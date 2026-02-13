【ご好評につき4度目が実現】俳優 珠城りょうさんと俺のBakery・俺のイタリアンがコラボ！オリジナルノベルティも登場！

俺の株式会社

俺の株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：桜井暁史）は、映画・ドラマ・舞台で活躍する俳優・珠城りょうさんとのコラボレーション企画として、「俺のBakery」および「俺のイタリアン テラス 恵比寿」にて、珠城りょうさん監修による限定メニューを、2026年2月19日(木)より期間限定で販売いたします。

大変ご好評をいただき今回でなんと第4弾！珠城りょうさんに再びメニューの特別監修をしていただきました。これまでの企画も全て、使用する食材のアイディア出し、試作品の試食なども行っていただいております。

ご購入いただいたお客様には、ここでしか手に入らないオリジナルノベルティをご用意しております。

■ 俳優・珠城りょうさんについて

舞台『マヌエラ』『天翔ける風に』『20世紀号に乗って』『あなたに会えてよかった』など数々の舞台作品に出演するほか、TBS系ドラマ『マイファミリー』『VIVANT』、NHK大河ドラマ『べらぼう』、映画『わたしの幸せな結婚』など映像作品にも多数出演。

2026年3月には草月ホールにて音楽劇「アカネイロのプレリュード～赤坂の奏～」の出演を控えるなど、幅広い分野で活躍を続けています。

■ 俺のBakery コラボレーションメニュー

pane di miele（パーネ・ディ・ミエーレ）

■ 復刻版「pane di miele（パーネ・ディ・ミエーレ）」 1,400円（税込）

初回コラボレーション時にご好評をいただいた食パンが、さらに美味しくなって復刻。

イタリア語で「蜂蜜のパン」を意味する本商品は、北海道産強力粉「キタノカオリ」と熊本県産米粉「ミズホチカラ」をブレンドし、百花蜜とレンゲ蜜を掛け合わせた奥深い甘みが特徴です。

米粉の風味を最大限に活かすため、バターは使用せず栄養価の高い米油を使用。

さらに「湯種製法」を取り入れることで、しっとりともっちりした食感に仕上げました。

仕上げには、珠城りょうさんオリジナルデザインの焼き印を施しています。

※店頭販売のほか、オンライン販売も実施いたします。

■ 俺のイタリアン コラボレーションメニュー

俺のイタリアンのコラボレーションメニューは3種類！

（写真左から）

■ モッツァレラチーズを詰めた

ポルペッティーニのトマトソース タリアテッレ 1,958円（税込）

トマトと野菜の旨味が凝縮されたソースに、モッツァレラチーズ入りミートボールを合わせました。

そのままはもちろん、ミートボールを崩してミートソース風に、ほうれん草ソースを絡めて味の変化を楽しむなど、自由な食べ方でお楽しみいただけます。

■ 生ハムを添えた半熟卵のジェノベーゼビスマルク 2,508円（税込）

自家製バジルソースに半熟卵とチーズを合わせた一品。

たっぷりの生ハムと、仕上げに削るパルミジャーノ・レッジャーノが、濃厚ながらも爽やかな味わいを演出します。

■ 蒲郡オレンジサンライズ（ノンアルコール） 968円（税込）

珠城りょうさんのふるさと・愛知県蒲郡市の「蒲郡みかん」を使用した、ノンアルコールカクテル。

太陽の光をたっぷり浴びたみかんの甘みと酸味が、朝焼けのようにきらめく一杯です。

■ ノベルティについて

対象商品をご購入いただいたお客様には、珠城りょうさんオリジナルノベルティをプレゼント。

さらに、「俺のイタリアン」コラボメニューでは、

コラボレーション初となる限定オリジナルノベルティもご用意しております。

■ 販売概要

【俺のBakery】

商品名 ：復刻版「pane di miele」

価格 ：1,400円（税込）

店舗販売：俺のBakery 恵比寿

販売期間：2026年2月19日(木)～3月23日(月) ※毎日13:00頃焼き上がり予定

オンライン販売：特設オンラインショップ https://oreno.raku-uru.jp/

受付期間：2月13日(金)12:00～3月18日(水)17:00まで

【俺のイタリアン テラス 恵比寿】※旧店名 俺のイタリアン Beer Terrace 恵比寿

販売期間：2026年2月19日(木)～3月23日(月) ※平日ランチタイムを除く

販売メニュー：

・モッツァレラチーズを詰めたポルペッティーニのトマトソース タリアテッレ

・生ハムを添えた半熟卵のジェノベーゼビスマルク

・蒲郡オレンジサンライズ

期間限定販売となりますので、この機会にぜひご利用ください。

【会社概要】

会社名：俺の株式会社

所在地：東京都中央区銀座8-3-10 トミタビル7階

代表者：代表取締役社長 桜井暁史

設立：2012年11月1日

事業内容：飲食店経営

URL：https://www.oreno.co.jp/