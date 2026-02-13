人気キャラクター「リラックマ」や「すみっコぐらし」を生み出した「サンエックス」制作によるくまモンのぬいぐるみシリーズ第2弾発売決定！

日本コロムビア株式会社

熊本県営業部長兼しあわせ部長として大活躍中の「くまモン」。今や熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、アメリカ、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。

2024年度におけるくまモン関連グッズの売上高は、1,626億7,323万円を記録。（2011年の調査開始からの売上高の累計は、１兆6,222億円）2013年7月に熊本市中心市街地にオープンしたくまモンの活動拠点「くまモンスクエア」は、国内外のファンの聖地として、2025年4月に来場者400万人を突破。

昨年、くまモンがデビューから15周年を迎えるに当たり、「リラックマ」や「すみっコぐらし」を生み出した有名なキャラクター会社「サンエックス」の制作にて、くまモンのぬいぐるみ2種が発売されたが、一時売り切れるなど好評を博したことから、「くまモン誕生祭WEEK」がスタートする2026年3月7日(土)に、「サンエックス」制作によるぬいぐるみシリーズ第2弾の発売が決定。フェイスキーホルダーとフェイスマグネットの2種が、「くまモンスクエア」および「くまモンスクエアEC」で限定発売される。

本日、くまモンスクエアのECサイトでは予約がスタート。3月5日(木)までに予約された方、もしくは、3月7日(土)～15日(日)の期間、くまモンスクエアで購入された方には先着で特典ポストカードがプレゼントされる。

※くまモンスクエアECサイトはこちら https://store.kumamon-land.jp/

＜商品情報＞

発売日：2026年3月7日(土)

商品名：くまモンスクエア限定 フェイスキーホルダー「くまモン」 販売価格：1,700円（税込）

(サイズ ：約H80×W95×D85mm)

くまモンスクエア限定 フェイスマグネット「くまモン」 販売価格：1,500円（税込）

(サイズ：約H55×W75×D65mm)

＜くまモンについて＞

ボクの名前は「くまモン」。

2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。

ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！

魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！

＜くまモンスクエアについて＞

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定

期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。

国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や

県内屈指の観光スポットに成長。

2025年4月に、来館者400万人を達成。

【住所】熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

【営業時間】10時から19時

【メールアドレス】 info@kumamon-sq.jp

【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/

【SNS】

X @kumamonsquare

くまモンスクエア【公式】 - YouTube

インスタグラム @kumamonsquare

＜サンエックスについて＞

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP： https://www.san-x.co.jp/

サンエックス公式X： https://x.com/SANX_official

(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.