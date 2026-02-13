株式会社CoNCaと株式会社NTTデータ( ヘルスケア共創ラボ)、産後女性の身体リカバリー支援におけるAI活用の共同実証実験を開始

株式会社CoNCa

産後女性向け身体リカバリーサービス「SOCO（ソコ）」を運営する株式会社CoNCa（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤博之）は株式会社NTTデータ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：鈴木 正範）と共同で、NTTグループが保有する先端AI技術を活用し、SOCOに所属する理学療法士による伴走支援業務の効率化・高度化にむけた共同実証実験を開始しました。

｜実証実験の背景

近年、産後女性の身体的・心理的負担は社会的な課題として注目されています。高齢出産者は30%を越え*¹、特に産後の体調不良や骨盤周囲のトラブルは、早期の専門的介入が重要とされていますが、専門職による細やかな継続支援の体制構築は依然として難しい状況にあります。

株式会社CoNCaは、理学療法士による産後の身体リカバリーオンライン支援を軸とした「SOCO」を展開し、産後女性一人ひとりの回復プロセスに伴走するサービスを提供しています。本実証では、NTTグループが有するAI技術を活用し、理学療法士の業務効率化と質の向上を図ることで、顧客体験がアップデートすることを目指します。

※*¹出典：厚生労働省：人口動態調査（統計表一覧）(https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html)

｜実証実験の内容

産後の身体リカバリーに関する専門的な知見を有する理学療法士は非常に希少であり、サービスとしての供給には大きな制約があります。

一方で、産後女性は赤ちゃんのケアに追われる多忙な生活環境に加え、小さな命を守ることへの心理的プレッシャーやホルモンバランスの変化の影響を受けやすく、自身の身体状態や感情を客観的に把握することが困難な状況に置かれています。

このような背景から、産後リカバリーを一過性ではなく継続的に実行可能なものとするためには、産後女性の身体的・心理的特性を踏まえた支援設計が不可欠です。

本実証実験では、産後領域において豊富な実務経験を有する理学療法士の知識・ノウハウをAIに実装することで、人的リソースの制約を超えたスケーラブルな支援モデルの構築を目指します。具体的には、産後女性の感情状態を推定し、共感的なコミュニケーションを通じて行動変容を促進する仕組みを検証し、身体的・心理的両面から自律的なリカバリーを支援する新たな事業価値の創出を目的としています。

｜株式会社CoNCa代表取締役 伊藤博之より

SOCOは“産後身体リカバリーを地理的環境や育児環境に関係無く皆様にご利用頂き、身体の回復と孤立させない社会”の実現を目指しています。AIの活用により、理学療法士の支援品質をさらに引き上げ、より多くの産後女性に寄り添えるサービスへと進化できることを期待しています。

｜株式会社NTTデータ ヘルスケア共創ラボ 室長 矢野 高史

女性の健康課題、とりわけ産後のリカバリーは個人の問題にとどまらず、社会と企業が一体で取り組むべき重要テーマです。CoNCa様は、理学療法士による伴走支援という実践知を武器に、これまで支援が届きにくかった領域を誠実に切り拓いてこられました。

私たちNTTデータは、その課題認識と解決アプローチに強く共感しています。今回の共創では、現場で培われた専門性をAIで置き換えるのではなく拡張し、支援の質とアクセスの両方を高めます。

大規模データの取り扱い、医療・ヘルスケア領域の知見、そして社会実装の推進力を有する当社と、CoNCa様の深い現場知と機動力が結びつくことで、持続可能で再現性のあるモデルをつくり、より多くの方が安心してケアにアクセスできる社会の実現を加速してまいります。

※参考URL：https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2026/0213/(https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2026/0213/)

｜株式会社NTTデータ ヘルスケア共創ラボ 芝田 真理子

私自身、双子出産後の後遺症により、約3年にわたって身体のリカバリーに苦しんだ経験があります。産後の不調は周囲から理解されにくく、専門的な支援にたどり着くまでに時間がかかる――その現実を、当事者として実感してきました。

「時間が経てば自然に戻るもの」と捉えられがちですが、産後に限らず、あらゆるリカバリーにおいて、適切な支援に出会えないまま苦しさを抱え、結果として本来のパフォーマンスを発揮できずにいる方は少なくありません。

CoNCa様が取り組まれている産後リカバリー支援は、そうした当事者の声に真正面から向き合い、専門職の知見によって一人ひとりの回復に寄り添う、非常に本質的な取り組みだと感じています。今回の共創では、現場で培われた専門性とテクノロジーの力を掛け合わせることで、支援の質を守りながら、より多くの方に届ける仕組みを模索しています。

本実証を通じて、人生の重要なライフステージにおける支援のあり方が、より持続的でアクセスしやすい形へと進化することを期待しています。

｜CoNCaの取組む社会課題

運営する「SOCO」は、出産後の身体不調や社会的孤立といった課題の解決に取り組んでいます。多くの産後女性が産後うつや体調不良を抱えながらも、サポート不足や時間的制約により十分なケアを受けられない現状があります。産婦人科医、理学療法士をはじめ専門家によるオンラインプログラムを提供し、自宅でも安心して身体リカバリーできる環境を整備。女性が自分のペースで心身を回復し、社会復帰や育児を前向きに行えるよう支援しています。

｜株式会社CoNCaについて

人生の変化を前向きに過ごせるようにサポートすることを目的として、株式会社CoNCaを設立しました。産後女性の身体オンラインリカバリーサービス「SOCO」からスタートし、その他に企業向け女性従業員のライフステージ別健康支援、産後リカバリーガイドの検定講座を展開しています。

｜会社概要

社名：株式会社CoNCa

代表：代表取締役 伊藤 博之

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館6F

設立：2024年6月18日

事業内容：産後女性向けのオンラインリカバリーとボディメイクサービスSOCO(https://soco-official.jp/)

産後リカバリーガイド検定講座(https://socoashdddvskjdsd.my.canva.site/soco)

企業向け女性従業員のライフステージ別健康支援(https://soco-official.jp/#inquiry)

ホームページ：https://CoNCa.jp/(https://conca.jp/)

メール：info@CoNCa.jp