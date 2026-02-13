声優文化と映画史が出会う奇跡の舞台「ボイスシネマ声優口演ライブ」・ＡＩボイスシンポジウム」京都劇場にて開催決定！井上和彦・梅田修一朗・甲斐田裕子・佐々木優子・中尾隆聖・羽佐間道夫・山寺宏一ら出演！

合同会社SHIBATA

日本が誇る声優文化堪能そしてそれを守るために、今必要な事とは！

２０２６年３月１４日（土曜日）京都にて、幕が開く！！

日本チャップリン協会の協力の元、チャップリンの名作を生演奏の音楽と共に吹替え映画のようにライブで再現されるステージは、一切ミスの許されない、まさに日本声優技術の集大成。

べテラン声優から人気声優までが一同に会し、一夜限りの組み合わせでお届けする無声映画だから 出来る、アドリブ満載ステージは必見です。

過去２１年間で延べ７０ステージ以上、出演した声優は１００名を超えました。

今回初出演となる梅田修一朗・甲斐田裕子・佐々木優子を迎え、特別な一夜をお届けします。

日本を代表する声優たちが世代を超えて集結。累計動員数は５万人以上に達します。２０周年を迎える今年、「声優口演」はこれまで培った歴史と熱狂を背に、さらに進化した舞台へと挑みます。

今回の公演では再演 チャップリンの「勇敢」に取り組みます。

そして山寺宏一 独演「犬の生活」と盛りだくさんの公演となります。

今問題視されている、無断生成ＡＩ問題についても、

この機会に創作の未来を守るためのシンポジウムも行います。

ぜひご注目ください。

【ボイスシネマ声優口演ライブとは】

声優生活６２年を超えるベテラン声優 羽佐間道夫（９２）が「声優の力で無声映画を蘇らせたい」という情熱から立ち上げた舞台企画。

それが「ボイスシネマ声優口演」です。ライブてアテレコを行うステージは２０２６年に２１周年を迎えます（２０２０～２０２１年はコロナ禍により中止）。 賛同した野沢雅子と山寺宏一が参加し、３人を中心に様々なゲストを迎えて毎年公演を行って参りました。

