人気キャラクター「リラックマ」や「すみっコぐらし」を生み出した「サンエックス」制作によるくまモンのぬいぐるみシリーズ第2弾発売決定！
熊本県営業部長兼しあわせ部長として大活躍中の「くまモン」。今や熊本、日本国内にとどまることなく中国、香港、台湾、フランス、アメリカ、タイ等への海外「出張」も相次ぎ、世界中から人気を得ている。
2024年度におけるくまモン関連グッズの売上高は、1,626億7,323万円を記録。（2011年の調査開始からの売上高の累計は、１兆6,222億円）2013年7月に熊本市中心市街地にオープンしたくまモンの活動拠点「くまモンスクエア」は、国内外のファンの聖地として、2025年4月に来場者400万人を突破。
昨年、くまモンがデビューから15周年を迎えるに当たり、「リラックマ」や「すみっコぐらし」を生み出した有名なキャラクター会社「サンエックス」の制作にて、くまモンのぬいぐるみ2種が発売されたが、一時売り切れるなど好評を博したことから、「くまモン誕生祭WEEK」がスタートする2026年3月7日(土)に、「サンエックス」制作によるぬいぐるみシリーズ第2弾の発売が決定。フェイスキーホルダーとフェイスマグネットの2種が、「くまモンスクエア」および「くまモンスクエアEC」で限定発売される。
本日、くまモンスクエアのECサイトでは予約がスタート。3月5日(木)までに予約された方、もしくは、3月7日(土)～15日(日)の期間、くまモンスクエアで購入された方には先着で特典ポストカードがプレゼントされる。
※くまモンスクエアECサイトはこちら https://store.kumamon-land.jp/
＜商品情報＞
発売日：2026年3月7日(土)
商品名：くまモンスクエア限定 フェイスキーホルダー「くまモン」 販売価格：1,700円（税込）
(サイズ ：約H80×W95×D85mm)
くまモンスクエア限定 フェイスマグネット「くまモン」 販売価格：1,500円（税込）
(サイズ：約H55×W75×D65mm)
【くまモンスクエア限定 フェイスキーホルダー「くまモン」】
販売価格：1,700円（税込）
（サイズ ：約H80×W95×D85mm）
【くまモンスクエア限定 フェイスマグネット「くまモン」】
販売価格：1,500円（税込）
（サイズ：約H55×W75×D65mm）
＜くまモンについて＞
ボクの名前は「くまモン」。
2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。
ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。
ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！
魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！
＜くまモンスクエアについて＞
熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定
期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。
国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や
県内屈指の観光スポットに成長。
2025年4月に、来館者400万人を達成。
【住所】熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階
【営業時間】10時から19時
【メールアドレス】 info@kumamon-sq.jp
【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/
【SNS】
X @kumamonsquare
くまモンスクエア【公式】 - YouTube
インスタグラム @kumamonsquare
＜サンエックスについて＞
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。
見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
サンエックスHP： https://www.san-x.co.jp/
サンエックス公式X： https://x.com/SANX_official
(C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.