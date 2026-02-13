2/20(金)より“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final＜ライブ音響上映＞開催！グレイテスト・ショーマン、国宝、ズートピア2、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ、KING OF PRISMほか

合同会社丸与工芸●グレイテスト・ショーマン (C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final≪ライブ音響上映≫』が、2月28日（土）をもって閉館となるMOVIX堺（大阪府堺市）にて、2026年2月20日(金)～2月28日(土)まで開催となります。「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ16作品を集めてお届けいたします。本映画祭のために開催期間中、MOVIX堺のシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。20年間の感謝を込めて開催となります“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final≪ライブ音響上映≫を、ぜひお楽しみください！

“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final＜ライブ音響上映＞

●国宝 (C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ●ズートピア2 (C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

●会場

MOVIX堺

大阪府堺市堺区築港八幡町1-1堺浜シーサイドステージ 堺浜えんため館内

Tel: 050-6864-7093/24時間上映案内＆FAX案内サービス



●開催期間

2026年2月20日(金)～2月28日(土)≪9日間限定≫

●上映作品

・国宝

・ズートピア2

・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女

・グレイテスト・ショーマン

・ボヘミアン・ラプソディ

・バーフバリ エピック4K

・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX

・映画 けいおん！

・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD

・KING OF PRISM -Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ

・スペルマゲドン 精なる大冒険

・プロメア

●料金

2,800円（税込）

※但し「バーフバリ エピック4K」は、1作品3,000円（税込）となります



●チケット購入方法

・WEB販売：発売中

＊購入はこちらから https://www.smt-cinema.com/site/sakai/index.html

・劇場窓口販売：発売中

●公式サイト

https://www.smt-cinema.com/campaign/liveonkyo_sakai_202602/

●“ライブ音響上映”について

映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、

映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。