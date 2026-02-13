【ムーミン】新登場！姿が見えない女の子「ニンニ」＆「リトルミイ」が立体感のある繊細な刺繍に。15Lの大容量でわずか130g、驚きの軽さと可愛さを両立したナイロントートバッグが新生活の相棒として誕生！

株式会社ティ・ツウ・オーmoomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売をしている株式会社ティ・ツウ・オーから、大人気の刺繡トートバッグのシリーズに新しい2つの柄が仲間入りします。

・ヒースグレー（ニンニ＆リトルミイ） 姿が見えなくなってしまった女の子「ニンニ」と、彼女に立ち向かうことの大切さを伝える「リトルミイ」を描いた、心揺さぶるアート

・チャコール（ムーミン＆スナフキン） ブツブツと怒っていてもどこか微笑ましい「ムーミン」と、薔薇の花を帽子に挿したお茶目な「スナフキン」。二人の関係性が伝わるユニークなアート

2つのデザインは、スタイリングの主役となる圧倒的な存在感。 プリントでは決して出せない刺繍ならではの立体感と温もりが、装いに上質な奥行きを与え、大人の遊び心を優雅に満たしてくれます。

また、可愛いだけではなく、機能も約15Lの大容量ながら、重さはわずか約130gと驚くほどの軽さを実現。ニョロニョロの刻印ボタンや、肩に優しい柔らかいハンドルロープ、急な雨でも安心な軽撥水加工など、細部までこだわりと遊び心を詰め込みました。通勤からお買い物、旅行まで使える、まさに「新生活の相棒」にふさわしい仕上がりです。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmpk-01

パッと目を引く、存在感たっぷりのリッチな刺繍デザイン

ゆとりある長さのハンドルを採用することで、肩掛けしやすく、重い荷物もスマートに持ち運べます。バッグを肩に掛けた瞬間にパッと目を引く刺繍が、お出かけの気分を一段と高めてくれます。機能性とデザイン性を妥協したくない、新生活の毎日を軽やかに彩る特別な一品です。

moomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

スナフキン＆ムーミン

ブツブツ怒っていてもどこか微笑ましい「ムーミン」と薔薇の花を帽子に挿したお茶目な「スナフキン」

moomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

リトルミイ＆ニンニ

姿が見えなくなってしまった女の子「 ニンニ 」に、立ち向かうことの大切さを伝える「リトルミイ」。

軽さ・容量・可愛さ。一足早く新生活を彩る、リッチな刺繍トート

moomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

わずか約130gという驚異の軽さを実現しながら、約15Lの頼もしい収納力を誇るトートバッグ。使わない時はコンパクトに折りたたんでメインバッグに忍ばせておくことも可能です。 さらに、開口部にはニョロニョロの刻印が施されたスナップボタンを配置。実用性の中に宿る、さりげない遊び心が日常を楽しく彩ります。

可愛さとタフさを両立した、柔らかなハンドルロープ

moomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

柔らかいポリエステル素材の可愛い持ち手は丈夫で持ちやすいデザイン設計。

少しの雨でも安心の軽撥水加工されたナイロン素材

moomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

急な天候の変化にも安心して使える、軽撥水ナイロン素材を使用しており、小雨程度ならしっかりと水をはじき、大切な荷物を守ります。

【新発売】あなたの毎日に寄り添う、特別な一色を

moomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグmoomin ムーミン 刺繍デザイントートバッグ

●リッチな刺繍のトートバッグ RMPK-01 商品詳細

・サイズ：約W51/40×H30.5×D18cm

・重 量：約130g

・容 量：約15L

・ポケット：ファスナーポケット×1（内側）

・素 材：ナイロン

・ブランド：MOOMIN ムーミン

・6,490円（税込）

今回ご紹介した2つの新柄に加え、本シリーズでは個性豊かな仲間たちが彩る多彩なバリエーションを展開しています。どのカラーも、大人の日常に馴染む洗練された仕上がり。豊富なラインナップの中から、お気に入りの一色を見つけてみませんか？

●会社概要

・商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

・代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

・所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

・設立 ： 1987年5月

・事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

・資本金 ： 10,000,000円

・URL ： https://www.ttwoo.jp(https://www.ttwoo.jp/)