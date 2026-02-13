翔泳社の電子書籍 が最大50％OFF！2月20日まで、創業記念の大感謝セール「翔泳社40周年祭」開催　話題のIT書やビジネス書、実用書も対象

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、社長：臼井かおる）は、創業40周年を記念して、2026年2月13日（金）から2月20日（金）まで電子書籍セール「翔泳社40周年祭」を開催します。

期間中、翔泳社の公式通販SEshopでは約1800タイトルが50％ポイント還元、その他のストアでは約1000タイトルが最大50％OFFとなります。

翔泳社40周年祭

https://www.shoeisha.co.jp/book/campaign/ebook202602

Kindleや楽天Koboほか計12ストアでは電子書籍が最大50％OFF、翔泳社の公式通販SEshopではPDF書籍が50％ポイント還元となります。

翔泳社では創業以来、時代の先端技術をテーマにしたIT書をはじめ、ビジネスやデザイン、暮らし、資格など様々なジャンルの本を刊行し続けてきました。今回の40周年を記念したセールでは、『実務で役立つ ログの教科書』といったITの専門書をはじめとして、仕事の生産性を飛躍的に向上させる、AIツールの具体的な活用法を徹底解説した『Google AI仕事術』、学習サイトを攻略しながらハッキング／セキュリティの「基本」を体験できる『7日間でハッキングをはじめる本』、生成AIでつくるデザインの基本から調整の方法までをまとめた『AIでゼロからデザイン』、月間200万PV超のIT用語解説サイト管理人が伝授する、知識ゼロの相手にも伝わる説明術『「分かった！」と思わせる説明の技術』など、学生から社会人まで、趣味から仕事まで使える本を取り揃えています。あなたの役に立つ1冊をみつけてみませんか。

■注目のタイトルはこちら

『実務で役立つ ログの教科書 基礎知識から収集方法・分析手法・トラブルシューティング・パフォーマンス最適化・機械学習での活用まで』

著者：増井 敏克

価格：2,618円（本体2,380円＋税10%）（Kindleほか：最大50%OFF、SEshop：50%ポイント還元）

ログの基礎知識から、収集方法、分析方法、トラブルシューティングから機械学習での活用まで、体系的に解説しています。ログを活用したいすべての人に役立つ1冊です。

『Gemini、NotebookLM、AI Studioで効率化 Google AI仕事術』

著者：武井 一巳

価格： 1,980円（本体1,800円＋税10%）（Kindleほか：最大50%OFF、SEshop：50%ポイント還元）

Googleが提供する強力な生成AIサービス、Gemini、NotebookLM、AI Studioといったツールの具体的な活用法を徹底解説し、あなたの仕事の生産性を飛躍的に向上させます。

『7日間でハッキングをはじめる本 TryHackMeを使って身体で覚える攻撃手法と脆弱性』

著者：野溝 のみぞう

価格：2,860円（本体2,600円＋税10%）（Kindleほか：最大50%OFF、SEshop：50%ポイント還元）

本書は「仮想的な環境で実際にサイバー攻撃を体験してみる」という学習スタイルの書籍です。攻略に必要な手順ではなく、ルーム攻略やツールの利用に必要な知識、サイバーセキュリティの根幹をなす考え方など、セキュリティの「イロハ」を解説しています。

『AIでゼロからデザイン』

著者：川合 卓也

価格：2,310円（本体2,100円＋税10%）（Kindleほか：最大50%OFF、SEshop：50%ポイント還元）

ChatGPT、Gemini、Adobe Firefly等の生成AIを頼れる相棒として使いこなし、デザイナーでなくても人を動かすクリエイティブを作るための考え方と実践的なテクニックを余すところなくまとめた1冊です。

『「分かった！」と思わせる説明の技術 知識ゼロの相手にも伝わるようになる本』

著者： 佐々木 真

価格：1,958円（本体1,780円＋税10%）（Kindleほか：最大50%OFF、SEshop：50%ポイント還元）

月間200万PV超のIT用語解説サイト「わわわIT用語辞典」管理人が伝授する知識ゼロの相手にも伝わる説明術。相手が理解するだけでなく、「納得」し、あなたを「信頼」する。そんな説明力を身につける1冊です。

■キャンペーン概要

翔泳社40周年祭

実施期間：2026年2月13日（金）～2026年2月20日（金）

実施ストア：SEshop、Kindle、楽天Kobo、ヨドバシ・ドット・コム、Apple Books、BookLive、DMMブックス、BOOK☆WALKER、紀伊國屋書店Kinoppy、dブック、honto、Reader Store、auブックパス

内容：翔泳社の電子書籍 約1800点がSEshopで50％ポイント還元、約1000点がその他のストアで最大50％OFF

特設ページ：https://www.shoeisha.co.jp/book/campaign/ebook202602

■キャンペーン対象タイトルより一部抜粋

※詳細は特設ページをご参照ください（ストアにより対象や内容は異なります）

https://www.shoeisha.co.jp/book/campaign/ebook202602