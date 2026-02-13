「サンエックス」制作によるくまモンのぬいぐるみシリーズ第2弾 「フェイスキーホルダー」「フェイスマグネット」3月7日（土）発売決定！ 本日より予約受付スタート！
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、サンエックス制作による熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」のぬいぐるみシリーズ第2弾が、「くまモン誕生祭WEEK」がスタートする2026年3月7日（土）より発売されることをお知らせします。
また、本日より、くまモンスクエア EC サイトにて予約を開始します。
昨年、くまモンはデビュー15周年を迎え、サンエックス制作によるぬいぐるみ2種を発売したところ、一時売り切れとなるなど大変ご好評をいただきました。この反響を受け、第2弾となる「フェイスキーホルダー」と「フェイスマグネット」の2種の発売が決定しました。今回「くまモンスクエア」および「くまモンスクエア EC」にて限定発売いたします。
予約受付は、くまモンスクエアのECサイトにて本日よりスタートします。3月5日（木）までに予約された方、もしくは、3月7日（土）～15日（日）の期間くまモンスクエアで購入された方、3月14日（土）～15日（日）の期間花畑広場「くまモンスクエアブース」で購入された方には先着で特典ポストカードがプレゼントされます。
くまモンスクエアECサイト：https://store.kumamon-land.jp/
＜商品情報＞
発売日：2026年3月7日（土）
▲くまモンスクエア限定 フェイスキーホルダー「くまモン」
販売価格：1,700円（税込） （サイズ ：約H80×W95×D85mm）
▲くまモンスクエア限定 フェイスマグネット「くまモン」
販売価格：1,500円（税込） （サイズ：約H55×W75×D65mm）
＜特典情報＞
▲フェイスキーホルダー「くまモン」特典ポストカード
▲フェイスマグネット「くまモン」特典ポストカード
くまモンとサンエックス広報コロニャがコラボした動画が公開中！
くまモンが、サンエックスのキャラクターであり広報も務める「コロニャ」に、ぬいぐるみ企画を直訴し、企画がスタートするに至ったストーリーの動画をYouTubeにて公開しています。
YouTube動画URL：https://youtu.be/CCre9eZy34c
■くまモンについて
ボクの名前は「くまモン」。
2011年3月の九州新幹線全線開業をきっかけに生まれたんだモン。
ボクの仕事は、身近にあるサプライズ＆ハッピーを見つけて、全国のみんなに知ってもらうことだモン。
ボクが大好きな熊本のことを、みんなにもっともっと知ってほしいから、これからもどんどん会いに行くモン！
魅力いっぱいの熊本とボクのことを、これからもよろしくま！
■くまモンスクエアについて
熊本県の営業部長兼しあわせ部長として全国を飛び回っている「くまモン」の活動拠点。『くまモンに会える場所』として、定期的にステージが行われている。ここでしか見られないくまモンにまつわる展示や、ARコンテンツ、オリジナルグッズが見どころ。
国内だけでなく、中国、台湾、香港、タイなどのアジア諸国をはじめ、海外からも多数のお客様に来館いただいており、今や県内屈指の観光スポットに成長。2025年4月に、来館者400万人を達成。
【住所】 熊本市中央区手取本町8番2号 テトリアくまもとビル1階
【営業時間】 10時から19時
【メールアドレス】 infokumamonsquare@gmail.com
【ホームページ】 https://kumamon-land.jp/squares/
【SNS】 X @kumamonsquare
くまモンスクエア【公式】 - YouTube
インスタグラム @kumamonsquare
■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
サンエックスHP：https://www.san-x.co.jp/
(C)2010熊本県くまモン (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.