会社概要】

商号：株式会社玄光社

所在地：〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立：1931年

事業内容：出版

URL：https://www.genkosha.co.jp/