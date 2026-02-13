東方神起・ユンホ＆チャンミンが選ぶ、今のアジアサウンドとは？　20周年ライブで披露したい？！　楽曲セレクトも。J-WAVE『COMMON GROUND』 2/21放送

株式会社J-WAVE

東方神起

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で、毎週月曜～木曜26:00～27:00、土曜27:00～29:00に放送中の音楽プログラム『COMMON GROUND』。

音楽を愛するミュージックセレクターたちが、多様なテーマごとに至極のプレイリストを制作・オンエア。サブスクのアルゴリズムや関連動画のレコメンドだけでは出会えない、未知なる音楽との出会いを提案します。

毎週土曜日は、週替わりのナビゲーターが登場し、アジアの最新サウンドトレンドを紹介。

2月21日（土）の放送は、番組前半のナビゲートを、東方神起が担当します。

番組では、ユンホ、チャンミンそれぞれがセレクトするおすすめのアジアサウンドを紹介。さらに、今年4月に開催される、日本デビュー20周年という節目を記念したスペシャルライブ「東方神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～」に向け、“ライブで披露したい?! 楽曲”をテーマに選曲します。

二人はどの楽曲を選ぶのか？ どうぞお楽しみに。

また番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222030000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260222030000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：COMMON GROUND

放送日時：2月21日（土）27:00～29:00

ナビゲーター：東方神起

番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/original/commonground/

番組X(旧twitter)：https://x.com/Common813

番組Instagram：https://www.instagram.com/commonground813/

ハッシュタグ：#common813