好評につき第6弾！ 幻の清純派スター・芦川いづみの魅力に迫る 神保町シアター特集上映「恋する女優　芦川いづみ2026」5月9日よりスタート！ DVD・ブルーレイ・YouTubeも連動企画を実施！

1953年に銀幕デビュー、1968年に引退するまで計102本もの日活映画に出演した日活黄金期を代表する清純派スター・芦川いづみ。引退から60年近くを経た今なおファンを増やし続ける芦川いづみにフィーチャーした特集上映「恋する女優・芦川いづみ2026」が神保町シアターにて2026年5月9日～6月5日にかけ上映決定！ 往年の芦川いづみファンや若い映画ファンから好評を得、同館での芦川いづみ特集上映は今回で第6弾となります。さらに今回は「芦川いづみ総選挙2026」として、2月13日より劇場公式Xや劇場ロビーなどで上映作品を募集いたします。リクエストの上位3作品は特集上映にて上映いたします！ ぜひ「#芦川いづみ総選挙」で推し芦川作品をつぶやいてください！

また、芦川いづみの日活出演作の中から特に人気の高い作品をセレクションしブルーレイ・DVD化するシリーズ＜いま蘇る日活のミューズ 奇跡の清純派女優・芦川いづみ＞を5月13日よりスタート。第1弾として『真白き富士の嶺』ほかブルーレイ2作品、『乳母車』ほかDVD5作品を発売いたします。

日活が運営する公式YouTubeチャンネル「日活フィルム・アーカイブ」では、2月13日より芦川いづみ日活出演作の予告編を約60本無料配信。他にも芦川いづみ出演映画を続々配信いたします。

■幻の女優・芦川いづみ

芦川いづみ（1935年生）は、1953年に松竹でデビュー後、1955年に川島雄三監督の推薦で日活へ移籍。その川島雄三監督の傑作『幕末太陽傳』（1957）をはじめ計102本もの日活映画に出演し、日活黄金期を代表する女優として知られる。『乳母車』（1956）で石原裕次郎と初共演してから裕次郎映画のヒロイン役を数多く務めたほか、『美しい庵主さん』（1958）では坊主頭の尼僧、『硝子のジョニー 野獣のように見えて』（1962）では体当たりの演技を見せるなど幅広い役を演じる。1968年に俳優・藤竜也と結婚し芸能界を完全引退。清純なたたずまい、そして引退後は公の場にほとんど姿を現さなかったことから、“幻の女優”としてその神秘性がファンの心を引き寄せ続けている。

■神保町シアター 特集上映「恋する女優・芦川いづみ2026」

大好評につき第6弾となる今回の特集上映では、劇場公式Xや劇場ロビーなどで上映作品のリクエストを募集し、その中から上位3作品を上映！ あなたの好きな芦川いづみ出演作をぜひ投稿してください！

〇特集概要

・特集名：恋する女優・芦川いづみ2026

・期間：2026年5月9日～6月5日

・上映ラインナップ：全16本（予定）

・会場：神保町シアター 東京都千代田区神田神保町1-23 tel:03-5281-5132

〇上映作品キャンペーン概要

・キャンペーン名：特集上映「恋する女優・芦川いづみ」開催記念 芦川いづみ総選挙2026

・キャンペーン概要：

皆様から「あなたの好きな芦川いづみ出演作」を募集します。

応募の多かった上位3作品を本特集上映にて上映いたします。

応募していただいた方の中から抽選で10名様に本特集上映の招待券をプレゼントいたします。

・募集場所

・神保町シアターロビーでの投票

・劇場公式X（@jinbocho_movie）にハッシュタグ「#芦川いづみ総選挙2026」をつけて作品名を投稿

・日活公式YouTubeチャンネル「日活フィルム・アーカイブ」内の「コミュニティ」の投稿に作品名をコメント

・募集期間

2月13日～3月6日

・発表

4月3日 神保町シアター公式webページにて発表

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/

■ブルーレイ・DVDシリーズ＜いま蘇る日活のミューズ 奇跡の清純派女優・芦川いづみ＞

芦川いづみの日活出演作の中から特に人気の高い作品をセレクション！

〇商品概要

・シリーズ名：＜いま蘇る日活のミューズ 奇跡の清純派女優・芦川いづみ＞

・発売日：2026年5月13日～

・価格：ブルーレイ5,500円、DVD4,400円（いずれも税込）

・特典：特製ピクチャーレーベル、予告篇、ギャラリー

※予告篇原版のない作品は収録されません

・クレジット：

【発売元】日活株式会社 【販売元】株式会社ハピネット・メディアマーケティング

〇ラインナップ(c)日活株式会社 5月度発売ブルーレイ・DVDラインナップ

2026年5月13日発売

・ブルーレイ

『真白き富士の嶺』（1963年、森永健次郎監督、吉永小百合/浜田光夫/芦川いづみ）

『青春怪談』（1955年、市川崑監督、山村聰/北原三枝/芦川いづみ）

・DVD

『乳母車』（1956年、田坂具隆監督、芦川いづみ/石原裕次郎/新珠三千代）

『堂堂たる人生』（1961年、牛原陽一監督、石原裕次郎/芦川いづみ/長門裕之）

『硫黄島』（1959年、宇野重吉監督、大坂志郎/芦川いづみ/小高雄二）

『春の夜の出来事』（1955年、西川克己監督、若原雅夫/三島耕/芦川いづみ）

『青い街の狼』（1962年、古川卓己監督、二谷英明/芦川いづみ/藤村有弘）

(c)日活株式会社 8月度発売ブルーレイ・DVDラインナップ

2026年8月5日発売

・ブルーレイ

『美しい庵主さん』（1958年、西川克己監督、芦川いづみ/小林旭/浅丘ルリ子）

『いのちの朝』（1961年、阿部豊監督、芦川いづみ/宇野重吉/清水将夫）

・DVD

『完全な遊戯』（1958年、舛田利雄監督、小林旭/芦川いづみ/葉山良二）

『喜劇 大風呂敷』（1967年、中平康監督、藤田まこと/芦川いづみ/田中邦衛）

『最後の戦斗機』（1956年、野口博志監督、葉山良二/芦川いづみ/大坂志郎）

『死の十字路』（1956年、井上梅次監督、三國連太郎/新珠三千代/大坂志郎）

『喧嘩太郎』（1960年、舛田利雄監督、石原裕次郎/芦川いづみ/白木マリ）

■YouTube「日活フィルム・アーカイブ」

日活公式YouTubeチャンネル「日活フィルム・アーカイブ」では、「特集上映「恋する女優・芦川いづみ」開催記念 芦川いづみ総選挙2026」にあわせて芦川いづみ日活出演作の予告編約60本を2月13日より配信！

さらに、総選挙で惜しくも選外になった作品を期間限定で配信予定！

・URL

https://www.youtube.com/@NikkatsuFilmArchive

