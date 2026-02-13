2/20(金)より“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final＜ライブ音響上映＞開催！グレイテスト・ショーマン、国宝、ズートピア2、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ、KING OF PRISMほか

写真拡大 (全6枚)

合同会社丸与工芸

●グレイテスト・ショーマン　(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final≪ライブ音響上映≫』が、2月28日（土）をもって閉館となるMOVIX堺（大阪府堺市）にて、2026年2月20日(金)～2月28日(土)まで開催となります。「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ16作品を集めてお届けいたします。本映画祭のために開催期間中、MOVIX堺のシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。20年間の感謝を込めて開催となります“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final≪ライブ音響上映≫を、ぜひお楽しみください！



●国宝　(C)吉田修一／朝日新聞出版　(C)2025映画「国宝」製作委員会


●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ


●ズートピア2　(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final＜ライブ音響上映＞


●会場
　MOVIX堺
　大阪府堺市堺区築港八幡町1-1堺浜シーサイドステージ 堺浜えんため館内


　Tel: 050-6864-7093/24時間上映案内＆FAX案内サービス



●開催期間
　2026年2月20日(金)～2月28日(土)≪9日間限定≫



●上映作品


　・国宝


　・ズートピア2


　・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ


　・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女


　・グレイテスト・ショーマン


　・ボヘミアン・ラプソディ


　・バーフバリ　エピック4K


　・トワイライト・ウォリアーズ　決戦！九龍城砦


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX


　・映画 けいおん！


　・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD


　・KING OF PRISM -Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ


　・スペルマゲドン 精なる大冒険


　・プロメア



●料金
　2,800円（税込）


　※但し「バーフバリ エピック4K」は、1作品3,000円（税込）となります



●チケット購入方法
・WEB販売：発売中


　＊購入はこちらから https://www.smt-cinema.com/site/sakai/index.html


・劇場窓口販売：発売中



●公式サイト
　https://www.smt-cinema.com/campaign/liveonkyo_sakai_202602/



●“ライブ音響上映”について
　映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
　映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。