Gugenkaとサンリオ共同開発「and ST TOKYO」にてLBE（ロケーションベース・エンターテインメント）コンテンツを提供

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、株式会社アンドエスティのフラッグシップストア「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」（東京都渋谷区）にて、2026年2月13日（金）から3月4日（水）までの期間限定で展開される、巨大スクリーンに囲まれたロケーションベース・エンターテインメント（以下「LBE」）コンテンツの企画・制作・技術提供を行いました。

本施策では、サンリオグループとしてGugenkaが株式会社サンリオと連携して展開する常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」内にて現在公開中のコンテンツ『Musical Treasure Hunt』を、LEDスクリーンに囲まれた特殊空間に最適化して再構築。

臨場感あふれる映像体験として、and ST TOKYO限定編集版を無料公開いたします。



詳細▶https://www.dot-st.com/cp/st26spring-sanrio/





■サンリオ×GugenkaによるLBEコンテンツ制作

本没入型アトラクションは、買い物の場に「遊び」や「体験」を融合させる新しい試みとして、「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」（東京都渋谷区）に導入されました。

本アトラクションは、IPとXR技術を活用したLBEコンテンツやデジタルグッズ制作を行う株式会社Gugenkaが技術提供および開発を担当。LED スクリーンに囲まれた特殊空間に最適化した映像体験の設計、開発を行いました。

Gugenkaは本プロジェクトを通じて、IPコンテンツの新たな体験価値創出と、リアル空間における没入型エンターテインメントの可能性を広げてまいります。

■イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/299_1_ea61a6c4c8f001d7257ba9ef7b28bb8d.jpg?v=202602131251 ]

特設ページ▶https://www.dot-st.com/cp/st26spring-sanrio/

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」などの自社アンドエスティHDグループブランドに加え、企業の垣根を越えて多彩な外部ブランドが集結。多様なライフスタイルを提案する「オープンなファッションプラットフォーム」へと進化した、アンドエスティHDグループの公式WEBストアです。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。「Play fashion!プラットフォーム」です。WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/