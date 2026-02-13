【STPR】おさでい(すにすて)、誕生日の2月13日(金)に描き下ろしイラストによるバースデーグッズの販売スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC(以下：すにすて)」の「おさでい」の誕生日(2月13日)を記念した「おさでい BIRTHDAY GOODS 2026」の販売を2026年2月13日(金)よりSTPR ONLINE STORE にて開始いたしました。

2025年にデビューした、2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」のきのこブルー担当・「おさでい」のバースデーグッズが、誕生日当日の2026年2月13日(金)より登場！同日より、STPR ONLINE STOREにて受注販売を開始いたしました。

本グッズのビジュアルは、「おさでい」の誕生日を記念した特別な描き下ろしイラストです。「おさでい」の象徴である「きのこ」の花束を抱え、きのこモチーフの衣装に身を包んだ笑顔の「おさでい」が描かれています。日頃の応援への溢れる感謝と、メイツ(すにすてファンの呼称)の皆さんへの深い愛情をぎゅっと詰め込んだ、特別な一枚に仕上がりました。

ラインナップは、アクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジセット、アクリルパネルの4アイテム。これらをまとめたコンプリートセットには、セット限定特典として複製直筆メッセージを添えたブロマイドを封入。

これらのバースデーグッズは【完全受注生産・再販なし】となっております。「おさでい」の誕生日を記念した、年に一度の特別なグッズをお見逃しなく！

■おさでい(すにすて)からメイツの皆さまへの感謝メッセージ

よ！！！！！！

21歳になりました。もう最強20歳じゃなくなりました。

泣いた、しょぼん、かと思いきやお祝いしてくれるぽまえのおかげで最強21歳ですらぶ。

24歳くらいまでは年齢公開していこうかなと思ってるます。

バースデーグッズなるものは初めてだとおもう！たぶん！うれしいねとても！

ぜひ21歳イマジナリーおさでいをお迎えしていっぱい愛でてくれればと思うます！

いつもありがとねちゅき

■おさでい BIRTHDAY GOODS 2026

●コンプリートセット

価格：7,300円

―セット内容―

・アクリルスタンド

・アクリルキーホルダー

・缶バッジセット

・アクリルパネル

コンプリートセット限定複製直筆メッセージ入りブロマイド

ブロマイドサイズ：L版(約W8.9cm×H12.7cm)

コンプリートセット限定複製直筆メッセージ入りブロマイド●アクリルスタンド

価格：1,800円(税込)

サイズ：

全体 / W12cm×H14cm(約)

人物 / W5.2cm×H12.5cm(約)

ネームプレート / W2.8cm×H1.8cm(約)

台座 / W4.2cm×H2.1cm(約)

●アクリルキーホルダー

価格：1,000円(税込)

サイズ：全長約8cm

※金属パーツ部分は含みません

●缶バッジセット

価格：1,200円(税込)

サイズ：直径5.4cm(約)

●アクリルパネル

価格：3,000円(税込)

サイズ：本体 A5サイズ(W14.8cm×H12cm)

※画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合があります。

〈販売情報〉

受付期間：2026年2月13日(金)～2026年3月8日(日)23:59まで

※完全受注販売につきご予約いただいたお客様は必ずご購入いただけます。

※再販はございません。

お届け時期：2026年4月下旬より順次発送予定

STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/osadei-birthday-2026

■おさでい (すにすて) Profile

2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」メンバー。きのこブルー担当。「俺を見てくれた人の表情筋がはち切れるほど笑顔をさせること」をモットーに、 楽しい動画投稿や生配信を行っている。頭にきのこが生えたインパクト抜群のビジュアルがトレードマーク。すにすて(STPR)最年少にして、身長192cmというSTPR内でもトップの高身長。声もひときわ大きい。ミステリアスで優しげな雰囲気も魅力。

オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@osadeikinoko

公式X：https://x.com/osusi0303

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@osamusitik

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/osusi0303

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/