【ＮｏＭｏｒｅ無断生成ＡＩシンポジウムとは？】

法的整備が追いつかない現状の中、ＡＩ技術の急速な進化により、

声優の声を無断で生成・利用するＡＩが次々と生まれています。

本シンポジウムでは、この問題を正面から取り上げ、

声優文化を守るために今できること、そしてこれから必要な取り組みについて、

声優・政治家・弁護士・ＡＩ開発者が一堂に会し、

分かりやすくディスカッションを行います。

【公演概要】

開催日：２０２６年３月１４日（土曜日） 開場 １５：１５ 開演 １６：００

会場：京都劇場 （〒６００ー８２１６ 京都市下京区烏丸通塩小路下ル 京都駅ビル内）

【声優口演出演者】

【出演者】

１部 「ボイスシネマ声優口演ライブ２０２６ｉｎ京都」

井上和彦・梅田修一朗・甲斐田裕子・佐々木優子・中尾隆聖・羽佐間道夫・山寺宏一（５０音順）

サポートメンバー（とっても便利・ムーブマン）

演奏：古後公隆・他

【ゲスト出演】 大野裕之

２部 「ＮｏＭｏｒｅ無断生成ＡＩシンポジウム」

【パネラー出演】

甲斐田裕子／勝目康（衆議院議員）／倉田宜典（ＡＩＬＡＳ）／佐々木優子 （５０音順） 他

ＭＣ：大野裕之（日本チャップリン協会 会長）

＜プログラム＞ ２部構成 途中休憩あり（１５分予定）

１部 「ボイスシネマ声優口演ライブ２０２６ｉｎ京都」

〇オープニングアクト（生演奏）＆トーク

〇「チャップリンの勇敢」

〇「チャップリンの犬の生活」

２部 「ＮｏＭｏｒｅ無断生成ＡＩシンポジウム」

【エンディング】

「ボイスシネマ声優口演ライブ２０２６」全出演者によるＳＰトーク

「お楽しみコーナー」（寄せ書きサイン色紙抽選会）

※寄書きサイン「ボイスシネマ声優口演ライブ２０２６」出演者のみ

【チケット情報】

プレミアムシート １０，０００円（全席指定・税込） ※特典付き：前方確約他、特典グッズ

Ｓ席 ７，５００円（全席指定・税込）

Ｕー２５ ４，０００円（全席指定・税込）

【チケット発売日】

一般発売のみとなります。

※先着順のため、予定枚数に達し次第終了となります。

発売日時：２０２６年２月１４日（土）１０：００～

チケット販売先URL：https://eplus.jp/sf/detail/4478920001-P0030001

■ 注意事項

未就学児入場不可

営利目的のチケットの転売、オークション等への出品は固く禁止させて頂きます。

正規販売ルート以外で購入されたチケットをお持ちのお客様は入場をお断りさせて頂きます。

購入後のキャンセルや払い戻しはできません。

いかなる場合においてもチケットの再発行は致しません。

【車椅子のご案内】

車椅子スペース （付き添い１名までともに有料）

ご希望の場合は事前に下記にお問合せください。

＜チケットの関するお問い合わせ＞

【月～土 １１：00ー１８：００ ※日・祝日休み】

ＴＥＬ：０８０-４２４５‐１６１３

メール：ｂｅｎｒｉｍｕｓｉｃａｌ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ

【声優口演上演作品】

１９１７年製作 チャールズ・チャップリン、エドナ・パーヴァイアンス、エリック・キャンベル 他〇「チャップリンの勇敢」（EASY STREET）

放浪者チャーリーは教会での伝道活動をしている娘の美しさにうたれ、改心して警察官になる。警察官が手に負えない荒くれ者（エリック）が跋扈し荒れていたイージー・ストリートの取り締まりに乗り出し、彼らと向かい合うが・・・多数の声優がテンポの速い気が抜けない作品に挑みます。

（Ｃ）Ｒｏｙ Ｅｘｐｏｒｔ ＳＡＳ

〇「チャップリンの犬の生活」（A DOGS LIFE）

放浪者チャーリーは職業安定所に行っても仕事が無く、汚れた古板塀の下で寝起きをする日々。そんなある日、野良犬にいじめられている1匹の犬を助けて、一緒に暮らし始める。

ホットドック屋の目を盗んで、盗み食いする一人と一匹。酒場へ繰り出して酒場の主人からひどい扱いを受けている歌手エドナとも親しくなる。スリが隠した財布をスクラップが掘り当て！大騒動 誰もが楽しめる娯楽作品を「山寺宏一」一人芝居でお楽しみ頂きます。

(C)︎「Ａ ＤＯＧ’Ｓ ＬＩＦＥ Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ

（Ｃ） １９１８ Ｒｏｙ Ｅｘｐｏｒｔ Ｓ．Ａ．Ｓ． Ｒｅｎｅｗｅｄ Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ

（Ｃ） １９５９ Ｒｏｙ Ｅｘｐｏｒｔ Ｓ．Ａ．Ｓ Ａｌｌ ｒｉｇｈｔｓ ｒｅｓｅｒｖｅｄ．

１９１８年製作チャールズ・チャップリン、エドナ・パーヴァイアンス、シドニー・チャップリン、犬のマット 他多数

【スタッフ情報】

主催：【声優口演ライブ２０２６ｉｎ京都 ｗｉｔｈ ＮｏＭｏｒｅ無断生成ＡＩシンポジウム】 製作委員会 （合同会社ＳＨＩＢＡＴＡ・とっても便利）

運営：合同会社ＳＨＩＢＡＴＡ・劇団とっても便利・株式会社ムーブマン・横田裕久

票券：横田裕久

チケット販売：イープラス

宣伝：横田裕久・ 合同会社ＳＨＩＢＡＴＡ・とっても便利

制作： とっても便利・株式会社ムーブマン

「ボイスシネマ声優口演ライブ」

脚本：大野裕之 企画・脚色・演出：羽佐間道夫

【協力】

〈ボイスシネマ声優口演ライブ協力〉

アクロエンタテインメント ／ ８１プロデュース ／ Ｂ-Ｂｏｘ ／ 賢プロダクション ／ 日本チャップリン協会 ／

プロダクション・エース ／ 株式会社ムーブマン （５０音順）

〈Ｎｏｍｏｒｅ無断生成ＡＩシンポジウム協力〉 ＡＩＬＡＳ ／ 声事協 ／ 日俳連 （５０音順）

クレジット

(C)︎「声優口演ライブ２０２６ ｉｎ 京都 ｗｉｔｈ Ｎｏ Ｍｏｒｅ 無断生成ＡＩシンポジウム」実行委員会

【公演公式ホームページ・ＳＮＳ情報】

ＨＰ ＵＲＬ https://www.seiyu-kouen(https://www.seiyu-kouen.jp/)

ＳＮＳ 公式Ｘ https://x.com/seiyu_ko_en

【宣伝・取材・公演に関するお問い合わせ】（担当：横田）

【携帯】０８０-４２４５-１６１３