ナイルの人材支援サービス「Nyle X Partners」、厳選フリーランス人材検索サービスを公開

ナイル株式会社

ナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 飛翔、以下ナイル）は、企業が自社に最適なプロフェッショナル人材を直接検索・閲覧できる「フリーランス検索サービス」を公開しました。

本機能は、マーケティング領域を中心に、セールス・AI・エンジニアリング分野などにおいて、ナイルのコンサルタントとプロ人材を掛け合わせた実行支援を行う「Nyle X Partners（ナイルイクスパートナーズ）」の新機能として提供されます。

▼Nyle X Partners フリーランス検索サービス 登録ページ

https://nxp.nyle.co.jp/search/hr/register(https://nxp.nyle.co.jp/search/hr/register?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press260212)

サービス公開の背景：加速する「実行リソース不足」と「ミスマッチ」の解消

多くの企業では、事業の拡大や新規施策の推進を目指す一方で、人材や体制面の制約がボトルネックとなっています。

具体的には、継続的な事業成長を妨げる要因として、次のような課題が挙げられることが多いです。

- 社内に知見がない- 優秀な人材が採用できない- 社内リソース不足でやりたい施策が進まない

ナイルが提供する「Nyle X Partners」は、2025年11月のサービス開始以来、厳選されたプロ人材の案内を通じて、企業の抱えるこれら課題に対し、多くの成果を創出しています。

一方で、多くの企業担当者からは、「登録されている人材のスキルを事前に確認したい」「プロジェクトに最適な専門家をスピーディーにリストアップしたい」といった要望が数多く寄せられていました。

こうした声に応えるべく、ナイル独自の「採用倍率10倍の審査を通過した精鋭人材データベース」を公開し、企業側が自由に検索・比較できるプラットフォームを新たにリリースしました。

「フリーランス検索サービス」の3つの特徴

1. ナイル独自の厳しい審査を通過した「上位10%の精鋭」のみを掲載

本サイトに登録されているのは、大手広告代理店MVP受賞者、元事業会社CMO、数百万PVのメディアを育てたSEOコンサルタント、AIを使った業務改善プロジェクト推進者など、実務経験と実績が証明されたフリーランス人材のみです。一般的なマッチングサイトとは異なり、ナイルの社員が事前に面談し、スキルや実力を担保した人材だけをデータベース化しています。

2. 専門領域や実績に基づいた「解像度の高い」検索が可能

SEO、LLMO（大規模言語モデル最適化）、広告運用、CRM・MA構築、インサイドセールスなど、デジタルマーケティングからセールス領域まで細かくカテゴリ分けされています。「BtoBでのSaaS導入実績」や「特定のAIツール活用スキル」など、自社の課題に直結するキーワードでの検索が可能です。

3. 「探して終わり」にしない。ナイルのコンサルタントによる伴走支援

気になる人材を選択した後は、ナイルの社員が貴社の課題をヒアリング。その人材がプロジェクトに最適かどうかの見極めや、具体的な作戦会議を実施します。単なる「人材提供」にとどまらず、成果を出すための「チームビルディング」までを一気通貫でサポート可能です。

ご利用の流れ

掲載人材の例（一例）

Nyle X Partners について

ナイル株式会社について

- サイト登録： 企業担当者様が初回登録ページ(https://nxp.nyle.co.jp/search/hr/register?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press260212)から会員登録（無料）を行います。- 人材検索： カテゴリ、スキル、稼働条件などからプロ人材を検索。- 詳細閲覧： 経歴や得意領域、過去の実績例を確認し、気になる人材をリストアップ。- 相談・マッチング： ナイルのコンサルタントを交えた面談を経て、プロジェクト参画が決定。- 広告運用スペシャリスト（30代）： 月額数千万円規模の広告運用。SaaS企業の広告費用対効果を半年で5倍に改善。- BtoBコンテンツマーケター（40代）： 30社以上のBtoB企業のマーケティングを支援し、新規顧客獲得数を平均300%向上。- SEOコンサルタント（40代）： 金融系メディアの自然検索流入を1年で400%（月間100万PV）増加させ、事業の主要な集客チャネルへと成長させた実績。- Nyle X Partnersサービスページ：https://x.seohacks.net/(https://x.seohacks.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press260212)- Nyle X Partners フリーランス登録ページ：https://x.seohacks.net/entry/(https://x.seohacks.net/entry/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press260212)- Nyle X Partners フリーランス検索サービス初回登録ページ：https://nxp.nyle.co.jp/search/hr/register(https://nxp.nyle.co.jp/search/hr/register?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press260212)- Nyle X Partners 公式X：https://x.com/Nyle_X_Partners

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)

本件に関するお問い合わせ

ナイル株式会社 広報 金子宛

Tel. 050-5363-0698（広報）/ 03-6409-6760（DX&マーケティング事業部）

お問い合わせ先：https://www.seohacks.net/contact-form/(https://www.seohacks.net/contact-form/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press260212)