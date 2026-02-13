【Samansa Mos2】モデル・kazumiさんとの大人気コラボ企画、5周年記念・『大人ガーリーの、一歩先へ』がテーマの春の新作を2月13日(金)発売
株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する主力ブランド「Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）」は、モデルの「kazumi」さんとのコラボアイテムを2026年2月13日（金）より全国のSamansa Mos2店舗および自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。
ナチュラルな着こなしやライフスタイルをSNSで発信し、人気を誇るモデルのkazumiさん。Samansa Mos2では2021年よりコラボレーション企画を実施し、今年で5周年を迎えました。2026年のSpring Collectionでは、『大人ガーリーの、一歩先へ』をテーマに、新しい要素や手の込んだテクニックを取り入れ、こだわりを積み重ねた全5型のアイテムを展開いたします。
注目ポイントは、今回初登場の3D刺繍を取り入れたデザインです。ブラウス感覚でレイヤードスタイルを楽しめる綿麻素材のジャケットには、3D刺繍の襟をプラス。ギンガムチェックと無地のリバーシブル仕様で、シーンに合わせた着回しが可能です。
また、前作でご好評いただいた、ウエスト部分を折り返すだけで簡単に丈調節ができるストレートパンツも、立体的な刺繍をあしらいアップデート。リラックス感がありながらも、履くだけでサマになるデザインに仕上げました。
そのほか、ヴィンテージアイテムのような繊細なピンタックを施したブラウスや、アンティークエプロンから着想を得たエプロンスカートをラインアップ。ハシゴレースや裾にあしらわれた幅広レースが大人ロマンティックなムードを演出するキャミワンピースは、WEB限定カラーもご用意しております。
本コラボレーションの発売を記念して、全国のSamansa Mos2店舗では、コラボアイテムを税込み20,000円以上お買い上げいただいた方に先着で「アニバーサリーブック」をプレゼント。
心ときめく可愛さはそのままに、5周年の集大成ともいえる大人ガーリーな新作アイテムをぜひお楽しみください。
■「kazumi×Samansa Mos2」コラボアイテム販売概要
発売日：2026年2月13日（金） ※ECサイトは同日12時
販売場所 ：全国のSamansa Mos2 店舗 ※outlet店は除く
「CAN ONLINE SHOP」（https://www.canshop.jp/cts/sm2/kazumi_collaboration_anniversary_2026spring/）
■「kazumi×Samansa Mos2」コラボアイテム詳細
※価格はすべて税込
リバーシブルジャケット
カラー：レッド/ブルー/ブラック
価格：\13,200
ブラウス感覚で重ね着がしやすい綿麻素材のジャケットは、ギンガムチェックと無地のリバーシブルで着回し力抜群。初の試みとして取り入れた3D刺繍の襟は、お手持ちのTシャツやブラウスに付け替えてアレンジも楽しめます。
3D刺繍パンツ
カラー：オフ/ベージュ/ネイビー/ブラック
価格：\12,650
前作で大好評だった、ウエスト部分を折り返すだけで簡単に丈調節ができるストレートパンツが再登場。3D刺繍でアップデートを図りつつ、履くだけでサマになる1本に。リラックス感がありながらすっきり見えするのが嬉しいポイント。
袖レース前後着ブラウス
カラー：オフ/ベージュ/ピンク/ブルー/ブラック
価格：\10,450
袖の一部を軽やかでシアー感のあるレースで切り替えた綿麻ブラウス。
ヴィンテージアイテムで見られるような美しいピンタック面（約80本）と、羽織としても着られるボタン面の前後着仕様で着回し力も◎
エプロンスカート
カラー：オフ/キナリ/チャコール
価格：\10,450
アンティークエプロンから着想を得て、レースの柄や配置、重ね具合を細かく調整して作りました。付属のポケット付きペチスカート以外に、コラボのパンツやお手持ちのデニムに巻いて、遊び心のあるスタイリングをお楽しみいただけます。
前後着キャミワンピース
カラー：オフ/ベージュ/ピンク/ブラック
価格：\16,500
上質なフレンチリネンを贅沢に使用し、優美なシルエットが堪能できるキャミワンピース。
随所にあしらわれたハシゴレースや裾広レースが大人ロマンティックなムードを演出してくれます。
〈CAN ONLINE SHOP限定カラー〉
カラー：サックスブルー
■ノベルティ
Samansa Mos2店舗にて、本コラボアイテムを税込\20,000以上お買い上げのお客様に先着で、「アニバーサリーブック」をプレゼントいたします。
※数量限定のため、無くなり次第終了
※CAN ONLINE SHOPでの実施はございません
《profile》
kazumi
『リンネル』をはじめ、女性誌を中心にCM、広告などで活躍中。ナチュラルながらも大人かわいい着こなしに定評があり、InstagramやWEARでも絶大的な人気を誇る。YouTubeチャンネル『kazumi room』では着回しコーデが話題に。
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCYh8Oj6sIDl828aLiofBOqw
Instagram ：@kazumi0728
※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。