『ゼロキョリコネクト No.0 ～インディーゲーム編～』2026年3月1日(日) namco TOKYOにて開催決定！ ～インディーゲームとVTuberを“ゼロキョリ”で楽しむ、新感覚イベント～

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、人と人を繋ぐ新しいオフラインイベント『ゼロキョリコネクト No.0 ～インディーゲーム編～』を、2026年3月1日(日)に「namco TOKYO」（新宿）にて開催することをお知らせいたします。

『ゼロキョリコネクト』は、「人と人を繋ぐ」をテーマに、作品（クリエーター）とプレイヤー、そして出演者と観客を“ゼロキョリ”で繋ぐ新感覚なイベントです。記念すべき第1回目となる今回は「インディーゲーム編」と題し、話題のインディーゲーム3作品を会場に集まった皆様と一緒に遊び尽くします。

■豪華VTuber出演！話題のゲームを実況プレイ

当日はMCにVTuberの「熊乃ベアトリーチェ」さん、実況プレイヤーには同じくVTuberの「ユノ・ミハナダ」さんと「温々ねむみ」さんをお招きします。さらに、弊社代表の坂本和則やバンダイナムコ研究所から「ミライ小町」も出演し、会場を盛り上げます。

ピックアップタイトルは、独特な世界観で話題の『ウンコテクニカ』、優雅かつ激しいビンタバトル『薔薇と椿～お豪華絢爛版～』、そして幻想的な追いかけっこアクション『トロイメライの月あかり』の3作品。 出演者と来場者が一体となって盛り上がる、特別な一夜をお届けします。

※チケットや注意事項の詳細は、公式Xおよび受付画面をご確認ください。

公式X (旧Twitter): https://x.com/zerokyori_conn

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/303_1_2c1e154256a559546e142613eab4bf99.jpg?v=202602131251 ]

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。 Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、 すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。 10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。 世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。



To inspire and nurture the human spirit - one creator, one game and one neighborhood at a time.