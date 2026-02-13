I.CINNAMOROLL×靴下屋コラボ靴下、店舗とオンラインストアで2026年２月20日（金）発売

タビオ株式会社

「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を展開・運営するタビオ株式会社（本社：大阪市浪速区、代表取締役社長：越智 勝寛）はこのほど、株式会社サンリオから2023年にデビューしたシナモロールの新ブランド「I.CINNAMOROLL」(アイシナモロール)と靴下屋のコラボ靴下３タイプを企画。2026年２月20日（金）から、全国の「靴下屋」「靴下屋UPDATE」の対象182店舗とTabio公式オンラインストアで販売します。



特集ページ：　https://tabio.com/jp/i.cinnamoroll_kutsushitaya/






【コラボ商品と販売の概要】

今回のコラボ企画では、人の目より自分自身を大事にし、カラダとココロを大切にする“ご自愛”マインドを持つ、ちょっぴり大人な「 I.CINNAMOROLL 」の世界を落とし込んだ＜アイシナモロール アメリブロゴクルー＞＜アイシナモロール 総柄クルー＞＜アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー＞という３タイプのソックスを展開します。


販売は、店舗とオンラインストアで2026年２月20日（金）から開始します。




■商品の詳細

１.商品名： アイシナモロール）アメリブロゴクルー








カジュアルに履きやすいアメリブソックスに、アイシナモロールのロゴやメッセージを散りばめました。左右で違ったポーズのシナモンと"ご自愛"メッセージがポイントです。


・カラー： 全3色（ホワイト、キナリ、ベージュ）


・サイズ：22.5～24.5cm


・価格：1,760円（税込）




２.商品名： アイシナモロール 総柄クルー







様々な表情のシナモンが可愛い総柄ソックス。小物のカラーがアクセントになり、足元を楽しく彩る一足です。


・カラー： 全3色（ホワイト、キナリ、ベージュ）


・サイズ：22.5～24.5cm


・価格：1,760円（税込）




３.商品名： アイシナモロール 2本ライン刺繍クルー







定番の２本ラインソックスにシナモン刺繍を施しました。さりげないデザインなのでカジュアルなスタイルにもマッチします。


・カラー： 全4色（クロライン×サングラス、クロライン×ヘッドフォン、アカライン×サングラス、コンライン×ヘッドフォン）


・サイズ：22.5～24.5cm


・価格：1,980円（税込）



■販売の詳細

○発売日：2026年２月20日（金）　※なくなり次第終了


○販売窓口：・靴下屋181店舗、靴下屋UPDATE１店舗、Tabio公式オンラインストア（https://tabio.com/jp/）


※対象店舗は特集ページ（https://tabio.com/jp/i.cinnamoroll_kutsushitaya/）でご確認いただけます。



■I.CINNAMOROLLキャラクター紹介


とある都市に降り立ち、いろいろあったのちに自立したシナモン。この世界で出会った甘えんぼうなお友だち“ミルク”と一緒にのんびりと暮らしています。人の目より、自分の目。ほんとうに大切なことだけを大事にしています。みんなに羨ましがられるキラキラした毎日じゃなくても、お昼寝したり、遊んだり、試行錯誤したり…。　


「ちゃんとしなきゃ」と思っていたけど、ちょっと肩の力が抜けているくらいがちょうどいいのかも？





(C) 2026SANRIO CO., LTD.　Sanrio/TBS

・アイシナモロール公式HP (https://i-cinnamoroll.sanrio.co.jp/)


・アイシナモロール公式X (https://x.com/i_cn_official)


・アイシナモロール公式Instagram（https://www.instagram.com/i_cn_official/）



(C) 2026SANRIO CO., LTD.　Sanrio/TBS




■タビオ株式会社（東証スタンダード市場・証券コード：2668）


タビオ株式会社は1968年の創業以来、50年以上にわたって「靴下をはいていることを忘れてしまうような“第2の皮膚”」をめざし、追求してまいりました。繊細な はき心地の靴下をつくるために、商品は、長年の経験と技術を積んだ日本の職人たちが一つひとつ丁寧に編み立てています。現在では日本全国で、「靴下屋」「Tabio」「Tabio MEN」などの靴下専門店を230店舗（2026年1月末時点）展開しています。


また「Tabio」名の店舗をパリ、ロンドン、中国などにも展開中で、Made in Japanのはき心地とデザイン性は、海外でも高い評価を得ています。


〇事業内容


靴下の企画・卸・小売、直営店（靴下屋・タビオ・タビオメン）の展開、フランチャイズチェーン（靴下屋）の展開


○ホームページ： https://tabio.com/jp/