【Samansa Mos2】モデル・kazumiさんとの大人気コラボ企画、5周年記念・『大人ガーリーの、一歩先へ』がテーマの春の新作を2月13日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社キャン（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する主力ブランド「Samansa Mos2 （サマンサ モスモス）」は、モデルの「kazumi」さんとのコラボアイテムを2026年2月13日（金）より全国のSamansa Mos2店舗および自社ECサイト「CAN ONLINE SHOP」にて発売いたします。

ナチュラルな着こなしやライフスタイルをSNSで発信し、人気を誇るモデルのkazumiさん。Samansa Mos2では2021年よりコラボレーション企画を実施し、今年で5周年を迎えました。2026年のSpring Collectionでは、『大人ガーリーの、一歩先へ』をテーマに、新しい要素や手の込んだテクニックを取り入れ、こだわりを積み重ねた全5型のアイテムを展開いたします。

注目ポイントは、今回初登場の3D刺繍を取り入れたデザインです。ブラウス感覚でレイヤードスタイルを楽しめる綿麻素材のジャケットには、3D刺繍の襟をプラス。ギンガムチェックと無地のリバーシブル仕様で、シーンに合わせた着回しが可能です。

また、前作でご好評いただいた、ウエスト部分を折り返すだけで簡単に丈調節ができるストレートパンツも、立体的な刺繍をあしらいアップデート。リラックス感がありながらも、履くだけでサマになるデザインに仕上げました。

そのほか、ヴィンテージアイテムのような繊細なピンタックを施したブラウスや、アンティークエプロンから着想を得たエプロンスカートをラインアップ。ハシゴレースや裾にあしらわれた幅広レースが大人ロマンティックなムードを演出するキャミワンピースは、WEB限定カラーもご用意しております。

本コラボレーションの発売を記念して、全国のSamansa Mos2店舗では、コラボアイテムを税込み20,000円以上お買い上げいただいた方に先着で「アニバーサリーブック」をプレゼント。

心ときめく可愛さはそのままに、5周年の集大成ともいえる大人ガーリーな新作アイテムをぜひお楽しみください。

■「kazumi×Samansa Mos2」コラボアイテム販売概要

発売日：2026年2月13日（金） ※ECサイトは同日12時

販売場所 ：全国のSamansa Mos2 店舗 ※outlet店は除く

「CAN ONLINE SHOP」（https://www.canshop.jp/cts/sm2/kazumi_collaboration_anniversary_2026spring/）

■「kazumi×Samansa Mos2」コラボアイテム詳細

※価格はすべて税込

リバーシブルジャケット

カラー：レッド/ブルー/ブラック

価格：\13,200



ブラウス感覚で重ね着がしやすい綿麻素材のジャケットは、ギンガムチェックと無地のリバーシブルで着回し力抜群。初の試みとして取り入れた3D刺繍の襟は、お手持ちのTシャツやブラウスに付け替えてアレンジも楽しめます。

3D刺繍パンツ

カラー：オフ/ベージュ/ネイビー/ブラック

価格：\12,650



前作で大好評だった、ウエスト部分を折り返すだけで簡単に丈調節ができるストレートパンツが再登場。3D刺繍でアップデートを図りつつ、履くだけでサマになる1本に。リラックス感がありながらすっきり見えするのが嬉しいポイント。

袖レース前後着ブラウス

カラー：オフ/ベージュ/ピンク/ブルー/ブラック

価格：\10,450



袖の一部を軽やかでシアー感のあるレースで切り替えた綿麻ブラウス。

ヴィンテージアイテムで見られるような美しいピンタック面（約80本）と、羽織としても着られるボタン面の前後着仕様で着回し力も◎

エプロンスカート

カラー：オフ/キナリ/チャコール

価格：\10,450



アンティークエプロンから着想を得て、レースの柄や配置、重ね具合を細かく調整して作りました。付属のポケット付きペチスカート以外に、コラボのパンツやお手持ちのデニムに巻いて、遊び心のあるスタイリングをお楽しみいただけます。

前後着キャミワンピース

カラー：オフ/ベージュ/ピンク/ブラック

価格：\16,500



上質なフレンチリネンを贅沢に使用し、優美なシルエットが堪能できるキャミワンピース。

随所にあしらわれたハシゴレースや裾広レースが大人ロマンティックなムードを演出してくれます。

〈CAN ONLINE SHOP限定カラー〉

カラー：サックスブルー

■ノベルティ

Samansa Mos2店舗にて、本コラボアイテムを税込\20,000以上お買い上げのお客様に先着で、「アニバーサリーブック」をプレゼントいたします。

※数量限定のため、無くなり次第終了

※CAN ONLINE SHOPでの実施はございません

《profile》

kazumi

『リンネル』をはじめ、女性誌を中心にCM、広告などで活躍中。ナチュラルながらも大人かわいい着こなしに定評があり、InstagramやWEARでも絶大的な人気を誇る。YouTubeチャンネル『kazumi room』では着回しコーデが話題に。

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCYh8Oj6sIDl828aLiofBOqw

Instagram ：@kazumi0728

※株式会社キャンは、株式会社ストライプインターナショナルのグループ会社です。