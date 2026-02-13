【FURFUR(ファーファー)】「猫の日」に向けた、愛らしくて遊び心あふれるキャットモチーフコレクションを発売！＜2月20日(金)0時WEB発売スタート＞
株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は、2月22日(日)の「猫の日」に向けたキャットコレクション全5型を2月18日(水)より全国直営店にて先行発売、2月20日(金)0時よりオンラインにて発売いたします。発売に先駆けて、公式オンラインストア、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて2月13日(金)正午よりコレクションページ「CAT, MY MUSE」を公開いたします。
CAT, MY MUSE
猫を愛するすべての人へ。
‘26 CAT MOTIF COLLECTION
気まぐれで、優雅で、どこかミステリアス。
そのしなやかな佇まいは、
いつだって私たちのインスピレーション。
ふわふわの毛並みのニット、
ファニーな表情を映したカットソー、
愛らしいフォルムのチャームやヘアクリップ。
遊び心のあるキャットモチーフアイテムで
日常のスタイリングを少しだけ特別に。
アイテムラインアップ
＜Item1＞
商品名：キャットモチーフジャガードニットトップス
価格：\17,600
カラー展開：WHT, BLK, SAX, PNK
サイズ：F
人気のキャットジャガードシリーズの新作が登場。
ツイーディで華やかな印象のファンシーヤーンで表情豊かに編み立てたニットトップス。
毛足の長いペルシャ猫をふわふわに表現するテクニックが毎回人気のアイテムです 。
ボディカラーごとに猫の色合いが違い、色の組み合わせにこだわったデザインに仕上げました。
すまし顔の猫の表情がどこかユーモラスな印象を生む1着です。
＜Item2＞
商品名：ファニーモチーフ刺繍スウェット
価格：\14,300
カラー展開：OWHT, GRY, LIME
サイズ：F
FURFURのオリジナルキャラクターの「スースキスー(ハート)」と「ナイト☆ティア」の仲良しコンビの刺繍をポイントにしたスウェット。
形はゆったりとしたラグランスリーブ、丈はショート丈でハイウェストボトムなどにも合わせやすく、様々なボトムと相性よくコーディネートできるスウェットです。
＜Item3＞
商品名：フェイクレイヤードキャットTシャツ
価格：\13,200
カラー展開：LGRY, CGRY, PNK
サイズ：F
FURFURオリジナルのキャッチーなキャットモチーフを ※、※ 様々なバリエーションでグラフィックに落とし込んだシリーズ。
ゆったりとしたTシャツに袖がレイヤードされているようなデザイントップス。
ユニセックスなサイズ感なので、ボトムスにフェミニンなミニスカートやハーフレギンスなどを合わせたミックスコーディネートがおすすめ。
＜Item4＞
商品名：キャットモチーフビジューヘアクリップ
価格：\4,400
カラー展開：WHT, BRW, PNK
サイズ：F
オリジナルの猫イラストをヘアクリップに仕立てたアイテム。
瞳はアーモンド形のビジューで表現し、左右で微配色にすることで愛らしい表情の変化を演出。
しっぽや手の毛の流れまで丁寧に再現し、キャッチーさの中にほんのりリアルなタッチをプラスしました。
髪にさっとあしらうだけで、ヘアスタイルに遊び心たっぷりのアクセントを添えてくれるクリップ。
＜Item5＞
商品名：プリマキャットモチーフクロシェチャーム
価格：\8,800
カラー展開：WHT, BLK, PNK, SAX
サイズ：F
バレリーナのようなキャットモチーフのチャーム。
繊細なクロシェ編みがトレンド感のあるアイテムです。
バッグはもちろん、ボトムのベルトループに添えても存在感のある一品。
※すべて税込み価格表記
販売について
■商品ラインアップ＆ビジュアル公開
2026年2月13日(金)12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/〉
■店頭発売日
2026年2月18日(水)
・FURFUR 全国直営店〈https://furfurfur.jp/Page/shoplist.aspx〉
■オンライン発売日
2026年2月20日(金)00:00
・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD〉
MA CARDポイント22倍キャンペーン開催！
猫の日アイテムのオンラインストア販売開始に合わせ、オンラインストアだけのMA CARDポイント22倍キャンペーンを実施いたします。
■開催期間
2026年2月20日(金)00:00 ～ 2026年2月22日(日)23:59
■対象ストア
・オフィシャルオンラインストア〈https://furfurfur.jp/〉
・USAGI ONLINE〈https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD〉
FURFUR(ファーファー)について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/