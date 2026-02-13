【Pearl for Life】阪急うめだ本店にてPOPUPストアが期間限定オープン（2/15～2/24)

株式会社WSP

株式会社 WSP（本社：東京都中央区、取締役 社長：藪野 真紀子、以下「当社」）は、2月15日（日）より大阪・梅田にある阪急うめだ本店1階シーズンイベント売場にて、当社が展開するパールジュエリーブランド「Pearl for Life（パールフォーライフ）」のポップアップストアを開催します。

今回のポップアップストアでは、「Celebration Bloom ハレノヒを彩る華やかアクセサリー」という阪急シーズンイベントに合わせて、パールフォーライフのフォーマルアイテムに加え、ライトオケージョンや普段使いにもおすすめのパールジュエリーなど人気のアイテムを厳選して展開いたします。

また「阪急ポップアップ限定」の 花珠・あこやネックレスセットも特別にご用意。

税抜5万円以上ご購入の方には、先着ノベルティとして

ネイチャーパールのブレスレットをプレゼントいたします。（なくなり次第終了）

春の入卒セレモニーやさまざまな「ハレの日」に寄り添うパールジュエリーをぜひ店頭でゆっくりとご覧ください。

Pick Up淡水真珠 ネックレスセット \62,700(税込)あこや真珠 ブローチ \39,600(税込)淡水真珠 ピアス \154,000(税込)淡水真珠 ペンダントトップ \97,900(税込)あこや真珠 3粒ピアス \38,500(税込)淡水真珠 リング \60,500(税込)

ポップアップストア詳細

【開催期間】

2月15日(日)～24日(火)

【営業時間】

10:00～20:00

【場所】

阪急うめだ本店1階シーズンイベント売場

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8－7

【アクセス】

・阪急「大阪梅田」駅から徒歩約3分

・阪神「大阪梅田」駅から徒歩約3分

・JR「大阪」駅から徒歩約4分

・大阪メトロ御堂筋線「梅田」駅から徒歩約2分

・大阪メトロ谷町線「東梅田」駅から徒歩約2分

・大阪メトロ四つ橋線「西梅田」駅から徒歩約6分

■WSPオンラインストア

WSPの全ラインを横断してご覧いただける総合サイト。

ブランドの想いを紡ぐコンテンツや、匠の技を結集したラグジュアリーラインから日常に寄り添うジュエリーアイテムまで、WSPが追求する"真珠がもたらす美と輝き"をお届けします。

取り扱いブランド：「WSP」「Pearl for Life」「MARLENA」

https://www.wsp.ne.jp/

「Pearl for Life（パールフォーライフ）」ブランドトップページ

https://www.wsp.ne.jp/c/pearl-for-life

■株式会社WSPについて

1991年に大阪にて真珠の卸業として創業。真珠に対する研究から得た豊富な知識により、ジュエリーの製造・販売、真珠から抽出される成分に由来した化粧品やサプリメントの開発・製造・販売へと事業を展開させる。主力となるフォーマルパールやファインジュエリー以外に、MARLENA(マルレナ)、Pearl for Life (パールフォーライフ)、化粧品のmadama・hada（まだまはだ）、美容雑貨のPEARLDAYs(パールデイズ)などのブランドを取り扱う。また、近年は真珠が生産される海洋環境の問題についても取り組んでいる。

会社名：株式会社WSP（カブシキガイシャ ダブルエスピー）

取締役社長：藪野真紀子

所在地：（東京オフィス）〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-1 銀座グランディールビル 3階

創立：1991年（設立：1994年12月）

事業内容：宝飾品の製造卸販売、化粧品の製造販売、真珠サプリの開発

URL ：https://www.wspcorp.jp/

■お問合わせ先

WSPカスタマーサポート

wspinfo@wspcorp.jp

フリーダイヤル 0120-806-044

受付時間 11：00-18：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）