Photomaticがバーチャルアーティストグループ「V.W.P」の4th ONE-MAN LIVE「現象IV-反転運命-」とのコラボフレームを発売

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼COO：大迫 由典)が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、バーチャルアーティストグループ「V.W.P」のライブイベント「KAMITSUBAKI WARS 2026 神椿横浜決戦 in ぴあアリーナMM」の開催を記念して、2026年2月24日（火）～2026年3月16日（月）の期間限定でV.W.Pとのコラボレーションフレームを発売します。

花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜のそれぞれ「現象IV-反転運命-」のビジュアルを使用した5種のコラボレーションフレームで撮影をお楽しみいただけます。

「KAMITSUBAKI WARS 2026 神椿横浜決戦」コラボフレーム 詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/158_1_13390a354acdfafb7d30782aa6943fb0.jpg?v=202602131251 ]V.W.Pについて

花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜ら5人の電脳の魔女達が結集した、バーチャルアーティストグループ。

初期の代表曲「魔女」に連なる楽曲群”系譜曲”をリリースしてきているほか、グループ内でペアを組み替えながら歌う”派生曲”のリリースなどを通し、メンバーの圧倒的な歌唱力で表現される音楽を届け続けている。

2024年1月には代々木第一体育館でのワンマンライブ「V.W.P 2nd ONE-MAN LIVE『現象II』」を成功させ、バーチャルアーティストとしての活躍の幅を広げている。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

