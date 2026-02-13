ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』公開10周年！「ズートピア2」OH MY CAFEに10周年をお祝いした新メニュー＆グッズが登場！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）が運営する「ズートピア2」OH MY CAFEにて、2026年3月6日（金）から、前作『ズートピア』の公開10周年をお祝いして、新メニューやグッズが登場します。

■「ズートピア2」OH MY CAFE：https://zoo2.ohmycafe.jp

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』は、動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、ジュディが夢をかなえるためにキツネの詐欺師ニックとバディを組んで奮闘する姿を描いた大人気作品です。その続編、待望のシリーズ最新作『ズートピア２』が2025年12月5日（金）より公開され、国内興行収入が140億円を超え、洋画アニメーション史上最長記録を更新し続けています。

エルティーアールは、このたび、ディズニー・アニメーション『ズートピア』公開10周年をお祝いしたこだわりのメニューや『ズートピア2』の名場面を切り取った新グッズをご用意いたしました。

メニューは、10周年を記念したパフェや表参道限定の「ジュディ」のにんじんペンをモチーフにしたサンドイッチ、「パウバート」をイメージしたパスタ、印象的なセリフの「やあども」をイメージしたドリンクなどの他、フォトジェニックなこだわりのメニューをご用意いたしました。

メニューは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

また、カフェオリジナルグッズやスーベニアも登場します。

『ズートピア』を振り返り、思い出を語り合いながら、スペシャルな楽しいひとときをお過ごしください。

＜開催概要＞

◇場所/期間

■東京/表参道：OH MY CAFE

2025年12月19日（金）～2026年4月19日（日）

東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階

■東京/池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店

2025年12月25日（木）～2026年3月1日（日）

東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F

■大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店

2025年12月19日（金）～2026年3月8日（日）

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階

■東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店

2026年2月5日（木）～2026年3月15日（日）

東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷 地下2階

■愛知/名古屋２.：BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋1号店

2026年2月12日（木）～2026年3月15日（日）

愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階

◇予約方法

【事前予約】予約開始日：2026年2月13日(金) 18:00～

対象期間2026年3月6日(金)～4月19日(日)

・予約金：税込770円 ※１申込につき、4席迄予約可。

新メニュー

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【OH MY CAFEプロデュースのメニューに関して】

■ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

OH MY CAFEはすべてのお客様に、健康的で楽しい食事をお届けいたします。

すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、

低糖質なレシピを開発しています。

下記URLより詳細をご確認ください。

https://www.disney.co.jp/healthyliving/check.html

（ディズニー・チェック）

ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、

ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しています。

10thアニバーサリー・ビッグドーナツパフェ

●10thアニバーサリー・ビッグドーナツパフェ 税込1,590円

『ズートピア』公開10周年をお祝いする、インパクト抜群のスペシャルスイーツ！ 大きなチョコドーナツを大胆にトッピングしました。 グラスの中には爽やかなオレンジとクリーム、プレートにはニック＆ジュディのシルエットに、ブルーベリーやドーナツ型のシリアルを散りばめました。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

【表参道限定】＜ジュディ＞にんじんペンサンドイッチプレート

●【表参道限定】

＜ジュディ＞にんじんペンサンドイッチプレート 税込2,190円

ジュディ愛用の録音機「にんじんペン」が、そのままサンドイッチになりました！ 鮮やかなオレンジ色のパンの中にはチキンをサンドしました。 ポテトとオレンジ、ニンジンサラダ付き。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

【表参道限定】＜パウバート＞スピナッチパスタプレート

●【表参道限定】

＜パウバート＞スピナッチパスタプレート 税込1,990円

オオヤマネコ「パウバート」をイメージした鮮やかな緑色のほうれん草パスタ。 実は鋭い爪をフレッシュなオレンジで再現。ブロッコリーとレタスのサラダ付き。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

【表参道限定】＜ジュディス＞ "Kiss My Ring" トマトシチュー

【表参道限定】

＜ジュディス＞ "Kiss My Ring" トマトシチュー 税込1,990円

ミスター・ビッグの孫娘「ジュディス」の指輪をイメージした、鮮やかなピンク色のライスが目を引くプレートセットです。 横に添えたティーカップには、トマトとチキンのシチューをご用意しました。ライスと合わせたり、そのまま味わったり、優雅なひとときをお楽しみください。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

【表参道限定】

●【表参道限定】＜ラス＞やあどもライムソーダ

＜ラス＞やあどもライムソーダ 税込990円

セイウチの「ラス」と「ニブルズ」のユニークなコミュニケーションのシーンをイメージしたスペシャルドリンク。 「マーシュ・マーケット」をイメージした爽やかなレモングラス入りのライムソーダに、ふわふわのエスプーマをトッピング。特典コースター付き。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

テイクアウトボトルドリンクテイクアウトボトルドリンク

●テイクアウトボトルドリンク 税込1,890円

お持ち帰り可能なボトル入りのドリンクです。中身は「デカフェアイスティー」「デカフェアイスコーヒー」からお選びいただけます。

テイクアウトでのご注文も可能です。

特典コースター付き。

※2月23日(月)より販売を開始いたします。

以下は表参道店舗限定のメニューとなります。

・＜ジュディ＞にんじんペンサンドイッチプレート

・＜パウバート＞スピナッチパスタプレート

・＜ジュディス＞ "Kiss My Ring" トマトシチュー

・＜ラス＞やあどもライムソーダ

スーベニア

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ストローチャーム（ランダム5種）

●ストローチャーム（ランダム5種） 税込660円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき5点までご購入いただけます。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

白雲石コースターA

●白雲石コースターA 税込1,320円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

白雲石コースターB

●白雲石コースターB 税込1,320円

全てのドリンクメニューとセットでご購入いただけます。

※1ドリンクにつき1点までご購入いただけます。

※3月6日（金）より販売を開始いたします。

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。仕様が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ステッカー（ランダム10種）

●ステッカー（ランダム10種） 税込605円

ビッグ缶バッジ（ランダム5種）

●ビッグ缶バッジ（ランダム5種） 税込770円

額縁マグネット（ランダム7種）

●額縁マグネット（ランダム7種） 税込990円

●トートバッグ 税込3,300円

ディズニー映画『ズートピア２』

《ストーリー》

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の

最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、 皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして事件に挑んでいた。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビのゲイリーが現れたことをきっかけに、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

■映画『ズートピア2』公式サイト｜ディズニー公式 - Disney.jp

https://www.disney.co.jp/movie/zootopia2

【コピーライト表記】

(C)Disney