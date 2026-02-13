「サンエックス」制作によるくまモンのぬいぐるみシリーズ第2弾　「フェイスキーホルダー」「フェイスマグネット」3月7日（土）発売決定！　本日より予約受付スタート！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、サンエックス制作による熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」のぬいぐるみシリーズ第2弾が、「くまモン誕生祭WEEK」がスタートする2026年3月7日（土）より発売されることをお知らせします。

また、本日より、くまモンスクエア EC サイトにて予約を開始します。

昨年、くまモンはデビュー15周年を迎え、サンエックス制作によるぬいぐるみ2種を発売したところ、一時売り切れとなるなど大変ご好評をいただきました。この反響を受け、第2弾となる「フェイスキーホルダー」と「フェイスマグネット」の2種の発売が決定しました。今回「くまモンスクエア」および「くまモンスクエア EC」にて限定発売いたします。

予約受付は、くまモンスクエアのECサイトにて本日よりスタートします。3月5日（木）までに予約された方、もしくは、3月7日（土）～15日（日）の期間くまモンスクエアで購入された方、3月14日（土）～15日（日）の期間花畑広場「くまモンスクエアブース」で購入された方には先着で特典ポストカードがプレゼントされます。

くまモンスクエアECサイト：https://store.kumamon-land.jp/

＜商品情報＞

発売日：2026年3月7日（土）

▲くまモンスクエア限定 フェイスキーホルダー「くまモン」

販売価格：1,700円（税込） （サイズ ：約H80×W95×D85mm）

▲くまモンスクエア限定 フェイスマグネット「くまモン」

販売価格：1,500円（税込） （サイズ：約H55×W75×D65mm）

＜特典情報＞

▲フェイスキーホルダー「くまモン」特典ポストカード

▲フェイスマグネット「くまモン」特典ポストカード

くまモンとサンエックス広報コロニャがコラボした動画が公開中！

くまモンが、サンエックスのキャラクターであり広報も務める「コロニャ」に、ぬいぐるみ企画を直訴し、企画がスタートするに至ったストーリーの動画をYouTubeにて公開しています。

YouTube動画URL：https://youtu.be/CCre9eZy34c

■くまモンについて

ボクの名前は「くまモン」。

2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。

ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。

ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！

魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！

■くまモンスクエアについて

熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。

国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や県内屈指の観光スポットに成長。2025年4月に、来館者400万人を達成。

【住所】 熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階

【営業時間】 10時から19時

【メールアドレス】 infokumamonsquare@gmail.com

【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/

【SNS】 X @kumamonsquare

くまモンスクエア【公式】 - YouTube

インスタグラム @kumamonsquare

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP：https://www.san-x.co.jp/

(C)2010熊本県くまモン (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.