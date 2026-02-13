2/20(金)より“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final＜ライブ音響上映＞開催！グレイテスト・ショーマン、国宝、ズートピア2、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ、KING OF PRISMほか
●グレイテスト・ショーマン (C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final≪ライブ音響上映≫』が、2月28日（土）をもって閉館となるMOVIX堺（大阪府堺市）にて、2026年2月20日(金)～2月28日(土)まで開催となります。「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ16作品を集めてお届けいたします。本映画祭のために開催期間中、MOVIX堺のシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。20年間の感謝を込めて開催となります“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final≪ライブ音響上映≫を、ぜひお楽しみください！
●国宝 (C)吉田修一／朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会
●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ
●ズートピア2 (C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
“音”で楽しむ！MOVIX堺映画祭Final＜ライブ音響上映＞
●会場
MOVIX堺
大阪府堺市堺区築港八幡町1-1堺浜シーサイドステージ 堺浜えんため館内
Tel: 050-6864-7093/24時間上映案内＆FAX案内サービス
●開催期間
2026年2月20日(金)～2月28日(土)≪9日間限定≫
●上映作品
・国宝
・ズートピア2
・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女
・グレイテスト・ショーマン
・ボヘミアン・ラプソディ
・バーフバリ エピック4K
・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX
・映画 けいおん！
・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
・KING OF PRISM -Your Endless Call- み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ
・スペルマゲドン 精なる大冒険
・プロメア
●料金
2,800円（税込）
※但し「バーフバリ エピック4K」は、1作品3,000円（税込）となります
●チケット購入方法
・WEB販売：発売中
＊購入はこちらから https://www.smt-cinema.com/site/sakai/index.html
・劇場窓口販売：発売中
●公式サイト
https://www.smt-cinema.com/campaign/liveonkyo_sakai_202602/
●“ライブ音響上映”について
映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。